Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Кубок
Нант - Тулуза
Нант - Тулуза: обзор матча 29 апреля 2023
Нант
29.04.2023, суббота, 22:00
Франция. Кубок, Финал
1 : 5
Завершен
Тулуза
75'
Л. Бляс (П)
4'
Л. Кошта
10'
Л. Кошта
23'
Т. Даллинга
31'
Т. Даллинга
79'
З. Абухляль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нант - Тулуза
82'
Замена
А. Руо
️️️️
Л. Кошта
82'
Замена
М. Диарра
️️️️
С. Спирингс
Замена
М. Коко
️️️️
Л. Бляс
82'
79'
ГОЛ! 1:5!
З. Абухляль
76'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Ф. Шаиби
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Л. Бляс
75'
69'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Т. Даллинга
69'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Б. Дежегере
Замена
К. Мерлен
️️️️
Ж. Виктор
66'
58'
Желтая карточка
Б. Дежегере
Замена
С. Мутуссами
️️️️
Ф. Мойе
46'
Замена
И. Ганаго
️️️️
М. Саймон
46'
Замена
А. Делор
️️️️
Н. Паллуа
46'
Желтая карточка
Р. Дескамп
43'
Желтая карточка
Н. Паллуа
38'
31'
ГОЛ! 0:4!
Т. Даллинга
Желтая карточка
Ж. Виктор
26'
23'
ГОЛ! 0:3!
Т. Даллинга
Пас отдал
Г. Суасо
10'
ГОЛ! 0:2!
Л. Кошта
Пас отдал
С. Спирингс
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кошта
Пас отдал
Б. ван ден Бомен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
91
Флоран Мойе
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
10
Эванн Гессан
ЦФ
3
Джауэн Хаджам
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Денис Генро
АП
10
Саид Хамулич
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
3-2-1-3-1
40
Лафон
5
Паллуа
4
Виктор
5
Жиротто
21
Кастеллетто
18
Сентонс
17
Сиссоко
27
Саймон
91
Мойе
10
Бляс
42
Мохамед
4-4-1-1
1
Хауг
3
Деслер
2
Кошта
2
Николайсен
17
Суасо
6
Спирингс
8
ван ден Бомен
19
Дежегере
8
Шаиби
7
Абухляль
27
Даллинга
4
Виктор
26
Мерлен
26
Мерлен
4
Виктор
91
Мойе
8
Мутуссами
8
Мутуссами
91
Мойе
10
Бляс
97
Коко
97
Коко
10
Бляс
27
Саймон
37
Ганаго
37
Ганаго
27
Саймон
5
Паллуа
9
Делор
9
Делор
5
Паллуа
6
Спирингс
24
Диарра
24
Диарра
6
Спирингс
2
Кошта
24
Руо
24
Руо
2
Кошта
19
Дежегере
4
Сьерро
4
Сьерро
19
Дежегере
8
Шаиби
9
Ратао
9
Ратао
8
Шаиби
27
Даллинга
45
Онаиву
45
Онаиву
27
Даллинга
Остались в запасе
Нант
Тулуза
40
Реми Дескамп
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Эванн Гессан
ЦФ
3
Джауэн Хаджам
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Максим Дюпе
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
10
Денис Генро
АП
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Эванн Гессан
ЦФ
3
Джауэн Хаджам
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
10
Денис Генро
АП
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Нант - Тулуза
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Новости команд
Все
Нант
Тулуза
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+