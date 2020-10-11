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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Сан-Паулу
Палмейрас - Сан-Паулу: обзор матча 11 октября 2020
Палмейрас
11.10.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
0 : 2
Завершен
Сан-Паулу
54'
Рейналдо (П)
90+3'
В. Буэно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Сан-Паулу
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
В. Буэно
Пас отдал
И. Винисиус
90'
Замена
Пабло
️️️️
Бреннер
87'
Замена
Лео
️️️️
Ч. Че
Желтая карточка
П. де Паула
86'
84'
Замена
В. Буэно
️️️️
Лусиано
81'
Замена
Ж. Торо
️️️️
И. Гомес
Замена
Данило
️️️️
Л. Эстевес
70'
Замена
R.
️️️️
З. Рафаэль
70'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Виллиан
60'
Замена
Г. Верон
️️️️
Уэсли
60'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Р. Вейга
60'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Рейналдо
Желтая карточка
Л. Эстевес
48'
47'
Желтая карточка
И. Винисиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
12
Патрик де Паула
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
11
Виллиан
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
3
Че Че
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
10
Лусиано
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
13
Renan
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
3
Лео
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
41
Júnior
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
4-2-1-2-2
16
Эстевес
13
Луан
6
Лима
14
Роша
30
Мело
12
де Паула
93
Зе Рафаэль
21
Уэсли
23
Вейга
42
11
Виллиан
3-3-3-2
18
Винисиус
19
Коста
34
Алвес
10
Алвес
33
Луан
6
Рейналдо
3
Че Че
17
Гомес
10
Лусиано
20
Бреннер
18
11
Виллиан
4
Адриано
4
Адриано
11
Виллиан
21
Уэсли
27
Верон
27
Верон
21
Уэсли
93
Зе Рафаэль
18
18
93
Зе Рафаэль
16
Эстевес
8
Данило
8
Данило
16
Эстевес
23
Вейга
10
Скарпа
10
Скарпа
23
Вейга
17
Гомес
44
Торо
44
Торо
17
Гомес
3
Че Че
3
Лео
3
Лео
3
Че Че
10
Лусиано
15
Буэно
15
Буэно
10
Лусиано
20
Бреннер
92
Пабло
92
Пабло
20
Бреннер
Остались в запасе
Палмейрас
Сан-Паулу
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
13
Renan
ЦФ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
11
Хелиньо
ПВ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
13
Renan
ЦФ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
Остались в запасе
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
11
Хелиньо
ПВ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Палмейрас - Сан-Паулу
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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