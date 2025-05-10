11 мая на арене Arena MRV «Атлетико Минейро» встретится с «Флуминенсе» в рамках 8-го тура Серии A. Матч обещает быть интересным: хозяева сейчас идут на 10-м месте с 9 очками, в то время как гости расположились на 5-й строчке с 13 баллами. Обе команды показывают достойный уровень и регулярно забивают, но при этом имеют проблемы с игрой в обороне, что добавляет интриги перед встречей.
«Атлетико Минейро»
Команда Халка демонстрирует устойчивую атакующую форму: 8 голов в последних 5 матчах (1.6 в среднем за игру) и серия из 3 матчей подряд с забитыми мячами. При этом защита «Минейро» остается уязвимой – 8 пропущенных за те же 5 игр. Важным фактором является уверенность на своeм поле, где клуб редко уступает и практически всегда создает моменты у ворот соперников.
«Флуминенсе»
Подопечные Фернандо Диниса остаются стабильными: 5 место в таблице и 4 забитых мяча за последние 5 игр (0.8 в среднем за игру). Команда демонстрирует неплохую дисциплину в обороне – всего 5 пропущенных за те же 5 матчей. Однако «Флуминенсе» не отличается высокой результативностью в гостях, что может стать проблемой против атакующей линии хозяев.
Факты о командах:
«Атлетико Минейро»
- Не проигрывает в 3 последних матчах.
- Забивает в 6 последних матчах.
- Средний показатель – 1.6 гола за игру (последние 5 матчей).
- Пропускает в среднем 1.6 гола за игру (последние 5 матчей).
«Флуминенсе»
- Забивает в 5 из 7 последних матчей.
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Серии A.
- Средний показатель – 0.8 гола за игру (последние 5 матчей).
- Пропускает в среднем 1.0 гол за игру (последние 5 матчей).
Прогноз на матч «Атлетико Минейро» – «Флуминенсе»
Анализируя статистику, можно ожидать умеренно результативный матч. «Атлетико Минейро» выглядит фаворитом с точки зрения атаки и домашней стабильности, но «Флуминенсе» способен огрызнуться и создать свои моменты. Вероятнее всего, встреча завершится минимальной победой хозяев с сохранением серии голов обеих команд.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Атлетико Минейро».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро» – коэффициент 6.50
- Победа «Атлетико Минейро» – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85