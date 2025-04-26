27 апреля на стадионе «Стад ля Божуар» состоится матч 31-го тура Лиги 1, в котором «Нант» примет «Тулузу». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и имеют свои цели на остаток сезона. «Нант» продолжает бороться за место в верхней части таблицы, в то время как «Тулуза» столкнулась с проблемами в последних матчах, что придает игре дополнительную напряженность.

«Нант»

«Нант» после 30 туров набрал 31 очко и занимает 14 место в Лиге 1. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забив в последних 5 играх 7 голов, но также имеет проблемы с обороной, пропуская 7 мячей за тот же период. Лучший бомбардир «Нанта» – Маттис Аблин, который забил 10 голов в 32 матчах. На домашнем стадионе «Нант» показал хорошие результаты, выиграв 2 из последних 3 встреч.

Последние игры показали, что команда способна бороться с сильными соперниками. Например, ничья с ПСЖ (1:1) стала хорошим результатом, хотя «Нант» еще нужно улучшать свою оборону, чтобы стабильно бороться с топовыми клубами.

«Тулуза»

«Тулуза» набрала 34 очка и находится на 12-м месте в турнирной таблице. В последних играх команда столкнулась с трудностями, не выиграв в 5 матчах подряд. Несмотря на это, «Тулуза» продолжает показывать атакующий футбол, забивая 6 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды – Закария Абуклал, который забил 7 голов в 25 матчах.

Тулуза имеет серьезные проблемы в обороне, пропустив в последних 5 играх 12 голов, что составляет в среднем 2.40 гола за матч. Эта слабость может стать проблемой в предстоящем матче с командой, которая забивает регулярно, как «Нант».

Факты о командах

«Нант»

14 место, 31 очко.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за матч.

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Лучший бомбардир: Маттис Аблин (10 голов).

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Тулузы» дома.

«Тулуза»

12 место, 34 очка.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за матч.

Пропускает в среднем 2.40 гола за игру.

Лучший бомбардир: Закария Абуклал (7 голов).

Не выигрывает в 5 последних матчах.

Личные встречи 33% (8) 38% (9) 29% (7) 28 Забитых мячей 25 1.17 В среднем за матч 1.04 4:0 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 1:1 Франция. Лига 1, 1 тур Тулуза 0 : 0 Нант Франция. Лига 1, 21 тур Тулуза 1 : 2 Нант Франция. Лига 1, 1 тур Нант 1 : 2 Тулуза Франция. Лига 1, 35 тур Тулуза 0 : 0 Нант Франция. Кубок, Финал Нант 1 : 5 Тулуза Франция. Лига 1, 4 тур Нант 3 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, Нант 0 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, Тулуза 1 : 2 Нант Франция. Лига 1, 15 тур Нант 2 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 31 тур Тулуза 1 : 0 Нант Франция. Кубок, 1/8 финала Нант 2 : 0 Тулуза Франция. Лига 1, 10 тур Нант 4 : 0 Тулуза Франция. Лига 1, 21 тур Тулуза 1 : 1 Нант Франция. Лига 1, 12 тур Нант 2 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 20 тур Тулуза 0 : 1 Нант Франция. Лига 1, 12 тур Нант 1 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 25 тур Тулуза 0 : 0 Нант Франция. Лига 1, 18 тур Нант 1 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 34 тур Тулуза 1 : 1 Нант Франция. Лига 1, 16 тур Нант 1 : 2 Тулуза Франция. Лига 1, 36 тур Тулуза 1 : 1 Нант Франция. Лига 1, 18 тур Нант 1 : 2 Тулуза Франция. Лига 1, 31 тур Тулуза 1 : 0 Нант Франция. Лига 1, 13 тур Нант 1 : 1 Тулуза

Прогноз на матч

Предстоящий матч будет интересным с точки зрения атакующих действий обеих команд. «Нант» уверенно забивает, но их защита оставляет желать лучшего. В свою очередь, «Тулуза» демонстрирует проблемы с обороной, однако атакуют они неплохо. Учитывая, что обе команды забивают, можно ожидать результативную встречу, в которой «Нант» будет иметь небольшое преимущество на своем поле. Однако проблемы с защитой у обеих команд могут привести к тому, что обе стороны смогут поразить ворота.