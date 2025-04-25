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«Саутгемптон» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

25 апреля 2025 10:39
Саутгемптон - Фулхэм
26 апр. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 34 тур
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1.85
Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
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26 апреля на стадионе «Сент-Мэри» состоится матч 34 тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Фулхэмом». Хозяева находятся на последнем месте в таблице и отчаянно борются за выживание, тогда как гости идут в середине таблицы и формально уже не имеют серьeзных турнирных задач. Ожидается открытая игра двух команд с нестабильной обороной, что создаeт хорошие условия для результативного футбола.

«Саутгемптон»

Команда замыкает таблицу с 11 очками и не может победить уже 10 матчей подряд. Проблема в первую очередь в обороне: 10 пропущенных мячей за последние 5 туров (в среднем 2.0), серия из 16 матчей с пропущенными голами. В атаке «Саутгемптон» также не блещет – всего 4 забитых гола за 5 туров (0.8 в среднем). Лучшими качествами хозяева проявляют себя в борьбе и мотивации, особенно в домашних играх, но этого недостаточно для стабильных результатов. Кэмерон Арчер с 5 голами – лучший снайпер команды, но он редко получает качественные передачи.

«Фулхэм»

Лондонцы идут на 9-й строчке с 48 очками. Несмотря на неплохую позицию, команда проиграла три из последних четырeх матчей, в каждом из которых пропускала. В последних пяти турах «Фулхэм» забил 5 мячей (1.0 за игру), а пропустил – 10 (2.0 в среднем). Команда испытывает проблемы при позиционной обороне, особенно на выезде, где уступила в трeх последних матчах. Рауль Хименес – главный атакующий актив с 12 голами, но даже его усилий недостаточно при отсутствии плотной поддержки со стороны полузащиты.

Факты о командах

«Саутгемптон»

  • Не выигрывает 10 матчей подряд
  • Пропускает в 16 матчах подряд
  • В среднем: 0.8 гола за матч в атаке, 2.0 – в обороне
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Фулхэм»

  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Проиграл 3 выездных матча подряд
  • В среднем: 1.0 гола за матч в атаке, 2.0 – в обороне

Личные встречи
46% (6)
31% (4)
23% (3)
18
Забитых мячей
11
1.38
В среднем за матч
0.85
3:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Фулхэм
0 : 0
22.12.2024
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
0 : 2
13.05.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Фулхэм
2 : 1
31.12.2022
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
3 : 1
15.05.2021
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
0 : 0
26.12.2020
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Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Фулхэм
0 : 1
27.08.2019
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Англия. Премьер-лига, 28 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.02.2019
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Фулхэм
3 : 2
24.11.2018
Саутгемптон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Фулхэм
0 : 1
06.01.2018
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Фулхэм
0 : 3
01.02.2014
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Саутгемптон
2 : 0
26.10.2013
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Фулхэм
1 : 1
26.12.2012
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Саутгемптон
2 : 2
07.10.2012
Фулхэм
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Прогноз на матч

Обе команды имеют ощутимые проблемы в обороне, но способны создавать моменты в атаке. «Фулхэм» выглядит более собранным, однако выездная форма вызывает опасения. «Саутгемптону» терять нечего – команда должна идти вперeд и рисковать. Ожидается открытый матч с голами с обеих сторон. Победа «Фулхэма» более вероятна, но ставка на результативность выглядит безопаснее.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Победа «Фулхэма» – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Саутгемптона» больше 1 – коэффициент 1.95

1.85
Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
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Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Фулхэм Саутгемптон
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