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Расписание матчей
Суперкубок Бразилии
Палмейрас - Сан-Паулу
Палмейрас - Сан-Паулу: обзор матча 04 февраля 2024
Палмейрас
04.02.2024, воскресенье, 22:00
Суперкубок Бразилии, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Палмейрас - Сан-Паулу
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
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Палмейрас
Сан-Паулу
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
26 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
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20 ноября
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18 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
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Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
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5 ноября
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