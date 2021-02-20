Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Палмейрас
Сан-Паулу - Палмейрас: обзор матча 20 февраля 2021
Сан-Паулу
20.02.2021, суббота, 03:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Палмейрас
74'
Лусиано (П)
90+3'
Рони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Палмейрас
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Рони
Замена
H.
️️️️
Лусиано
90'
Желтая карточка
Д. Алвес
85'
83'
Замена
Л. Лима
️️️️
Р. Вейга
83'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
П. де Паула
Желтая карточка
Ч. Че
78'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Лусиано
74'
Замена
Ж. Торо
️️️️
И. Гомес
68'
63'
Желтая карточка
Г. Гомес
61'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Виллиан
Замена
Пабло
️️️️
G. Carneiro
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
3
Че Че
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
10
Лусиано
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
12
Патрик де Паула
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
23
Рафаэль Вейга
АП
11
Виллиан
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
15
Витор Буэно
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
Палмейрас
12
Вандерлан
ЛЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
11
Габриэл Силва
ЦФ
13
Renan
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
4-1-3-3
6
Рейналдо
34
Алвес
5
Арболеда
10
Алвес
33
Луан
3
Че Че
17
Гомес
10
Лусиано
20
20
18
4-2-2-2
1
Вевертон
12
Майке
15
Гомес
13
Луан
6
Винья
12
де Паула
30
Мело
23
Вейга
33
Рони
4
Адриано
11
Виллиан
17
Гомес
44
Торо
44
Торо
17
Гомес
20
92
Пабло
92
Пабло
20
10
Лусиано
15
15
10
Лусиано
11
Виллиан
77
Лопес
77
Лопес
11
Виллиан
12
де Паула
10
Скарпа
10
Скарпа
12
де Паула
23
Вейга
6
Лима
6
Лима
23
Вейга
Остались в запасе
Сан-Паулу
Палмейрас
92
Rodrigo
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
7
Joao Rojas
ЦФ
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
20
Лукас Перри
ВР
41
Júnior
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
12
Вандерлан
ЛЗ
11
Габриэл Силва
ЦФ
21
Уэсли
ЛВ
14
Маркос Роша
ПЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
13
Renan
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
92
Rodrigo
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
7
Joao Rojas
ЦФ
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
20
Лукас Перри
ВР
41
Júnior
ЦФ
Остались в запасе
12
Вандерлан
ЛЗ
11
Габриэл Силва
ЦФ
21
Уэсли
ЛВ
14
Маркос Роша
ПЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
13
Renan
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Сан-Паулу - Палмейрас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Морумби
Новости команд
Все
Сан-Паулу
Палмейрас
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Экс-футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев» вышли в финал Кубка Либертадорес
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+