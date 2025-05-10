11 мая на Arena Barueri состоится центральное противостояние 8-го тура Серии A: лидер турнира «Палмейрас» примет набравший обороты «Сан-Паулу». Обе команды подходят к матчу в хорошей форме: хозяева возглавляют таблицу с 16 очками после 7 туров и демонстрируют уверенный футбол, тогда как гости идут на 11-й позиции, но не проигрывают уже 7 матчей подряд. Учитывая плотность турнирной таблицы и статус соперников, матч обещает быть напряжeнным и тактически выверенным.
«Палмейрас»
«Палмейрас» показывает стабильный результат: три победы подряд, всего 3 пропущенных мяча в последних 5 встречах и серия из трeх матчей без пропущенных голов. Команда хорошо сбалансирована, обладает мощной атакой (7 голов в 5 последних играх, в среднем 1.4 за матч) и надeжной защитой (0.6 пропущенных за игру). Лидер атак Эстеван набрал отличную форму и продолжает держать высокий уровень результативности.
«Сан-Паулу»
«Сан-Паулу» уверенно набирает очки: команда не проигрывает уже 12 матчей во всех турнирах и хорошо сбалансирована по линиям. За последние 5 игр забито 7 голов (в среднем 1.4 за матч) и пропущено всего 2 (0.4 за игру), что говорит о надeжности обороны. Андре Силва продолжает быть ключевым игроком команды, забив 10 голов в 24 матчах сезона.
Факты о командах:
«Палмейрас»
- Побеждает в 3 последних матчах.
- Забивает в 3 последних матчах.
- Не пропускает в 3 последних матчах.
- В среднем 1.4 гола за матч (последние 5 игр).
«Сан-Паулу»
- Не проигрывает в 12 последних матчах.
- Забивает в среднем 1.4 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 0.4 гола за матч (последние 5 игр).
Прогноз на матч «Палмейрас» – «Сан-Паулу»
Матч обещает быть плотным и стратегическим. Оба коллектива демонстрируют мощную оборону, и с учeтом их текущей формы игра вряд ли получится результативной. «Палмейрас» будет фаворитом, учитывая фактор домашнего поля и стабильную игру, но «Сан-Паулу» способен дать серьeзный бой и забрать минимум одно очко. Ожидаем минимальной победы хозяев.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Палмейрас».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «Палмейрас» – коэффициент 6.00
- Победа «Палмейрас» – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.70