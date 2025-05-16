17 мая на «Ред Булл Арене» в Лейпциге состоится матч заключительного, 34-го тура Бундеслиги между командами, ведущими борьбу за позиции в верхней части таблицы. «РБ Лейпциг» постарается завершить сезон на мажорной ноте перед своими болельщиками, а «Штутгарт» – сохранить стабильность на финише и закрепиться в первой десятке.
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» проводит не самый уверенный отрезок: четыре тура подряд команда не может победить, и в пяти последних матчах набрала лишь 6 очков. Особенно тревожит оборона: 10 пропущенных голов при 7 забитых. При этом коллектив остаeтся опасным впереди: против «Баварии» была зафиксирована результативная ничья 3:3, что подтверждает высокий атакующий потенциал.Главным героем по-прежнему остаeтся Беньямин Шешко, забивший 21 мяч за сезон. Его форма может сыграть решающую роль в заключительном матче. Домашний фактор также может оказать влияние – команда стабильно находит моменты на своeм поле.
«Штутгарт»
«Штутгарт» заметно прибавил в концовке сезона. Победа над «Аугсбургом» со счeтом 4:0 показала, что атака работает уверенно, а настрой на заключительные матчи высокий. В пяти последних встречах команда забила 10 голов – по 2 в среднем за игру.Однако надeжной оборону назвать нельзя: 7 пропущенных мячей за те же пять туров. В гостях «Штутгарт» проигрывает нечасто – всего 2 поражения в 8 последних выездных матчах, что делает их неудобным соперником даже для сильных коллективов.
Факты о командах:
«РБ Лейпциг»
- Не побеждает в 4 турах подряд
- В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 2.0 – в защите (последние 5 игр)
- 7-е место, 51 очко
- Беньямин Шешко – 21 гол в сезоне
«Штутгарт»
- В среднем 2.0 гола за матч в атаке, 1.4 – в защите (последние 5 игр)
- 9-е место, 47 очков
- Эрмедин Демирович – 16 голов за сезон
- 6 из 8 последних выездных матчей – без поражений
Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Штутгарт»
Игра двух команд с активным атакующим стилем обещает быть открытой и результативной. Оборона «РБ Лейпцига» даeт сбои, и «Штутгарт» может этим воспользоваться. В то же время хозяева обязаны идти вперeд ради еврокубков, что откроет зоны для контратак соперника. Обе команды имеют ярко выраженных бомбардиров, и обмен голами практически неизбежен. Вероятным итогом выглядит результативная ничья.
Прогноз на точный счeт: 2:2
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:2 – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88
- Индивидуальный тотал «Штутгарта» больше 1.5 – коэффициент 2.10