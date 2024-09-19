Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Флуминенсе - Атлетико Минейро
Флуминенсе - Атлетико Минейро: обзор матча 19 сентября 2024
Флуминенсе
19.09.2024, четверг, 01:00
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
87'
Лима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Атлетико Минейро
90'
+5
Желтая карточка
B. Palacios Alzate
Желтая карточка
Марсело
90'
+4
Желтая карточка
Т. Сантос
90'
ГОЛ! 1:0!
Лима
Пас отдал
Кено
87'
Желтая карточка
Лима
80'
80'
Замена
B. Palacios Alzate
️️️️
Г. Скарпа
78'
Желтая карточка
А. Франко
Замена
Кено
️️️️
К. Элиас
76'
73'
Замена
И. Гомес
️️️️
Бернард
Замена
Лима
️️️️
Мартинелли
64'
Замена
Марсело
️️️️
Д. Барбоза
64'
Замена
Г. Кано
️️️️
К. Серна
64'
Замена
А. Карлос
️️️️
Т. Силва
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
6
Факундо Берналь
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
Главный тренер
Габриэль Милито
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
16
Нонато
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
45
Лима
ПВ
20
Кено
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
40
Виктиньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Фабио
16
Барбоза
3
Силва
2
Хавьер
21
Сантос
6
Берналь
10
Гансо
90
Серна
8
Мартинелли
11
Ариас
9
Элиас
3-1-2-3-1
22
Эверсон
6
Алонсо
13
Арана
3
Фукс
15
Вера
6
Батталья
21
Франко
7
Халк
10
Скарпа
10
Паулиньо
11
Бернард
16
Барбоза
12
Марсело
12
Марсело
16
Барбоза
3
Силва
3
Карлос
3
Карлос
3
Силва
8
Мартинелли
45
Лима
45
Лима
8
Мартинелли
9
Элиас
20
Кено
20
Кено
9
Элиас
90
Серна
14
Кано
14
Кано
90
Серна
11
Бернард
17
Гомес
17
Гомес
11
Бернард
10
Скарпа
30
30
10
Скарпа
Остались в запасе
Флуминенсе
Атлетико Минейро
98
Витор Эудес
ВР
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
16
Нонато
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
40
Виктиньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
16
Нонато
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
40
Виктиньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Флуминенсе - Атлетико Минейро
3
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
16
9
Офсайды
2
2
Количество передач
498
474
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.59
0.55
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
- : -
03.12.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Флуминенсе
Атлетико Минейро
Серия A: шансы «Атлетико Минейро» и «Васко да Гамы» на победу в матче 37-го тура
10:20
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Атлетико Минейро» и «Васко да Гамы» на победу в матче 37-го тура
10:20
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+