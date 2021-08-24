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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Атлетико Минейро
Флуминенсе - Атлетико Минейро: обзор матча 24 августа 2021
Флуминенсе
24.08.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
25'
F. (П)
84'
Э. Саша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Атлетико Минейро
84'
ГОЛ! 1:1!
Э. Саша
Замена
Нонато
️️️️
Мартинелли
75'
73'
Замена
Э. Саша
️️️️
М. Сарачо
72'
Замена
Натан
️️️️
Э. Варгас
72'
Замена
Кено
️️️️
Д. Саварино
Замена
Г. Тейшейра
️️️️
Л. Энрике
69'
Желтая карточка
Y. Felipe
63'
Желтая карточка
A. Hernández
57'
Замена
A. Hernández
️️️️
F.
46'
38'
Желтая карточка
Н. Силва
ГОЛ с пенальти! 1:0!
F.
25'
22'
Желтая карточка
Халк
Желтая карточка
Л. Энрике
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
9
Fred
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
7
Андре
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Атлетико Минейро
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
29
Аллан
ЦП
22
Эверсон
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
7
Халк
ЦФ
8
Игнасио Фернандес
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Флуминенсе
26
Маноэл
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
2
Калегари
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
16
Додо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
41
Нето
ЦФ
14
Натан
ЦФ
20
Кено
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
2-5
33
Нино
6
Эжидио
88
4
Кларо
8
Мартинелли
7
Андре
11
Энрике
3-2-5
23
Гуга
13
Арана
6
Алонсо
11
Саварино
29
Аллан
11
Варгас
6
Силва
11
Сарачо
8
Фернандес
7
Халк
9
99
99
9
8
Мартинелли
16
Нонато
16
Нонато
8
Мартинелли
11
Энрике
20
Тейшейра
20
Тейшейра
11
Энрике
11
Варгас
14
Натан
14
Натан
11
Варгас
11
Саварино
20
Кено
20
Кено
11
Саварино
11
Сарачо
8
Саша
8
Саша
11
Сарачо
Остались в запасе
Флуминенсе
Атлетико Минейро
26
Маноэл
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
2
Калегари
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
16
Додо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
41
Нето
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
26
Маноэл
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
2
Калегари
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
16
Додо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
41
Нето
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Флуминенсе - Атлетико Минейро
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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