17 мая на «Альянц Ривьере» в Ницце состоится матч 34-го тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Брестом». Хозяева продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов, а гости, проводя сильный сезон, ещe надеются зацепиться за еврокубки. Обе команды демонстрируют атакующий стиль, при этом имеют проблемы в обороне. Это создаeт хорошую почву для результативного матча на фоне высокой турнирной мотивации.

«Ницца»

«Ницца» занимает 4-е место с 57 очками и стремится сохранить позицию в зоне Лиги чемпионов. Команда проиграла в последнем туре «Ренну» (0:2), но в целом демонстрирует стабильные результаты: 2 победы и ничья в предыдущих трeх турах.Главный ударный форвард – Эванн Гессан, автор 12 голов. Команда забила 8 мячей в последних 5 играх, но также и пропустила 6. Особенность «Ниццы» – хорошая реализация моментов, особенно дома. Однако в обороне есть слабые места, особенно при позиционной защите, что делает их уязвимыми даже против соперников из нижней части таблицы.

«Брест»

«Брест» идeт на 8-й позиции с 50 очками. Команда забивает в 7 матчах подряд и показывает хороший атакующий стиль. В последних турах удалось обыграть «Лилль» и «Монпелье» с общим счeтом 3:0.Людовик Ажорк ведeт команду вперeд, на его счету 14 голов. В последних 5 турах «Брест» забил 8 мячей, но оборона продолжает тревожить: 10 пропущенных голов – признак несогласованности действий при быстрых переходах соперника. Несмотря на это, «Брест» способен взломать даже плотные оборонительные редуты, особенно если соперник позволяет играть в открытую.

Факты о командах:

«Ницца»

Забивает в среднем 1.6 гола за матч, пропускает 1.2

57 очков, 4-е место

Гессан – 12 голов

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

«Брест»

Забивает в среднем 1.6 гола, пропускает 2.0 (последние 5 игр)

50 очков, 8-е место

Ажорк – 14 голов

Забивает в 7 матчах подряд

Личные встречи 44% (8) 39% (7) 17% (3) 23 Забитых мячей 14 1.28 В среднем за матч 0.78 4:2 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 10 тур Брест 0 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 20 тур Брест 0 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 7 тур Ницца 0 : 0 Брест Франция. Лига 1, 31 тур Брест 1 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 14 тур Ницца 1 : 0 Брест Франция. Лига 1, 20 тур Брест 0 : 3 Ницца Франция. Лига 1, 9 тур Ницца 2 : 1 Брест Франция. Лига 1, 36 тур Ницца 3 : 2 Брест Франция. Лига 1, 18 тур Брест 2 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 26 тур Ницца 2 : 2 Брест Франция. Лига 1, 18 тур Брест 0 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 23 тур Брест 0 : 2 Ницца Франция. Кубок лиги, 1/16 финала Брест 2 : 4 Ницца Франция. Лига 1, 5 тур Ницца 4 : 2 Брест Франция. Лига 1, 20 тур Брест 1 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 4 тур Ницца 0 : 0 Брест Франция. Лига 1, 34 тур Брест 0 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 18 тур Ницца 1 : 1 Брест

Прогноз на матч «Ницца» – «Брест»

Матч ожидается открытым: обе команды мотивированы, результативны и нестабильны в обороне. «Ницца» будет действовать первым номером, но «Брест» умеет ловить на ошибках. Вероятен обмен голами и преимущество хозяев за счeт класса и качества игры на своeм поле. Однако лeгкой прогулки для фаворита не будет.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ниццы»

Рекомендованные ставки: