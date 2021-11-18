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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Сан-Паулу
Палмейрас - Сан-Паулу: обзор матча 18 ноября 2021
Палмейрас
18.11.2021, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 33 тур
0 : 2
Завершен
Сан-Паулу
24'
Г. Сара
61'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Сан-Паулу
82'
Желтая карточка
Эдер
78'
Замена
Эдер
️️️️
Э. Ригони
78'
Замена
Лео
️️️️
Рейналдо
78'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Лусиано
Замена
З. Рафаэль
️️️️
П. де Паула
76'
73'
Замена
Г. Невес
️️️️
Р. Нестор
Замена
Р. Вейга
️️️️
М. Фернандес
68'
Замена
Рони
️️️️
Л. Адриано
68'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Б. Лопес
68'
61'
ГОЛ! 0:2!
Лусиано
Замена
Уэсли
️️️️
Виллиан
61'
57'
Желтая карточка
В. Буэно
Желтая карточка
П. де Паула
42'
24'
ГОЛ! 0:1!
Г. Сара
Пас отдал
Лусиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
35
Матеус Фернандес
ЦП
14
Маркос Роша
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
13
Renan
ЦФ
6
Жорже
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
8
Данило
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Сан-Паулу
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
18
Tiago Volpi
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
15
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
42
Jailson
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
13
Луан
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
12
Майке
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
33
Рони
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
93
Зе Рафаэль
ЦФ
Сан-Паулу
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ЦП
20
Лукас Перри
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
3
Лео
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
1-5
1
Вевертон
35
Фернандес
77
Лопес
11
Виллиан
4
Адриано
8
Данило
12
де Паула
2-1-1-5
5
Арболеда
13
Миранда
10
Лусиано
24
Ригони
6
Рейналдо
15
Буэно
8
Сара
11
Нестор
17
Гомес
35
Фернандес
23
Вейга
23
Вейга
35
Фернандес
4
Адриано
33
Рони
33
Рони
4
Адриано
77
Лопес
10
Скарпа
10
Скарпа
77
Лопес
11
Виллиан
21
Уэсли
21
Уэсли
11
Виллиан
12
де Паула
93
Зе Рафаэль
93
Зе Рафаэль
12
де Паула
11
Нестор
8
Невес
8
Невес
11
Нестор
6
Рейналдо
3
Лео
3
Лео
6
Рейналдо
10
Лусиано
7
Бенитес
7
Бенитес
10
Лусиано
24
Ригони
23
Эдер
23
Эдер
24
Ригони
Остались в запасе
Палмейрас
Сан-Паулу
15
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
42
Jailson
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
13
Луан
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
12
Майке
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
20
Лукас Перри
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
15
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
42
Jailson
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
13
Луан
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
12
Майке
ЦФ
Остались в запасе
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
20
Лукас Перри
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Палмейрас - Сан-Паулу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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