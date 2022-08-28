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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Тулуза
Нант - Тулуза: обзор матча 28 августа 2022
Нант
28.08.2022, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 1
Завершен
Тулуза
50'
Э. Гессан
55'
М. Мохамед
61'
М. Саймон
15'
З. Абухляль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Тулуза
87'
Желтая карточка
Р. Николайсен
79'
Замена
К. Кебен
️️️️
М. Деслер
Замена
Д. Аппиа
️️️️
К. Мерлен
74'
ГОЛ! 3:1!
М. Саймон
Пас отдал
М. Мохамед
61'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Фабио
59'
59'
Замена
О. Занден
️️️️
Р. Ратао
ГОЛ! 2:1!
М. Мохамед
Пас отдал
Э. Гессан
55'
ГОЛ! 1:1!
Э. Гессан
Пас отдал
М. Саймон
50'
46'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Я. Беграуи
Замена
Л. Бляс
️️️️
С. Мутуссами
46'
Замена
М. Мохамед
️️️️
М. Коко
46'
45'
Желтая карточка
Б. Дежегере
37'
Желтая карточка
Б. ван ден Бомен
15'
ГОЛ! 0:1!
З. Абухляль
Пас отдал
Б. ван ден Бомен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Нант
1
Денис Петрич
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
11
Мохамед Ачи
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
6
Оливер Занден
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
10
Денис Генро
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
3-3-1-2-1
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Жиротто
5
Паллуа
26
Мерлен
4
Чиривелья
2
Фабио
8
Мутуссами
27
Саймон
97
Коко
29
Гессан
3-3-2-2
1
Дюпе
3
Деслер
2
Николайсен
24
Руо
6
Спирингс
8
ван ден Бомен
19
Дежегере
7
Абухляль
9
Ратао
14
Беграуи
27
Даллинга
26
Мерлен
8
Аппиа
8
Аппиа
26
Мерлен
2
Фабио
14
Корчиа
14
Корчиа
2
Фабио
8
Мутуссами
10
Бляс
10
Бляс
8
Мутуссами
97
Коко
42
Мохамед
42
Мохамед
97
Коко
9
Ратао
6
Занден
6
Занден
9
Ратао
3
Деслер
4
Кебен
4
Кебен
3
Деслер
14
Беграуи
45
Онаиву
45
Онаиву
14
Беграуи
Остались в запасе
Нант
Тулуза
1
Денис Петрич
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
11
Мохамед Ачи
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
11
Мохамед Ачи
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Нант - Тулуза
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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