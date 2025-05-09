10 мая на стадионе «Стад Раймон Копа» состоится матч 33-го тура Лиги 1 между «Анжером» и «Страсбуром». Обе команды находятся в разной турнирной ситуации: хозяева борются за место в середине таблицы, а гости – за попадание в еврокубки. Матч обещает быть напряжeнным, ведь «Страсбур» подходит в отличной форме, но «Анжер» играет дисциплинированно, особенно дома.

«Анжер»

«Анжер» расположился на 14-й строчке с 33 очками и показывает умеренную результативность. Лидер команды – Эстебан Леполь, забивший 11 голов в 29 матчах. В последних 5 встречах клуб отметился 4 голами и пропустил 5 мячей, демонстрируя сбалансированную игру. Победа над «Нантом» в прошлом туре (1:0) добавила уверенности, но атакующий потенциал остаeтся ограниченным, а защита, хотя и стабилизировалась, всe ещe допускает ошибки против сильных соперников.

«Страсбур»

«Страсбур» проводит впечатляющий сезон и занимает 6-е место с 57 очками. Коллектив не проигрывает в 12 матчах подряд, что подтверждает их высокий класс и уверенность. Эмануэль Эмега остаeтся ключевой фигурой атаки с 14 мячами в 29 матчах. В последних 5 играх команда забила 8 голов и пропустила всего 4, включая важную победу над ПСЖ (2:1), которая подчеркнула амбиции клуба. Гости стабильно забивают, но периодически допускают огрехи в обороне, особенно на выезде.

Факты о командах:

«Анжер»

Победа в последнем туре над «Нантом» (1:0).

Забивает в среднем 0.80 гола за игру (5 последних матчей).

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Побеждает в 2 из 5 последних домашних матчей.

«Страсбур»

Не проигрывает в 12 последних матчах.

Забивает в среднем 1.60 гола за игру (5 последних матчей).

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Выигрывает 3 последних гостевых матча против «Анжера».

Личные встречи 44% (7) 31% (5) 25% (4) 22 Забитых мячей 17 1.38 В среднем за матч 1.06 3:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 33 тур Анжер 2 : 1 Страсбур Франция. Кубок, 1/8 финала Страсбур 1 : 3 Анжер Франция. Лига 1, 4 тур Страсбур 1 : 1 Анжер Франция. Лига 1, 24 тур Страсбур 2 : 1 Анжер Франция. Кубок, 1/32 финала Страсбур 0 : 1 Анжер Франция. Лига 1, 10 тур Анжер 2 : 3 Страсбур Франция. Лига 1, 24 тур Анжер 0 : 1 Страсбур Франция. Лига 1, 1 тур Страсбур 0 : 2 Анжер Франция. Лига 1, 26 тур Страсбур 0 : 0 Анжер Франция. Лига 1, 15 тур Анжер 0 : 2 Страсбур Франция. Лига 1, 12 тур Анжер 1 : 0 Страсбур Франция. Лига 1, 24 тур Страсбур 1 : 2 Анжер Франция. Лига 1, 9 тур Анжер 2 : 2 Страсбур Франция. Лига 1, 32 тур Анжер 1 : 1 Страсбур Франция. Лига 1, 11 тур Страсбур 2 : 2 Анжер Франция. Кубок, 1/8 финала Анжер 2 : 0 Страсбур

Прогноз на матч «Анжер» – «Страсбур»

«Страсбур» пребывает в великолепной форме и выглядит фаворитом матча благодаря мощной атаке и стабильной защите. «Анжер» будет упорно обороняться и рассчитывать на контратаки, но класс гостей должен сыграть решающую роль. Ожидается результативная игра с минимальным преимуществом «Страсбура». Прогноз: победа гостей с разницей в один мяч при голах с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Страсбура».

Рекомендованные ставки: