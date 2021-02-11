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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Атлетико Минейро
Флуминенсе - Атлетико Минейро: обзор матча 11 февраля 2021
Флуминенсе
11.02.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Атлетико Минейро
Замена
К. Паулиста
️️️️
Л. Энрике
88'
82'
Желтая карточка
Аллан
Замена
М. Араухо
️️️️
N.
80'
77'
Замена
Калебе
️️️️
А. Франко
Замена
F. Pacheco
️️️️
L.
71'
Замена
F.
️️️️
Л. Кларо
71'
71'
Замена
D. Tardelli
️️️️
Э. Варгас
62'
Замена
Натан
️️️️
Э. Саша
62'
Замена
Маррони
️️️️
Йоран
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
F.
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Ревер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Алан Франко
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
29
Аллан
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
50
Юри
ОП
7
Андре
ОП
99
Мигел
АП
15
Микель Араухо
АП
9
Джон Кеннеди
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
13
Frazan
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
30
Габриэль
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
30
Калебе
ЦП
14
Натан
АП
17
Савиньо
ПВ
1
Victor
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
3-1-1-5
4
Кларо
6
Эжидио
2
Калегари
8
Мартинелли
11
Энрике
10
9
3
11
88
4-4-2
22
Эверсон
23
Гуга
13
Арана
6
Алонсо
4
Ревер
19
Йоран
11
Саварино
29
Аллан
21
Франко
8
Саша
11
Варгас
9
9
Кеннеди
9
Кеннеди
9
11
88
88
11
11
Энрике
38
Паулиста
38
Паулиста
11
Энрике
10
15
Араухо
15
Араухо
10
4
Кларо
13
13
4
Кларо
21
Франко
30
Калебе
30
Калебе
21
Франко
8
Саша
14
Натан
14
Натан
8
Саша
19
Йоран
38
Маррони
38
Маррони
19
Йоран
11
Варгас
9
9
11
Варгас
Остались в запасе
Флуминенсе
Атлетико Минейро
99
Мигел
АП
25
Hudson
ЦФ
50
Юри
ОП
22
Muriel
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
7
Андре
ОП
6
Данило Барселос
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
1
Victor
ЦФ
30
Габриэль
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
17
Савиньо
ПВ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
99
Мигел
АП
25
Hudson
ЦФ
50
Юри
ОП
22
Muriel
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
7
Андре
ОП
6
Данило Барселос
ЦЗ
Остались в запасе
1
Victor
ЦФ
30
Габриэль
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
17
Савиньо
ПВ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Флуминенсе - Атлетико Минейро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
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