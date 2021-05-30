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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Тулуза
Нант - Тулуза: обзор матча 30 мая 2021
Нант
30.05.2021, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1
0 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Тулуза
62'
В. Байо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нант - Тулуза
87'
Красная карточка
Н. Н'Гуму
85'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Р. Габриэльсен
Замена
А. Жиротто
️️️️
М. Саймон
83'
81'
Желтая карточка
Ж. Антист
78'
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
Б. Дежегере
Желтая карточка
П. Чиривелья
77'
70'
Желтая карточка
Д. Машадо
Замена
М. Коко
️️️️
К. Кулибали
65'
62'
ГОЛ! 0:1!
В. Байо
Пас отдал
А. Адли
53'
Желтая карточка
В. Байо
Желтая карточка
Р. Коло Муани
41'
Желтая карточка
Д. Аппиа
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Тулуза
31
Исак Петтерссон
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
6
Sam Sanna
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Лафон
22
Траоре
21
Кастеллетто
5
Паллуа
8
Аппиа
4
Чиривелья
26
Луза
27
Саймон
10
Бляс
9
Муани
17
Кулибали
3-2-3-1
1
Дюпе
31
Морейра
28
Габриэльсен
91
98
Амьен-Аду
20
Машадо
17
Коне
6
Спирингс
19
Дежегере
21
Адли
27
Саймон
5
Жиротто
5
Жиротто
27
Саймон
17
Кулибали
97
Коко
97
Коко
17
Кулибали
19
Дежегере
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
19
Дежегере
28
Габриэльсен
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
28
Габриэльсен
9
Антист
9
Антист
Остались в запасе
Нант
Тулуза
1
Денис Петрич
ВР
2
Фабио
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
24
Мусса Диарра
ЛЗ
31
Исак Петтерссон
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
6
Sam Sanna
ЦФ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
2
Фабио
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Остались в запасе
24
Мусса Диарра
ЛЗ
31
Исак Петтерссон
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
6
Sam Sanna
ЦФ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Нант - Тулуза
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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