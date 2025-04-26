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«Нант» – «Тулуза»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.9

26 апреля 2025 11:25
Нант - Тулуза
27 апр. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 31 тур
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2.9
Победа «Нанта» – коэффициент 2.9
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27 апреля на стадионе «Стад ля Божуар» состоится матч 31-го тура Лиги 1, в котором «Нант» примет «Тулузу». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и имеют свои цели на остаток сезона. «Нант» продолжает бороться за место в верхней части таблицы, в то время как «Тулуза» столкнулась с проблемами в последних матчах, что придает игре дополнительную напряженность.

«Нант»

«Нант» после 30 туров набрал 31 очко и занимает 14 место в Лиге 1. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забив в последних 5 играх 7 голов, но также имеет проблемы с обороной, пропуская 7 мячей за тот же период. Лучший бомбардир «Нанта» – Маттис Аблин, который забил 10 голов в 32 матчах. На домашнем стадионе «Нант» показал хорошие результаты, выиграв 2 из последних 3 встреч.

Последние игры показали, что команда способна бороться с сильными соперниками. Например, ничья с ПСЖ (1:1) стала хорошим результатом, хотя «Нант» еще нужно улучшать свою оборону, чтобы стабильно бороться с топовыми клубами.

«Тулуза»

«Тулуза» набрала 34 очка и находится на 12-м месте в турнирной таблице. В последних играх команда столкнулась с трудностями, не выиграв в 5 матчах подряд. Несмотря на это, «Тулуза» продолжает показывать атакующий футбол, забивая 6 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды – Закария Абуклал, который забил 7 голов в 25 матчах.

Тулуза имеет серьезные проблемы в обороне, пропустив в последних 5 играх 12 голов, что составляет в среднем 2.40 гола за матч. Эта слабость может стать проблемой в предстоящем матче с командой, которая забивает регулярно, как «Нант».

Факты о командах

«Нант»

  • 14 место, 31 очко.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Лучший бомбардир: Маттис Аблин (10 голов).
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Тулузы» дома.

«Тулуза»

  • 12 место, 34 очка.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 2.40 гола за игру.
  • Лучший бомбардир: Закария Абуклал (7 голов).
  • Не выигрывает в 5 последних матчах.

Личные встречи
33% (8)
38% (9)
29% (7)
28
Забитых мячей
25
1.17
В среднем за матч
1.04
4:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
0 : 0
18.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
1 : 2
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 1 тур
Нант
1 : 2
13.08.2023
Тулуза
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
0 : 0
14.05.2023
Нант
Франция. Кубок, Финал
Нант
1 : 5
29.04.2023
Тулуза
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
3 : 1
28.08.2022
Тулуза
Франция. Лига 1,
Нант
0 : 1
30.05.2021
Тулуза
Франция. Лига 1,
Тулуза
1 : 2
27.05.2021
Нант
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
2 : 1
01.12.2019
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Франция. Лига 1, 31 тур
Тулуза
1 : 0
07.04.2019
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Франция. Кубок, 1/8 финала
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2 : 0
05.02.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Нант
4 : 0
20.10.2018
Тулуза
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
1 : 1
17.01.2018
Нант
Франция. Лига 1, 12 тур
Нант
2 : 1
04.11.2017
Тулуза
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
0 : 1
14.01.2017
Нант
Франция. Лига 1, 12 тур
Нант
1 : 1
05.11.2016
Тулуза
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
0 : 0
06.02.2016
Нант
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 1
12.12.2015
Тулуза
Франция. Лига 1, 34 тур
Тулуза
1 : 1
25.04.2015
Нант
Франция. Лига 1, 16 тур
Нант
1 : 2
02.12.2014
Тулуза
Франция. Лига 1, 36 тур
Тулуза
1 : 1
04.05.2014
Нант
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
14.12.2013
Тулуза
Франция. Лига 1, 31 тур
Тулуза
1 : 0
11.04.2009
Нант
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
1 : 1
08.11.2008
Тулуза
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Прогноз на матч

Предстоящий матч будет интересным с точки зрения атакующих действий обеих команд. «Нант» уверенно забивает, но их защита оставляет желать лучшего. В свою очередь, «Тулуза» демонстрирует проблемы с обороной, однако атакуют они неплохо. Учитывая, что обе команды забивают, можно ожидать результативную встречу, в которой «Нант» будет иметь небольшое преимущество на своем поле. Однако проблемы с защитой у обеих команд могут привести к тому, что обе стороны смогут поразить ворота.

  • Победа «Нанта» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Нанта» больше 1.5 – коэффициент 1.95

2.9
Победа «Нанта» – коэффициент 2.9
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Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Тулуза Нант
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