26 апреля на стадионе «Сент-Мэри» состоится матч 34 тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Фулхэмом». Хозяева находятся на последнем месте в таблице и отчаянно борются за выживание, тогда как гости идут в середине таблицы и формально уже не имеют серьeзных турнирных задач. Ожидается открытая игра двух команд с нестабильной обороной, что создаeт хорошие условия для результативного футбола.
«Саутгемптон»
Команда замыкает таблицу с 11 очками и не может победить уже 10 матчей подряд. Проблема в первую очередь в обороне: 10 пропущенных мячей за последние 5 туров (в среднем 2.0), серия из 16 матчей с пропущенными голами. В атаке «Саутгемптон» также не блещет – всего 4 забитых гола за 5 туров (0.8 в среднем). Лучшими качествами хозяева проявляют себя в борьбе и мотивации, особенно в домашних играх, но этого недостаточно для стабильных результатов. Кэмерон Арчер с 5 голами – лучший снайпер команды, но он редко получает качественные передачи.
«Фулхэм»
Лондонцы идут на 9-й строчке с 48 очками. Несмотря на неплохую позицию, команда проиграла три из последних четырeх матчей, в каждом из которых пропускала. В последних пяти турах «Фулхэм» забил 5 мячей (1.0 за игру), а пропустил – 10 (2.0 в среднем). Команда испытывает проблемы при позиционной обороне, особенно на выезде, где уступила в трeх последних матчах. Рауль Хименес – главный атакующий актив с 12 голами, но даже его усилий недостаточно при отсутствии плотной поддержки со стороны полузащиты.
Факты о командах
«Саутгемптон»
- Не выигрывает 10 матчей подряд
- Пропускает в 16 матчах подряд
- В среднем: 0.8 гола за матч в атаке, 2.0 – в обороне
- Забивает в 5 из 7 последних матчей
«Фулхэм»
- Пропускает в 5 матчах подряд
- Проиграл 3 выездных матча подряд
- В среднем: 1.0 гола за матч в атаке, 2.0 – в обороне
Прогноз на матч
Обе команды имеют ощутимые проблемы в обороне, но способны создавать моменты в атаке. «Фулхэм» выглядит более собранным, однако выездная форма вызывает опасения. «Саутгемптону» терять нечего – команда должна идти вперeд и рисковать. Ожидается открытый матч с голами с обеих сторон. Победа «Фулхэма» более вероятна, но ставка на результативность выглядит безопаснее.
Рекомендованные ставки
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Победа «Фулхэма» – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Саутгемптона» больше 1 – коэффициент 1.95