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Прогноз на точный счет матча «Ницца» – «Брест»: Лига 1, 17 мая 2025

16 мая 2025 10:56
Ницца - Брест
17 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Лига 1, 34 тур
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6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Ниццы»
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17 мая на «Альянц Ривьере» в Ницце состоится матч 34-го тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Брестом». Хозяева продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов, а гости, проводя сильный сезон, ещe надеются зацепиться за еврокубки. Обе команды демонстрируют атакующий стиль, при этом имеют проблемы в обороне. Это создаeт хорошую почву для результативного матча на фоне высокой турнирной мотивации.

«Ницца»

«Ницца» занимает 4-е место с 57 очками и стремится сохранить позицию в зоне Лиги чемпионов. Команда проиграла в последнем туре «Ренну» (0:2), но в целом демонстрирует стабильные результаты: 2 победы и ничья в предыдущих трeх турах.Главный ударный форвард – Эванн Гессан, автор 12 голов. Команда забила 8 мячей в последних 5 играх, но также и пропустила 6. Особенность «Ниццы» – хорошая реализация моментов, особенно дома. Однако в обороне есть слабые места, особенно при позиционной защите, что делает их уязвимыми даже против соперников из нижней части таблицы.

«Брест»

«Брест» идeт на 8-й позиции с 50 очками. Команда забивает в 7 матчах подряд и показывает хороший атакующий стиль. В последних турах удалось обыграть «Лилль» и «Монпелье» с общим счeтом 3:0.Людовик Ажорк ведeт команду вперeд, на его счету 14 голов. В последних 5 турах «Брест» забил 8 мячей, но оборона продолжает тревожить: 10 пропущенных голов – признак несогласованности действий при быстрых переходах соперника. Несмотря на это, «Брест» способен взломать даже плотные оборонительные редуты, особенно если соперник позволяет играть в открытую.

Факты о командах:

«Ницца»

  • Забивает в среднем 1.6 гола за матч, пропускает 1.2
  • 57 очков, 4-е место
  • Гессан – 12 голов
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей

«Брест»

  • Забивает в среднем 1.6 гола, пропускает 2.0 (последние 5 игр)
  • 50 очков, 8-е место
  • Ажорк – 14 голов
  • Забивает в 7 матчах подряд

Личные встречи
44% (8)
39% (7)
17% (3)
23
Забитых мячей
14
1.28
В среднем за матч
0.78
4:2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
0 : 1
02.11.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
0 : 0
04.02.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Ницца
0 : 0
01.10.2023
Брест
Франция. Лига 1, 31 тур
Брест
1 : 0
16.04.2023
Ницца
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
1 : 0
06.11.2022
Брест
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
0 : 3
09.01.2022
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
2 : 1
02.10.2021
Брест
Франция. Лига 1, 36 тур
Ницца
3 : 2
09.05.2021
Брест
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2 : 0
06.01.2021
Ницца
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
2 : 2
21.02.2020
Брест
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
0 : 0
14.12.2019
Ницца
Франция. Лига 1, 23 тур
Брест
0 : 2
02.02.2013
Ницца
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Брест
2 : 4
26.09.2012
Ницца
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
4 : 2
15.09.2012
Брест
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1 : 0
14.01.2012
Ницца
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
0 : 0
27.08.2011
Брест
Франция. Лига 1, 34 тур
Брест
0 : 0
07.05.2011
Ницца
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
1 : 1
18.12.2010
Брест
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Прогноз на матч «Ницца» – «Брест»

Матч ожидается открытым: обе команды мотивированы, результативны и нестабильны в обороне. «Ницца» будет действовать первым номером, но «Брест» умеет ловить на ошибках. Вероятен обмен голами и преимущество хозяев за счeт класса и качества игры на своeм поле. Однако лeгкой прогулки для фаворита не будет.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ниццы»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Ниццы» – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал «Ниццы» больше 1.5 – коэффициент 1.95

6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Ниццы»
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Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Брест Ницца
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