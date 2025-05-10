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Прогноз на точный счет матча «Палмейрас» – «Сан-Паулу»: Бразилия Серия A, 11 мая 2025

10 мая 2025 14:20
Палмейрас - Сан-Паулу
11 мая 2025, воскресенье 23:30 | Бразилия. Серия А, 8 тур
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6.0
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
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11 мая на Arena Barueri состоится центральное противостояние 8-го тура Серии A: лидер турнира «Палмейрас» примет набравший обороты «Сан-Паулу». Обе команды подходят к матчу в хорошей форме: хозяева возглавляют таблицу с 16 очками после 7 туров и демонстрируют уверенный футбол, тогда как гости идут на 11-й позиции, но не проигрывают уже 7 матчей подряд. Учитывая плотность турнирной таблицы и статус соперников, матч обещает быть напряжeнным и тактически выверенным.

«Палмейрас»

«Палмейрас» показывает стабильный результат: три победы подряд, всего 3 пропущенных мяча в последних 5 встречах и серия из трeх матчей без пропущенных голов. Команда хорошо сбалансирована, обладает мощной атакой (7 голов в 5 последних играх, в среднем 1.4 за матч) и надeжной защитой (0.6 пропущенных за игру). Лидер атак Эстеван набрал отличную форму и продолжает держать высокий уровень результативности.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» уверенно набирает очки: команда не проигрывает уже 12 матчей во всех турнирах и хорошо сбалансирована по линиям. За последние 5 игр забито 7 голов (в среднем 1.4 за матч) и пропущено всего 2 (0.4 за игру), что говорит о надeжности обороны. Андре Силва продолжает быть ключевым игроком команды, забив 10 голов в 24 матчах сезона.

Факты о командах:

«Палмейрас»

  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • Не пропускает в 3 последних матчах.
  • В среднем 1.4 гола за матч (последние 5 игр).

«Сан-Паулу»

  • Не проигрывает в 12 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.4 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 0.4 гола за матч (последние 5 игр).

Личные встречи
46% (11)
29% (7)
25% (6)
34
Забитых мячей
20
1.42
В среднем за матч
0.83
5:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас
1 : 0
11.05.2025
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 23 тур
Палмейрас
2 : 1
18.08.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сан-Паулу
0 : 0
30.04.2024
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Суперкубок Бразилии, Финал
Палмейрас
0 : 0
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26.10.2023
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0 : 2
11.06.2023
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
0 : 0
16.10.2022
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сан-Паулу
1 : 2
21.06.2022
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 33 тур
Палмейрас
0 : 2
18.11.2021
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
0 : 0
01.08.2021
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
1 : 1
20.02.2021
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 15 тур
Палмейрас
0 : 2
11.10.2020
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 29 тур
Палмейрас
3 : 0
31.10.2019
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
1 : 1
14.07.2019
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
0 : 2
07.10.2018
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
3 : 1
03.06.2018
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 22 тур
Палмейрас
4 : 2
27.08.2017
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
2 : 0
28.05.2017
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 23 тур
Палмейрас
2 : 1
08.09.2016
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сан-Паулу
1 : 0
29.05.2016
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
1 : 1
27.09.2015
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
4 : 0
28.06.2015
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
2 : 0
17.11.2014
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 15 тур
Палмейрас
1 : 2
17.08.2014
Сан-Паулу
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Прогноз на матч «Палмейрас» – «Сан-Паулу»

Матч обещает быть плотным и стратегическим. Оба коллектива демонстрируют мощную оборону, и с учeтом их текущей формы игра вряд ли получится результативной. «Палмейрас» будет фаворитом, учитывая фактор домашнего поля и стабильную игру, но «Сан-Паулу» способен дать серьeзный бой и забрать минимум одно очко. Ожидаем минимальной победы хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Палмейрас».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Палмейрас» – коэффициент 6.00
  • Победа «Палмейрас» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.70

6.0
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
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Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Сан-Паулу Палмейрас
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