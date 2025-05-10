11 мая на Arena Barueri состоится центральное противостояние 8-го тура Серии A: лидер турнира «Палмейрас» примет набравший обороты «Сан-Паулу». Обе команды подходят к матчу в хорошей форме: хозяева возглавляют таблицу с 16 очками после 7 туров и демонстрируют уверенный футбол, тогда как гости идут на 11-й позиции, но не проигрывают уже 7 матчей подряд. Учитывая плотность турнирной таблицы и статус соперников, матч обещает быть напряжeнным и тактически выверенным.

«Палмейрас»

«Палмейрас» показывает стабильный результат: три победы подряд, всего 3 пропущенных мяча в последних 5 встречах и серия из трeх матчей без пропущенных голов. Команда хорошо сбалансирована, обладает мощной атакой (7 голов в 5 последних играх, в среднем 1.4 за матч) и надeжной защитой (0.6 пропущенных за игру). Лидер атак Эстеван набрал отличную форму и продолжает держать высокий уровень результативности.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» уверенно набирает очки: команда не проигрывает уже 12 матчей во всех турнирах и хорошо сбалансирована по линиям. За последние 5 игр забито 7 голов (в среднем 1.4 за матч) и пропущено всего 2 (0.4 за игру), что говорит о надeжности обороны. Андре Силва продолжает быть ключевым игроком команды, забив 10 голов в 24 матчах сезона.

Факты о командах:

«Палмейрас»

Побеждает в 3 последних матчах.

Забивает в 3 последних матчах.

Не пропускает в 3 последних матчах.

В среднем 1.4 гола за матч (последние 5 игр).

«Сан-Паулу»

Не проигрывает в 12 последних матчах.

Забивает в среднем 1.4 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 0.4 гола за матч (последние 5 игр).

Личные встречи 46% (11) 29% (7) 25% (6) 34 Забитых мячей 20 1.42 В среднем за матч 0.83 5:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 1:1 Бразилия. Серия А, 8 тур Палмейрас 1 : 0 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 23 тур Палмейрас 2 : 1 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 4 тур Сан-Паулу 0 : 0 Палмейрас Суперкубок Бразилии, Финал Палмейрас 0 : 0 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 29 тур Палмейрас 5 : 0 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 10 тур Сан-Паулу 0 : 2 Палмейрас Бразилия. Серия А, 32 тур Палмейрас 0 : 0 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 13 тур Сан-Паулу 1 : 2 Палмейрас Бразилия. Серия А, 33 тур Палмейрас 0 : 2 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 14 тур Сан-Паулу 0 : 0 Палмейрас Бразилия. Серия А, 34 тур Сан-Паулу 1 : 1 Палмейрас Бразилия. Серия А, 15 тур Палмейрас 0 : 2 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 29 тур Палмейрас 3 : 0 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 10 тур Сан-Паулу 1 : 1 Палмейрас Бразилия. Серия А, 28 тур Сан-Паулу 0 : 2 Палмейрас Бразилия. Серия А, 9 тур Палмейрас 3 : 1 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 22 тур Палмейрас 4 : 2 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 3 тур Сан-Паулу 2 : 0 Палмейрас Бразилия. Серия А, 23 тур Палмейрас 2 : 1 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 4 тур Сан-Паулу 1 : 0 Палмейрас Бразилия. Серия А, 28 тур Сан-Паулу 1 : 1 Палмейрас Бразилия. Серия А, 9 тур Палмейрас 4 : 0 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 34 тур Сан-Паулу 2 : 0 Палмейрас Бразилия. Серия А, 15 тур Палмейрас 1 : 2 Сан-Паулу

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Сан-Паулу»

Матч обещает быть плотным и стратегическим. Оба коллектива демонстрируют мощную оборону, и с учeтом их текущей формы игра вряд ли получится результативной. «Палмейрас» будет фаворитом, учитывая фактор домашнего поля и стабильную игру, но «Сан-Паулу» способен дать серьeзный бой и забрать минимум одно очко. Ожидаем минимальной победы хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Палмейрас».

Рекомендованные ставки: