17 мая на «Альянц Ривьере» в Ницце состоится матч 34-го тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Брестом». Хозяева продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов, а гости, проводя сильный сезон, ещe надеются зацепиться за еврокубки. Обе команды демонстрируют атакующий стиль, при этом имеют проблемы в обороне. Это создаeт хорошую почву для результативного матча на фоне высокой турнирной мотивации.
«Ницца»
«Ницца» занимает 4-е место с 57 очками и стремится сохранить позицию в зоне Лиги чемпионов. Команда проиграла в последнем туре «Ренну» (0:2), но в целом демонстрирует стабильные результаты: 2 победы и ничья в предыдущих трeх турах.Главный ударный форвард – Эванн Гессан, автор 12 голов. Команда забила 8 мячей в последних 5 играх, но также и пропустила 6. Особенность «Ниццы» – хорошая реализация моментов, особенно дома. Однако в обороне есть слабые места, особенно при позиционной защите, что делает их уязвимыми даже против соперников из нижней части таблицы.
«Брест»
«Брест» идeт на 8-й позиции с 50 очками. Команда забивает в 7 матчах подряд и показывает хороший атакующий стиль. В последних турах удалось обыграть «Лилль» и «Монпелье» с общим счeтом 3:0.Людовик Ажорк ведeт команду вперeд, на его счету 14 голов. В последних 5 турах «Брест» забил 8 мячей, но оборона продолжает тревожить: 10 пропущенных голов – признак несогласованности действий при быстрых переходах соперника. Несмотря на это, «Брест» способен взломать даже плотные оборонительные редуты, особенно если соперник позволяет играть в открытую.
Факты о командах:
«Ницца»
- Забивает в среднем 1.6 гола за матч, пропускает 1.2
- 57 очков, 4-е место
- Гессан – 12 голов
- Пропускает в 9 из 11 последних матчей
«Брест»
- Забивает в среднем 1.6 гола, пропускает 2.0 (последние 5 игр)
- 50 очков, 8-е место
- Ажорк – 14 голов
- Забивает в 7 матчах подряд
Прогноз на матч «Ницца» – «Брест»
Матч ожидается открытым: обе команды мотивированы, результативны и нестабильны в обороне. «Ницца» будет действовать первым номером, но «Брест» умеет ловить на ошибках. Вероятен обмен голами и преимущество хозяев за счeт класса и качества игры на своeм поле. Однако лeгкой прогулки для фаворита не будет.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ниццы»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Ниццы» – коэффициент 6.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
- Индивидуальный тотал «Ниццы» больше 1.5 – коэффициент 1.95