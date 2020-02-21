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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Брест
Ницца - Брест: обзор матча 21 февраля 2020
Ницца
21.02.2020, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 2
Завершен
Брест
23'
А. Унас
33'
К. Дольберг
45'
С. Грандсир
53'
Данте (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Брест
Желтая карточка
С. Н'Соки
60'
53'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Данте
45'
ГОЛ! 2:1!
С. Грандсир
ГОЛ! 2:0!
К. Дольберг
Пас отдал
А. Унас
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Унас
Пас отдал
К. Дольберг
23'
Желтая карточка
К. Эрейе
19'
Желтая карточка
Данило
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
15
Данило
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
11
Арно Лусамба
ЦП
Брест
16
Донован Леон
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
3-2-1-2-2
44
Бенитес
34
Н'Соки
4
Данте
29
Эрейе
19
Тюрам
15
Данило
33
Лис-Мелу
20
Клод-Морис
96
Унас
37
Ганаго
9
Дольберг
3-3-1-2
30
Ларсоннер
5
Шардонне
13
Бело
15
Перро
93
Белькебла
8
Кур
22
Баттоккио
7
Грандсир
7
Кардона
14
Шарбонье
Остались в запасе
Ницца
Брест
22
Мусса Ваге
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Яннис Клементия
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
24
Людовик Бааль
ЛЗ
6
Поль Ласн
ОП
16
Донован Леон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
22
Мусса Ваге
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Яннис Клементия
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
6
Поль Ласн
ОП
16
Донован Леон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Ницца - Брест
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
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