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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Брест
Ницца - Брест: обзор матча 01 октября 2023
Ницца
01.10.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 0
Завершен
Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Брест
89'
Замена
А. Камблан
️️️️
Ж. ле Дуарон
88'
Замена
Ж. Ле Кардинал
️️️️
Р. дель Кастильо
Замена
Э. Гессан
️️️️
Т. Моффи
83'
75'
Замена
М. Сатриано
️️️️
С. Мунье
74'
Замена
К. Думбия
️️️️
М. Камара
Замена
Б. Буанани
️️️️
Г. Лаборд
74'
68'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
У. Маньетти
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
68'
Замена
Х. Будауи
️️️️
М. Сансон
68'
Замена
П. Росарио
️️️️
Ж. Тодибо
68'
62'
Желтая карточка
Б. Шардонне
Желтая карточка
Ю. Аталь
60'
34'
Желтая карточка
М. Камара
5'
Желтая карточка
С. Мунье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Ницца
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
15
Ромен Перро
ЛЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Алиу Бальде
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
10
Эванн Гессан
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
11
Камори Думбия
АП
9
Аксель Камблан
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Булка
20
Тодибо
55
Ндайшими
4
Данте
26
Бар
19
Тюрам
20
Аталь
8
Сансон
13
Бога
9
Моффи
9
Лаборд
4-3-1-2
40
Бизот
70
Лала
3
Брассье
5
Шардонне
2
Локо
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
45
Камара
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
9
Мунье
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
20
Тодибо
13
Росарио
13
Росарио
20
Тодибо
8
Сансон
6
Будауи
6
Будауи
8
Сансон
9
Лаборд
26
Буанани
26
Буанани
9
Лаборд
9
Моффи
10
Гессан
10
Гессан
9
Моффи
20
дель Кастильо
26
Ле Кардинал
26
Ле Кардинал
20
дель Кастильо
8
Маньетти
8
Мартен
8
Мартен
8
Маньетти
45
Камара
11
Думбия
11
Думбия
45
Камара
9
ле Дуарон
9
Камблан
9
Камблан
9
ле Дуарон
9
Мунье
10
Сатриано
10
Сатриано
9
Мунье
Остались в запасе
Ницца
Брест
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Алиу Бальде
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
10
Адриен Лебе
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Алиу Бальде
ЛВ
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
10
Адриен Лебе
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Ницца - Брест
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
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