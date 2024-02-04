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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Ницца
Брест - Ницца: обзор матча 04 февраля 2024
Брест
04.02.2024, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 0
Завершен
Ницца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Ницца
Замена
А. Камблан
️️️️
М. Сатриано
84'
81'
Замена
Т. Луше
️️️️
М. Сансон
80'
Замена
Р. Перро
️️️️
М. Бар
Замена
Ж. Мартен
️️️️
М. Камара
77'
Желтая карточка
Б. Шардонне
76'
74'
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
Замена
С. Мунье
️️️️
М. Лаж
70'
64'
Замена
М. Чо
️️️️
Г. Лаборд
64'
Замена
В. Розье
️️️️
Ж. Лотомба
Желтая карточка
М. Камара
55'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К)
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
(К)
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
10
Эванн Гессан
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
10
Адриен Лебе
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Алиу Бальде
ЛВ
23
Daouda Traore
ЦП
23
Том Луше
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
4-3-2-1
40
Бизот
2
Локо
3
Брассье
5
Шардонне
70
Лала
45
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
20
дель Кастильо
28
Лаж
10
Сатриано
3-3-2-2
1
Булка
20
Тодибо
4
Данте
55
Ндайшими
3
Лотомба
19
Тюрам
26
Бар
8
Сансон
6
Будауи
9
Лаборд
10
Гессан
45
Камара
8
Мартен
8
Мартен
45
Камара
10
Сатриано
9
Камблан
9
Камблан
10
Сатриано
28
Лаж
9
Мунье
9
Мунье
28
Лаж
26
Бар
15
Перро
15
Перро
26
Бар
3
Лотомба
19
Розье
19
Розье
3
Лотомба
8
Сансон
23
Луше
23
Луше
8
Сансон
9
Лаборд
50
Чо
50
Чо
9
Лаборд
Остались в запасе
Брест
Ницца
37
Грегуар Кудер
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
10
Адриен Лебе
АП
Главный тренер
Эрик Руа
1
Максим Дюпе
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Daouda Traore
ЦП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Алиу Бальде
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
10
Адриен Лебе
АП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Daouda Traore
ЦП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Алиу Бальде
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Брест - Ницца
3
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
12
Офсайды
1
3
Количество передач
491
436
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
9
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
0.89
0.73
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
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Брест
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