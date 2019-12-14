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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Ницца
Брест - Ницца: обзор матча 14 декабря 2019
Брест
14.12.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 0
Завершен
Ницца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Ницца
Желтая карточка
К. Баттоккио
63'
33'
Желтая карточка
Данте
30'
Желтая карточка
П. Бюрнер
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
16'
Желтая карточка
И. Диалло
1'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
6
Поль Ласн
ОП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Брест
16
Донован Леон
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
15
Данило
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
3-2-1-3
30
Ларсоннер
24
Бааль
21
Кастеллетто
33
Фоссюрье
27
Диалло
6
Ласн
22
Баттоккио
7
Кардона
19
Менди
14
Шарбонье
4-2-2-2
44
Бенитес
13
Бюрнер
5
Сарр
4
Данте
34
Н'Соки
25
Сиприен
33
Лис-Мелу
96
Унас
20
Клод-Морис
37
Ганаго
9
Дольберг
Остались в запасе
Брест
Ницца
16
Донован Леон
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
16
Яннис Клементия
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
15
Данило
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
16
Яннис Клементия
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
15
Данило
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Брест - Ницца
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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