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Прогноз на точный счет матча «Атлетико Минейро» – «Флуминенсе»: Бразилия Серия A, 11 мая 2025

10 мая 2025 14:18
Атлетико Минейро - Флуминенсе
11 мая 2025, воскресенье 23:30 | Бразилия. Серия А, 8 тур
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6.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
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11 мая на арене Arena MRV «Атлетико Минейро» встретится с «Флуминенсе» в рамках 8-го тура Серии A. Матч обещает быть интересным: хозяева сейчас идут на 10-м месте с 9 очками, в то время как гости расположились на 5-й строчке с 13 баллами. Обе команды показывают достойный уровень и регулярно забивают, но при этом имеют проблемы с игрой в обороне, что добавляет интриги перед встречей.

«Атлетико Минейро»

Команда Халка демонстрирует устойчивую атакующую форму: 8 голов в последних 5 матчах (1.6 в среднем за игру) и серия из 3 матчей подряд с забитыми мячами. При этом защита «Минейро» остается уязвимой – 8 пропущенных за те же 5 игр. Важным фактором является уверенность на своeм поле, где клуб редко уступает и практически всегда создает моменты у ворот соперников.

«Флуминенсе»

Подопечные Фернандо Диниса остаются стабильными: 5 место в таблице и 4 забитых мяча за последние 5 игр (0.8 в среднем за игру). Команда демонстрирует неплохую дисциплину в обороне – всего 5 пропущенных за те же 5 матчей. Однако «Флуминенсе» не отличается высокой результативностью в гостях, что может стать проблемой против атакующей линии хозяев.

Факты о командах:

«Атлетико Минейро»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 6 последних матчах.
  • Средний показатель – 1.6 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за игру (последние 5 матчей).

«Флуминенсе»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Серии A.
  • Средний показатель – 0.8 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускает в среднем 1.0 гол за игру (последние 5 матчей).

Личные встречи
37% (10)
37% (10)
26% (7)
44
Забитых мячей
36
1.63
В среднем за матч
1.33
5:2
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро
3 : 2
11.05.2025
Флуминенсе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Атлетико Минейро
2 : 0
26.09.2024
Флуминенсе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Флуминенсе
1 : 0
19.09.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 24 тур
Атлетико Минейро
0 : 2
25.08.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
2 : 2
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
29.10.2023
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Флуминенсе
1 : 1
22.06.2023
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
01.10.2022
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Флуминенсе
5 : 3
09.06.2022
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
28.11.2021
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Флуминенсе
1 : 1
24.08.2021
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
11.02.2021
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
15.10.2020
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
1 : 1
17.11.2019
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
11.08.2019
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Флуминенсе
1 : 0
21.10.2018
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Минейро
5 : 2
10.06.2018
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
2 : 1
22.08.2017
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 2
21.05.2017
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
4 : 2
13.09.2016
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
02.06.2016
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
1 : 2
30.08.2015
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
4 : 1
17.05.2015
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Флуминенсе
0 : 0
10.10.2014
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
29.05.2014
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
2 : 2
01.12.2013
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
05.09.2013
Флуминенсе
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Прогноз на матч «Атлетико Минейро» – «Флуминенсе»

Анализируя статистику, можно ожидать умеренно результативный матч. «Атлетико Минейро» выглядит фаворитом с точки зрения атаки и домашней стабильности, но «Флуминенсе» способен огрызнуться и создать свои моменты. Вероятнее всего, встреча завершится минимальной победой хозяев с сохранением серии голов обеих команд.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Атлетико Минейро».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро» – коэффициент 6.50
  • Победа «Атлетико Минейро» – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

6.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Флуминенсе Атлетико Минейро
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Матч завершен
3 : 2
6.5
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Матч завершен
1 : 0
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