26 апреля на стадионе «Сент-Мэри» состоится матч 34 тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Фулхэмом». Хозяева находятся на последнем месте в таблице и отчаянно борются за выживание, тогда как гости идут в середине таблицы и формально уже не имеют серьeзных турнирных задач. Ожидается открытая игра двух команд с нестабильной обороной, что создаeт хорошие условия для результативного футбола.

«Саутгемптон»

Команда замыкает таблицу с 11 очками и не может победить уже 10 матчей подряд. Проблема в первую очередь в обороне: 10 пропущенных мячей за последние 5 туров (в среднем 2.0), серия из 16 матчей с пропущенными голами. В атаке «Саутгемптон» также не блещет – всего 4 забитых гола за 5 туров (0.8 в среднем). Лучшими качествами хозяева проявляют себя в борьбе и мотивации, особенно в домашних играх, но этого недостаточно для стабильных результатов. Кэмерон Арчер с 5 голами – лучший снайпер команды, но он редко получает качественные передачи.

«Фулхэм»

Лондонцы идут на 9-й строчке с 48 очками. Несмотря на неплохую позицию, команда проиграла три из последних четырeх матчей, в каждом из которых пропускала. В последних пяти турах «Фулхэм» забил 5 мячей (1.0 за игру), а пропустил – 10 (2.0 в среднем). Команда испытывает проблемы при позиционной обороне, особенно на выезде, где уступила в трeх последних матчах. Рауль Хименес – главный атакующий актив с 12 голами, но даже его усилий недостаточно при отсутствии плотной поддержки со стороны полузащиты.

Факты о командах

«Саутгемптон»

Не выигрывает 10 матчей подряд

Пропускает в 16 матчах подряд

В среднем: 0.8 гола за матч в атаке, 2.0 – в обороне

Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Фулхэм»

Пропускает в 5 матчах подряд

Проиграл 3 выездных матча подряд

В среднем: 1.0 гола за матч в атаке, 2.0 – в обороне

Личные встречи 46% (6) 31% (4) 23% (3) 18 Забитых мячей 11 1.38 В среднем за матч 0.85 3:0 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 17 тур Фулхэм 0 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 36 тур Саутгемптон 0 : 2 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 18 тур Фулхэм 2 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 36 тур Саутгемптон 3 : 1 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 15 тур Фулхэм 0 : 0 Саутгемптон Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Фулхэм 0 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 28 тур Саутгемптон 2 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 13 тур Фулхэм 3 : 2 Саутгемптон Англия. Кубок, 1/32 финала Фулхэм 0 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-Лига, 24 тур Фулхэм 0 : 3 Саутгемптон Англия. Премьер-Лига, 9 тур Саутгемптон 2 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 19 тур Фулхэм 1 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-Лига, 7 тур Саутгемптон 2 : 2 Фулхэм

Прогноз на матч

Обе команды имеют ощутимые проблемы в обороне, но способны создавать моменты в атаке. «Фулхэм» выглядит более собранным, однако выездная форма вызывает опасения. «Саутгемптону» терять нечего – команда должна идти вперeд и рисковать. Ожидается открытый матч с голами с обеих сторон. Победа «Фулхэма» более вероятна, но ставка на результативность выглядит безопаснее.

Рекомендованные ставки