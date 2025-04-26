27 апреля на стадионе «Стад ля Божуар» состоится матч 31-го тура Лиги 1, в котором «Нант» примет «Тулузу». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и имеют свои цели на остаток сезона. «Нант» продолжает бороться за место в верхней части таблицы, в то время как «Тулуза» столкнулась с проблемами в последних матчах, что придает игре дополнительную напряженность.
«Нант»
«Нант» после 30 туров набрал 31 очко и занимает 14 место в Лиге 1. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забив в последних 5 играх 7 голов, но также имеет проблемы с обороной, пропуская 7 мячей за тот же период. Лучший бомбардир «Нанта» – Маттис Аблин, который забил 10 голов в 32 матчах. На домашнем стадионе «Нант» показал хорошие результаты, выиграв 2 из последних 3 встреч.
Последние игры показали, что команда способна бороться с сильными соперниками. Например, ничья с ПСЖ (1:1) стала хорошим результатом, хотя «Нант» еще нужно улучшать свою оборону, чтобы стабильно бороться с топовыми клубами.
«Тулуза»
«Тулуза» набрала 34 очка и находится на 12-м месте в турнирной таблице. В последних играх команда столкнулась с трудностями, не выиграв в 5 матчах подряд. Несмотря на это, «Тулуза» продолжает показывать атакующий футбол, забивая 6 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды – Закария Абуклал, который забил 7 голов в 25 матчах.
Тулуза имеет серьезные проблемы в обороне, пропустив в последних 5 играх 12 голов, что составляет в среднем 2.40 гола за матч. Эта слабость может стать проблемой в предстоящем матче с командой, которая забивает регулярно, как «Нант».
Факты о командах
«Нант»
- 14 место, 31 очко.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за матч.
- Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
- Лучший бомбардир: Маттис Аблин (10 голов).
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Тулузы» дома.
«Тулуза»
- 12 место, 34 очка.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за матч.
- Пропускает в среднем 2.40 гола за игру.
- Лучший бомбардир: Закария Абуклал (7 голов).
- Не выигрывает в 5 последних матчах.
Прогноз на матч
Предстоящий матч будет интересным с точки зрения атакующих действий обеих команд. «Нант» уверенно забивает, но их защита оставляет желать лучшего. В свою очередь, «Тулуза» демонстрирует проблемы с обороной, однако атакуют они неплохо. Учитывая, что обе команды забивают, можно ожидать результативную встречу, в которой «Нант» будет иметь небольшое преимущество на своем поле. Однако проблемы с защитой у обеих команд могут привести к тому, что обе стороны смогут поразить ворота.
- Победа «Нанта» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Нанта» больше 1.5 – коэффициент 1.95