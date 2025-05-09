10 мая на стадионе «Стад Раймон Копа» состоится матч 33-го тура Лиги 1 между «Анжером» и «Страсбуром». Обе команды находятся в разной турнирной ситуации: хозяева борются за место в середине таблицы, а гости – за попадание в еврокубки. Матч обещает быть напряжeнным, ведь «Страсбур» подходит в отличной форме, но «Анжер» играет дисциплинированно, особенно дома.
«Анжер»
«Анжер» расположился на 14-й строчке с 33 очками и показывает умеренную результативность. Лидер команды – Эстебан Леполь, забивший 11 голов в 29 матчах. В последних 5 встречах клуб отметился 4 голами и пропустил 5 мячей, демонстрируя сбалансированную игру. Победа над «Нантом» в прошлом туре (1:0) добавила уверенности, но атакующий потенциал остаeтся ограниченным, а защита, хотя и стабилизировалась, всe ещe допускает ошибки против сильных соперников.
«Страсбур»
«Страсбур» проводит впечатляющий сезон и занимает 6-е место с 57 очками. Коллектив не проигрывает в 12 матчах подряд, что подтверждает их высокий класс и уверенность. Эмануэль Эмега остаeтся ключевой фигурой атаки с 14 мячами в 29 матчах. В последних 5 играх команда забила 8 голов и пропустила всего 4, включая важную победу над ПСЖ (2:1), которая подчеркнула амбиции клуба. Гости стабильно забивают, но периодически допускают огрехи в обороне, особенно на выезде.
Факты о командах:
«Анжер»
- Победа в последнем туре над «Нантом» (1:0).
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру (5 последних матчей).
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
- Побеждает в 2 из 5 последних домашних матчей.
«Страсбур»
- Не проигрывает в 12 последних матчах.
- Забивает в среднем 1.60 гола за игру (5 последних матчей).
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
- Выигрывает 3 последних гостевых матча против «Анжера».
Прогноз на матч «Анжер» – «Страсбур»
«Страсбур» пребывает в великолепной форме и выглядит фаворитом матча благодаря мощной атаке и стабильной защите. «Анжер» будет упорно обороняться и рассчитывать на контратаки, но класс гостей должен сыграть решающую роль. Ожидается результативная игра с минимальным преимуществом «Страсбура». Прогноз: победа гостей с разницей в один мяч при голах с обеих сторон.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Страсбура».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Страсбура» – коэффициент 6.00
- Победа «Страсбура» – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Страсбура» больше 1.5 – коэффициент 2.00