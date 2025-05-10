11 мая на арене Arena MRV «Атлетико Минейро» встретится с «Флуминенсе» в рамках 8-го тура Серии A. Матч обещает быть интересным: хозяева сейчас идут на 10-м месте с 9 очками, в то время как гости расположились на 5-й строчке с 13 баллами. Обе команды показывают достойный уровень и регулярно забивают, но при этом имеют проблемы с игрой в обороне, что добавляет интриги перед встречей.

«Атлетико Минейро»

Команда Халка демонстрирует устойчивую атакующую форму: 8 голов в последних 5 матчах (1.6 в среднем за игру) и серия из 3 матчей подряд с забитыми мячами. При этом защита «Минейро» остается уязвимой – 8 пропущенных за те же 5 игр. Важным фактором является уверенность на своeм поле, где клуб редко уступает и практически всегда создает моменты у ворот соперников.

«Флуминенсе»

Подопечные Фернандо Диниса остаются стабильными: 5 место в таблице и 4 забитых мяча за последние 5 игр (0.8 в среднем за игру). Команда демонстрирует неплохую дисциплину в обороне – всего 5 пропущенных за те же 5 матчей. Однако «Флуминенсе» не отличается высокой результативностью в гостях, что может стать проблемой против атакующей линии хозяев.

Факты о командах:

«Атлетико Минейро»

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Забивает в 6 последних матчах.

Средний показатель – 1.6 гола за игру (последние 5 матчей).

Пропускает в среднем 1.6 гола за игру (последние 5 матчей).

«Флуминенсе»

Забивает в 5 из 7 последних матчей.

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Серии A.

Средний показатель – 0.8 гола за игру (последние 5 матчей).

Пропускает в среднем 1.0 гол за игру (последние 5 матчей).

Личные встречи 37% (10) 37% (10) 26% (7) 44 Забитых мячей 36 1.63 В среднем за матч 1.33 5:2 Крупнейшая победа 5:3 Самый результативный матч: 5:3 Самая крупная ничья: 2:2 Бразилия. Серия А, 8 тур Атлетико Минейро 3 : 2 Флуминенсе Кубок Либертадорес, 1/4 финала Атлетико Минейро 2 : 0 Флуминенсе Кубок Либертадорес, 1/4 финала Флуминенсе 1 : 0 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 24 тур Атлетико Минейро 0 : 2 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 5 тур Флуминенсе 2 : 2 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 30 тур Атлетико Минейро 2 : 0 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 11 тур Флуминенсе 1 : 1 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 29 тур Атлетико Минейро 2 : 0 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 10 тур Флуминенсе 5 : 3 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 36 тур Атлетико Минейро 2 : 1 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 17 тур Флуминенсе 1 : 1 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 35 тур Флуминенсе 0 : 0 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 16 тур Атлетико Минейро 1 : 1 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 33 тур Флуминенсе 1 : 1 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 14 тур Атлетико Минейро 2 : 1 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 30 тур Флуминенсе 1 : 0 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 11 тур Атлетико Минейро 5 : 2 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 21 тур Флуминенсе 2 : 1 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 2 тур Атлетико Минейро 1 : 2 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 24 тур Флуминенсе 4 : 2 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 5 тур Атлетико Минейро 1 : 1 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 21 тур Флуминенсе 1 : 2 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 2 тур Атлетико Минейро 4 : 1 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 27 тур Флуминенсе 0 : 0 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 8 тур Атлетико Минейро 2 : 0 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 37 тур Флуминенсе 2 : 2 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 18 тур Атлетико Минейро 2 : 2 Флуминенсе

Прогноз на матч «Атлетико Минейро» – «Флуминенсе»

Анализируя статистику, можно ожидать умеренно результативный матч. «Атлетико Минейро» выглядит фаворитом с точки зрения атаки и домашней стабильности, но «Флуминенсе» способен огрызнуться и создать свои моменты. Вероятнее всего, встреча завершится минимальной победой хозяев с сохранением серии голов обеих команд.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Атлетико Минейро».

Рекомендованные ставки: