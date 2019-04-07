Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Нант
Тулуза - Нант: обзор матча 07 апреля 2019
Тулуза
07.04.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 0
Завершен
Нант
55'
И. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Нант
ГОЛ! 1:0!
И. Силла
55'
Желтая карточка
Г. Седзи
34'
24'
Желтая карточка
Э. Ие
Желтая карточка
К. Жульен
20'
17'
Красная карточка
А. Жиротто
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
6
Калиду Сидибе
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
4-2-2-1-1
30
Рейне
4
Силла
3
Седзи
6
Жульен
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
6
Сидибе
10
Дурмаз
10
Градель
5
Гарсия
9
Саного
3-3-2-1
16
Тэтэрушану
32
Ие
5
Паллуа
34
Карлос
22
Кватен
7
Туре
22
Траоре
21
Бочилия
21
Ронжье
20
Уорис
Остались в запасе
Тулуза
Нант
16
Марк Видаль
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
16
Марк Видаль
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Тулуза - Нант
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
Новости команд
Все
Тулуза
Нант
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:26
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Марселя» и «Тулузы» на победу в матче 9 тура
31 октября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:26
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Марселя» и «Тулузы» на победу в матче 9 тура
31 октября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+