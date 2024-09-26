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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Атлетико Минейро - Флуминенсе: обзор матча 26 сентября 2024
Атлетико Минейро
26.09.2024, четверг, 01:00
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Флуминенсе
50'
Дейверсон
88'
Дейверсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Флуминенсе
Замена
И. Рабельо
️️️️
Г. Скарпа
90'
+7
Замена
Рубенс
️️️️
Паулиньо
90'
+1
90'
Желтая карточка
Мартинелли
ГОЛ! 2:0!
Дейверсон
Пас отдал
Халк
88'
84'
Желтая карточка
Фабио
74'
Замена
Лима
️️️️
Гансо
74'
Замена
Гуга
️️️️
С. Хавьер
65'
Замена
Г. Кано
️️️️
К. Элиас
Желтая карточка
Дейверсон
63'
57'
Замена
А. Карлос
️️️️
К. Серна
57'
Замена
Марсело
️️️️
Д. Барбоза
ГОЛ! 1:0!
Дейверсон
Пас отдал
Г. Скарпа
50'
Замена
Дейверсон
️️️️
Бернард
45'
Желтая карточка
Бернард
44'
Желтая карточка
Халк
28'
Пенальти не реализован!
Халк
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
13
Лянко
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
Главный тренер
Габриэль Милито
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
6
Факундо Берналь
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
42
Каду
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Ренато Аугусто
ПП
45
Лима
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
20
Кено
ЦФ
6
Vitão
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
3-1-2-3-1
22
Эверсон
13
Лянко
6
Алонсо
13
Арана
15
Вера
6
Батталья
21
Франко
10
Паулиньо
10
Скарпа
7
Халк
11
Бернард
3-1-4-1-1
1
Фабио
2
Хавьер
3
Силва
16
Барбоза
21
Сантос
8
Мартинелли
10
Гансо
90
Серна
6
Берналь
11
Ариас
9
Элиас
10
Паулиньо
8
Рубенс
8
Рубенс
10
Паулиньо
10
Скарпа
21
Рабельо
21
Рабельо
10
Скарпа
11
Бернард
16
Дейверсон
16
Дейверсон
11
Бернард
16
Барбоза
12
Марсело
12
Марсело
16
Барбоза
90
Серна
3
Карлос
3
Карлос
90
Серна
2
Хавьер
23
Гуга
23
Гуга
2
Хавьер
10
Гансо
45
Лима
45
Лима
10
Гансо
9
Элиас
14
Кано
14
Кано
9
Элиас
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Флуминенсе
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
42
Каду
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Джон Кеннеди
ЦФ
20
Кено
ЦФ
6
Vitão
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
42
Каду
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Джон Кеннеди
ЦФ
20
Кено
ЦФ
6
Vitão
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Атлетико Минейро - Флуминенсе
3
3
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
14
5
Количество передач
503
263
Сейвы
0
5
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
3.37
0.16
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
- : -
03.12.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Арена МРВ
Новости команд
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Атлетико Минейро
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1
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5
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1
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