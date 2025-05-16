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Прогноз на точный счет матча «РБ Лейпциг» – «Штутгарт»: Бундеслига, 17 мая 2025

16 мая 2025 9:10
РБ Лейпциг - Штутгарт
17 мая 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 34 тур
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6.50
Прогноз на точный счёт: 2:2
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17 мая на «Ред Булл Арене» в Лейпциге состоится матч заключительного, 34-го тура Бундеслиги между командами, ведущими борьбу за позиции в верхней части таблицы. «РБ Лейпциг» постарается завершить сезон на мажорной ноте перед своими болельщиками, а «Штутгарт» – сохранить стабильность на финише и закрепиться в первой десятке.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» проводит не самый уверенный отрезок: четыре тура подряд команда не может победить, и в пяти последних матчах набрала лишь 6 очков. Особенно тревожит оборона: 10 пропущенных голов при 7 забитых. При этом коллектив остаeтся опасным впереди: против «Баварии» была зафиксирована результативная ничья 3:3, что подтверждает высокий атакующий потенциал.Главным героем по-прежнему остаeтся Беньямин Шешко, забивший 21 мяч за сезон. Его форма может сыграть решающую роль в заключительном матче. Домашний фактор также может оказать влияние – команда стабильно находит моменты на своeм поле.

«Штутгарт»

«Штутгарт» заметно прибавил в концовке сезона. Победа над «Аугсбургом» со счeтом 4:0 показала, что атака работает уверенно, а настрой на заключительные матчи высокий. В пяти последних встречах команда забила 10 голов – по 2 в среднем за игру.Однако надeжной оборону назвать нельзя: 7 пропущенных мячей за те же пять туров. В гостях «Штутгарт» проигрывает нечасто – всего 2 поражения в 8 последних выездных матчах, что делает их неудобным соперником даже для сильных коллективов.

Факты о командах:

«РБ Лейпциг»

  • Не побеждает в 4 турах подряд
  • В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 2.0 – в защите (последние 5 игр)
  • 7-е место, 51 очко
  • Беньямин Шешко – 21 гол в сезоне

«Штутгарт»

  • В среднем 2.0 гола за матч в атаке, 1.4 – в защите (последние 5 игр)
  • 9-е место, 47 очков
  • Эрмедин Демирович – 16 голов за сезон
  • 6 из 8 последних выездных матчей – без поражений

Личные встречи
64% (9)
14% (2)
21% (3)
27
Забитых мячей
14
1.93
В среднем за матч
1
5:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Кубок, 1/2 финала
Штутгарт
3 : 1
02.04.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
2 : 1
15.01.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 19 тур
Штутгарт
5 : 2
27.01.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
5 : 1
25.08.2023
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
27.01.2023
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 1 тур
Штутгарт
1 : 1
07.08.2022
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 19 тур
Штутгарт
0 : 2
15.01.2022
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
20.08.2021
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
25.04.2021
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
0 : 1
02.01.2021
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
1 : 3
16.02.2019
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 5 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
26.09.2018
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 26 тур
Штутгарт
0 : 0
11.03.2018
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
1 : 0
21.10.2017
Штутгарт
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Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Штутгарт»

Игра двух команд с активным атакующим стилем обещает быть открытой и результативной. Оборона «РБ Лейпцига» даeт сбои, и «Штутгарт» может этим воспользоваться. В то же время хозяева обязаны идти вперeд ради еврокубков, что откроет зоны для контратак соперника. Обе команды имеют ярко выраженных бомбардиров, и обмен голами практически неизбежен. Вероятным итогом выглядит результативная ничья.

Прогноз на точный счeт: 2:2

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88
  • Индивидуальный тотал «Штутгарта» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.50
Прогноз на точный счёт: 2:2
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Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Штутгарт РБ Лейпциг
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