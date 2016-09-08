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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Сан-Паулу
Палмейрас - Сан-Паулу: обзор матча 08 сентября 2016
Палмейрас
08.09.2016, четверг, 03:45
Бразилия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Паулу
56'
Й. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Сан-Паулу
ГОЛ! 1:0!
Й. Мина
56'
Желтая карточка
Й. Мина
53'
Начало матча
Статистика матча Палмейрас - Сан-Паулу
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Палмейрас
0 : 1
22.10.2026
Флуминенсе
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
- : -
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
0 : 0
11.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
Новости команд
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Палмейрас
Сан-Паулу
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
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