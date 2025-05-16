17 мая на «Ред Булл Арене» в Лейпциге состоится матч заключительного, 34-го тура Бундеслиги между командами, ведущими борьбу за позиции в верхней части таблицы. «РБ Лейпциг» постарается завершить сезон на мажорной ноте перед своими болельщиками, а «Штутгарт» – сохранить стабильность на финише и закрепиться в первой десятке.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» проводит не самый уверенный отрезок: четыре тура подряд команда не может победить, и в пяти последних матчах набрала лишь 6 очков. Особенно тревожит оборона: 10 пропущенных голов при 7 забитых. При этом коллектив остаeтся опасным впереди: против «Баварии» была зафиксирована результативная ничья 3:3, что подтверждает высокий атакующий потенциал.Главным героем по-прежнему остаeтся Беньямин Шешко, забивший 21 мяч за сезон. Его форма может сыграть решающую роль в заключительном матче. Домашний фактор также может оказать влияние – команда стабильно находит моменты на своeм поле.

«Штутгарт»

«Штутгарт» заметно прибавил в концовке сезона. Победа над «Аугсбургом» со счeтом 4:0 показала, что атака работает уверенно, а настрой на заключительные матчи высокий. В пяти последних встречах команда забила 10 голов – по 2 в среднем за игру.Однако надeжной оборону назвать нельзя: 7 пропущенных мячей за те же пять туров. В гостях «Штутгарт» проигрывает нечасто – всего 2 поражения в 8 последних выездных матчах, что делает их неудобным соперником даже для сильных коллективов.

Факты о командах:

«РБ Лейпциг»

Не побеждает в 4 турах подряд

В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 2.0 – в защите (последние 5 игр)

7-е место, 51 очко

Беньямин Шешко – 21 гол в сезоне

«Штутгарт»

В среднем 2.0 гола за матч в атаке, 1.4 – в защите (последние 5 игр)

9-е место, 47 очков

Эрмедин Демирович – 16 голов за сезон

6 из 8 последних выездных матчей – без поражений

Личные встречи 64% (9) 14% (2) 21% (3) 27 Забитых мячей 14 1.93 В среднем за матч 1 5:1 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 1:1 Германия. Кубок, 1/2 финала Штутгарт 3 : 1 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 17 тур Штутгарт 2 : 1 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 19 тур Штутгарт 5 : 2 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 2 тур РБ Лейпциг 5 : 1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 18 тур РБ Лейпциг 2 : 1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 1 тур Штутгарт 1 : 1 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 19 тур Штутгарт 0 : 2 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 2 тур РБ Лейпциг 4 : 0 Штутгарт Германия. Бундеслига, 31 тур РБ Лейпциг 2 : 0 Штутгарт Германия. Бундеслига, 14 тур Штутгарт 0 : 1 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 22 тур Штутгарт 1 : 3 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 5 тур РБ Лейпциг 2 : 0 Штутгарт Германия. Бундеслига, 26 тур Штутгарт 0 : 0 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 9 тур РБ Лейпциг 1 : 0 Штутгарт

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Штутгарт»

Игра двух команд с активным атакующим стилем обещает быть открытой и результативной. Оборона «РБ Лейпцига» даeт сбои, и «Штутгарт» может этим воспользоваться. В то же время хозяева обязаны идти вперeд ради еврокубков, что откроет зоны для контратак соперника. Обе команды имеют ярко выраженных бомбардиров, и обмен голами практически неизбежен. Вероятным итогом выглядит результативная ничья.

Прогноз на точный счeт: 2:2

Рекомендованные ставки: