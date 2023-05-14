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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Нант
Тулуза - Нант: обзор матча 14 мая 2023
Тулуза
14.05.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 35 тур
0 : 0
Завершен
Нант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Нант
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
В. Сьерро
69'
Замена
Б. Дежегере
️️️️
Д. Генро
68'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
А. Онаиву
61'
61'
Замена
Э. Гессан
️️️️
М. Коко
58'
Желтая карточка
А. Жиротто
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
10
Денис Генро
АП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
19
Брехт Дежегере
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
22
Шарль Траоре
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
29
Эванн Гессан
ЦФ
4-2-2-2
1
Дюпе
3
Деслер
24
Руо
2
Николайсен
12
Каманци
4
Сьерро
6
Спирингс
9
Ратао
10
Генро
45
Онаиву
27
Даллинга
3-2-1-3-1
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Жиротто
5
Паллуа
18
Сентонс
26
Мерлен
8
Мутуссами
97
Коко
91
Мойе
27
Саймон
10
Бляс
10
Генро
19
Дежегере
19
Дежегере
10
Генро
4
Сьерро
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
4
Сьерро
45
Онаиву
8
Шаиби
8
Шаиби
45
Онаиву
97
Коко
29
Гессан
29
Гессан
97
Коко
Остались в запасе
Тулуза
Нант
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
22
Шарль Траоре
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
22
Шарль Траоре
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Тулуза - Нант
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
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