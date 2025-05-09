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Прогноз на точный счет матча «Борнмут» – «Астон Вилла»: Премьер-лига, 10 мая 2025

09 мая 2025 9:15
Борнмут - Астон Вилла
10 мая 2025, суббота 19:30 | Англия. Премьер-лига, 36 тур
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7.2
Точный счёт 1:2 в пользу «Астон Виллы»
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10 мая на стадионе «Дин Корт» пройдeт важный матч 36-го тура Премьер-лиги Англии между «Борнмутом» и «Астон Виллой». Обе команды идут в верхней части таблицы и претендуют на места в еврокубках. «Борнмут» демонстрирует отличную серию без поражений, тогда как «Астон Вилла» продолжает стабильно забивать и бороться за топ-6. Матч обещает быть напряжeнным и результативным, ведь обе команды находятся в хорошей форме.

«Борнмут»

После 35 туров «Борнмут» набрал 53 очка и занимает 8-е место. Команда не проигрывает уже 5 матчей подряд, демонстрируя сбалансированную игру: 6 забитых мячей и всего 4 пропущенных за последние 5 туров (в среднем 1.2 забитых и 0.8 пропущенных). Главной ударной силой остаeтся Джастин Клюйверт, оформивший 13 голов за сезон. Команда уверенно выступает дома и стабильно находит возможности для взятия ворот, что даeт повод рассчитывать на результативный футбол и борьбу за победу.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» располагается на 7-й строчке с 60 очками после 35 туров. Команда набрала неплохой ход и отличается стабильной атакой: 9 забитых мячей в последних 5 встречах (1.8 за игру). В защите же остаются проблемы – 8 пропущенных голов (1.6 за игру). Олли Уоткинс продолжает лидировать в атаке с 16 забитыми мячами. «Астон Вилла» забивает в каждом матче на протяжении 11 туров подряд и умеет находить слабые места в обороне соперника даже на выезде.

Факты о командах

«Борнмут»

  • 53 очка после 35 туров.
  • В среднем 1.2 гола забивает и 0.8 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Джастин Клюйверт – 13 голов.

«Астон Вилла»

  • 60 очков после 35 туров.
  • В среднем 1.8 гола забивает и 1.6 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в 11 матчах подряд.
  • Олли Уоткинс – 16 голов.

Личные встречи
36% (4)
18% (2)
45% (5)
13
Забитых мячей
16
1.18
В среднем за матч
1.45
2:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Борнмут
0 : 1
10.05.2025
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
26.10.2024
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Англия. Премьер-лига, 34 тур
Астон Вилла
3 : 1
21.04.2024
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Борнмут
2 : 2
03.12.2023
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Астон Вилла
3 : 0
18.03.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Борнмут
2 : 0
06.08.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Борнмут
2 : 1
01.02.2020
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
1 : 2
17.08.2019
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
1 : 2
09.04.2016
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Борнмут
0 : 1
08.08.2015
Астон Вилла
Англия. Кубок, 4 раунд
Астон Вилла
2 : 1
25.01.2015
Борнмут
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Прогноз на матч «Борнмут» – «Астон Вилла»

Матч обещает быть упорным: «Борнмут» в отличной форме и защищает серию без поражений, а «Астон Вилла» традиционно стабильно атакует. Статистика указывает на высокую вероятность обмена голами и равной борьбы. Ожидается результативная игра, где гости могут немного перевесить за счeт более мощной атаки. Вероятен исход с минимальной победой «Астон Виллы» при голах обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Астон Виллы».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Астон Виллы» – коэффициент 7.20
  • Победа «Астон Виллы» – коэффициент 2.15
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал «Астон Виллы» больше 1.5 – коэффициент 1.85

7.2
Точный счёт 1:2 в пользу «Астон Виллы»
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Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Борнмут
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