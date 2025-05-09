10 мая на стадионе «Дин Корт» пройдeт важный матч 36-го тура Премьер-лиги Англии между «Борнмутом» и «Астон Виллой». Обе команды идут в верхней части таблицы и претендуют на места в еврокубках. «Борнмут» демонстрирует отличную серию без поражений, тогда как «Астон Вилла» продолжает стабильно забивать и бороться за топ-6. Матч обещает быть напряжeнным и результативным, ведь обе команды находятся в хорошей форме.

«Борнмут»

После 35 туров «Борнмут» набрал 53 очка и занимает 8-е место. Команда не проигрывает уже 5 матчей подряд, демонстрируя сбалансированную игру: 6 забитых мячей и всего 4 пропущенных за последние 5 туров (в среднем 1.2 забитых и 0.8 пропущенных). Главной ударной силой остаeтся Джастин Клюйверт, оформивший 13 голов за сезон. Команда уверенно выступает дома и стабильно находит возможности для взятия ворот, что даeт повод рассчитывать на результативный футбол и борьбу за победу.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» располагается на 7-й строчке с 60 очками после 35 туров. Команда набрала неплохой ход и отличается стабильной атакой: 9 забитых мячей в последних 5 встречах (1.8 за игру). В защите же остаются проблемы – 8 пропущенных голов (1.6 за игру). Олли Уоткинс продолжает лидировать в атаке с 16 забитыми мячами. «Астон Вилла» забивает в каждом матче на протяжении 11 туров подряд и умеет находить слабые места в обороне соперника даже на выезде.

Факты о командах

«Борнмут»

53 очка после 35 туров.

В среднем 1.2 гола забивает и 0.8 пропускает за матч (последние 5 игр).

Не проигрывает в 5 последних матчах.

Джастин Клюйверт – 13 голов.

«Астон Вилла»

60 очков после 35 туров.

В среднем 1.8 гола забивает и 1.6 пропускает за матч (последние 5 игр).

Забивает в 11 матчах подряд.

Олли Уоткинс – 16 голов.

Личные встречи 36% (4) 18% (2) 45% (5) 13 Забитых мячей 16 1.18 В среднем за матч 1.45 2:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 36 тур Борнмут 0 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 9 тур Астон Вилла 1 : 1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 34 тур Астон Вилла 3 : 1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 14 тур Борнмут 2 : 2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 28 тур Астон Вилла 3 : 0 Борнмут Англия. Премьер-лига, 1 тур Борнмут 2 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 25 тур Борнмут 2 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 2 тур Астон Вилла 1 : 2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 33 тур Астон Вилла 1 : 2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 1 тур Борнмут 0 : 1 Астон Вилла Англия. Кубок, 4 раунд Астон Вилла 2 : 1 Борнмут

Прогноз на матч «Борнмут» – «Астон Вилла»

Матч обещает быть упорным: «Борнмут» в отличной форме и защищает серию без поражений, а «Астон Вилла» традиционно стабильно атакует. Статистика указывает на высокую вероятность обмена голами и равной борьбы. Ожидается результативная игра, где гости могут немного перевесить за счeт более мощной атаки. Вероятен исход с минимальной победой «Астон Виллы» при голах обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Астон Виллы».

Рекомендованные ставки