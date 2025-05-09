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Прогноз на точный счет матча «Анжер» – «Страсбур»: Лига 1, 10 мая 2025

09 мая 2025 10:04
Анжер - Страсбур
10 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Лига 1, 33 тур
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6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Страсбура»
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10 мая на стадионе «Стад Раймон Копа» состоится матч 33-го тура Лиги 1 между «Анжером» и «Страсбуром». Обе команды находятся в разной турнирной ситуации: хозяева борются за место в середине таблицы, а гости – за попадание в еврокубки. Матч обещает быть напряжeнным, ведь «Страсбур» подходит в отличной форме, но «Анжер» играет дисциплинированно, особенно дома.

«Анжер»

«Анжер» расположился на 14-й строчке с 33 очками и показывает умеренную результативность. Лидер команды – Эстебан Леполь, забивший 11 голов в 29 матчах. В последних 5 встречах клуб отметился 4 голами и пропустил 5 мячей, демонстрируя сбалансированную игру. Победа над «Нантом» в прошлом туре (1:0) добавила уверенности, но атакующий потенциал остаeтся ограниченным, а защита, хотя и стабилизировалась, всe ещe допускает ошибки против сильных соперников.

«Страсбур»

«Страсбур» проводит впечатляющий сезон и занимает 6-е место с 57 очками. Коллектив не проигрывает в 12 матчах подряд, что подтверждает их высокий класс и уверенность. Эмануэль Эмега остаeтся ключевой фигурой атаки с 14 мячами в 29 матчах. В последних 5 играх команда забила 8 голов и пропустила всего 4, включая важную победу над ПСЖ (2:1), которая подчеркнула амбиции клуба. Гости стабильно забивают, но периодически допускают огрехи в обороне, особенно на выезде.

Факты о командах:

«Анжер»

  • Победа в последнем туре над «Нантом» (1:0).
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру (5 последних матчей).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Побеждает в 2 из 5 последних домашних матчей.

«Страсбур»

  • Не проигрывает в 12 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру (5 последних матчей).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Выигрывает 3 последних гостевых матча против «Анжера».

Личные встречи
44% (7)
31% (5)
25% (4)
22
Забитых мячей
17
1.38
В среднем за матч
1.06
3:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
2 : 1
10.05.2025
Страсбур
Франция. Кубок, 1/8 финала
Страсбур
1 : 3
05.02.2025
Анжер
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 24 тур
Страсбур
2 : 1
18.02.2023
Анжер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Страсбур
0 : 1
06.01.2023
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
2 : 3
09.10.2022
Страсбур
Франция. Лига 1, 24 тур
Анжер
0 : 1
13.02.2022
Страсбур
Франция. Лига 1, 1 тур
Страсбур
0 : 2
08.08.2021
Анжер
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0 : 0
21.02.2021
Анжер
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
0 : 2
16.12.2020
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
1 : 0
02.11.2019
Страсбур
Франция. Лига 1, 24 тур
Страсбур
1 : 2
09.02.2019
Анжер
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
2 : 2
06.10.2018
Страсбур
Франция. Лига 1, 32 тур
Анжер
1 : 1
07.04.2018
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
2 : 2
28.10.2017
Анжер
Франция. Кубок, 1/8 финала
Анжер
2 : 0
01.02.2011
Страсбур
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Прогноз на матч «Анжер» – «Страсбур»

«Страсбур» пребывает в великолепной форме и выглядит фаворитом матча благодаря мощной атаке и стабильной защите. «Анжер» будет упорно обороняться и рассчитывать на контратаки, но класс гостей должен сыграть решающую роль. Ожидается результативная игра с минимальным преимуществом «Страсбура». Прогноз: победа гостей с разницей в один мяч при голах с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Страсбура».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Страсбура» – коэффициент 6.00
  • Победа «Страсбура» – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Страсбура» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Страсбура»
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Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Страсбур Анжер
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