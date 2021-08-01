Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Палмейрас
Сан-Паулу - Палмейрас: обзор матча 01 августа 2021
Сан-Паулу
01.08.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
0 : 0
Завершен
Палмейрас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Палмейрас
82'
Замена
П. де Паула
️️️️
Данило
82'
Замена
Виллиан
️️️️
Дейверсон
81'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Р. Нестор
79'
78'
Желтая карточка
Ф. Мело
77'
Желтая карточка
Б. Лопес
Желтая карточка
Г. Сара
63'
60'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Уэсли
58'
Замена
Г. Верон
️️️️
Г. Скарпа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
24
Эмилиано Ригони
ПВ
18
Игор Винисиус
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
3
Лео
ЦФ
13
Жоао Миранда
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
93
Зе Рафаэль
ЦФ
8
Данило
ЦФ
13
Renan
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
14
Маркос Роша
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Сан-Паулу
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
17
William da Silva
ЦП
21
Antonio Galeano
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
Палмейрас
6
Лукас Лима
ЦЗ
42
Jailson
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
12
Майке
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
13
Луан
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
1-5
24
Ригони
28
13
Миранда
3
Лео
11
Нестор
8
Сара
1-5
1
Вевертон
15
Гомес
93
Зе Рафаэль
14
Роша
30
Мело
13
8
Данило
8
Данило
12
де Паула
12
де Паула
8
Данило
21
Уэсли
77
Лопес
77
Лопес
21
Уэсли
10
Скарпа
27
Верон
27
Верон
10
Скарпа
16
Дейверсон
11
Виллиан
11
Виллиан
16
Дейверсон
Остались в запасе
Сан-Паулу
Палмейрас
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
17
William da Silva
ЦП
21
Antonio Galeano
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
6
Лукас Лима
ЦЗ
42
Jailson
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
12
Майке
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
13
Луан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
17
William da Silva
ЦП
21
Antonio Galeano
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
Остались в запасе
6
Лукас Лима
ЦЗ
42
Jailson
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
12
Майке
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
13
Луан
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Сан-Паулу - Палмейрас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Морумби
Новости команд
Все
Сан-Паулу
Палмейрас
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Экс-футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев» вышли в финал Кубка Либертадорес
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+