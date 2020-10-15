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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Атлетико Минейро - Флуминенсе: обзор матча 15 октября 2020
Атлетико Минейро
15.10.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Флуминенсе
52'
Г. Арана
20'
К. Паулиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Флуминенсе
86'
Замена
Гансо
️️️️
Ф. Кардосо
Замена
М. дос Сантос
️️️️
Натан
81'
Желтая карточка
И. Рабельо
77'
Желтая карточка
Аллан
75'
75'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
70'
Замена
М. Пауло
️️️️
Л. Энрике
ГОЛ! 1:1!
Г. Арана
Пас отдал
Маррони
52'
Замена
Маррони
️️️️
Савиньо
46'
Желтая карточка
Ревер
27'
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Паулиста
Пас отдал
Л. Энрике
3'
Замена
К. Паулиста
️️️️
F. Pacheco
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Жаир
ЦП
29
Аллан
ЦП
14
Натан
АП
17
Савиньо
ПВ
20
Кено
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
17
Доди
ОП
11
Луис Энрике
ПВ
22
Muriel
ЦФ
26
DigÃ£o
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
30
Габриэль
ЦЗ
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
10
Маркиньос
ЛВ
19
Йоран
ЦП
30
Калебе
ЦП
1
Victor
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
20
Дани Болт
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
99
Мигел
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
3
Luan
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
41
Matheus Nascimento
ЦФ
4-2-2-2
22
Эверсон
4
Ревер
21
Рабельо
13
Арана
23
Гуга
8
Жаир
29
Аллан
14
Натан
17
Савиньо
8
Саша
20
Кено
3-1-1-5
2
Жулиао
6
Эжидио
33
Нино
17
Доди
11
Энрике
26
27
Кардосо
88
88
25
14
Натан
22
дос Сантос
22
дос Сантос
14
Натан
17
Савиньо
38
Маррони
38
Маррони
17
Савиньо
88
38
Паулиста
38
Паулиста
88
11
Энрике
32
Пауло
32
Пауло
11
Энрике
27
Кардосо
10
Гансо
10
Гансо
27
Кардосо
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Флуминенсе
77
Дилан Борреро
ЛВ
1
Victor
ЦФ
30
Габриэль
ЦЗ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
40
Буэно
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
19
Йоран
ЦП
30
Калебе
ЦП
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Marcos Felipe
ЦФ
99
Мигел
АП
4
Луккас Кларо
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
3
Luan
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
41
Matheus Nascimento
ЦФ
20
Дани Болт
ПЗ
7
Андре
ОП
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
77
Дилан Борреро
ЛВ
1
Victor
ЦФ
30
Габриэль
ЦЗ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
40
Буэно
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
19
Йоран
ЦП
30
Калебе
ЦП
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Остались в запасе
1
Marcos Felipe
ЦФ
99
Мигел
АП
4
Луккас Кларо
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
3
Luan
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
41
Matheus Nascimento
ЦФ
20
Дани Болт
ПЗ
7
Андре
ОП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Атлетико Минейро - Флуминенсе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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