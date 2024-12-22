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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Саутгемптон
Фулхэм - Саутгемптон: обзор матча 22 декабря 2024
Фулхэм
22.12.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Саутгемптон
90'
+1
Замена
П. Онуачу
️️️️
А. Армстронг
Замена
К. Винисиус
️️️️
Х. Уилсон
87'
84'
Желтая карточка
Л. Угочукву
80'
Замена
Д. Бри
️️️️
Ю. Сугавара
Желтая карточка
Р. Хименес
79'
Замена
М. Годо
️️️️
Т. Кэрни
76'
Замена
С. Лукич
️️️️
С. Берге
76'
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Кинг
62'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Р. Муньис
62'
57'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Д. Арибо
48'
Желтая карточка
Ю. Сугавара
46'
Замена
К. Арчер
️️️️
Т. Диблинг
34'
Желтая карточка
Ф. Даунс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
10
Том Кэрни
(К)
ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
(К)
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
10
Адам Лаллана
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
6
Диоп
21
Кастань
16
Берге
10
Кэрни
24
Кинг
17
Ивоби
10
Уилсон
9
Муньис
3-2-2-2-1
32
Рэмсдейл
5
Беднарек
15
Вуд
28
Сугавара
2
Уокер-Питерс
4
Харвуд-Беллис
4
Даунс
18
Арибо
20
Диблинг
18
Фернандеш
10
Армстронг
16
Берге
23
Лукич
23
Лукич
16
Берге
10
Кэрни
20
Годо
20
Годо
10
Кэрни
24
Кинг
24
Траоре
24
Траоре
24
Кинг
9
Муньис
9
Хименес
9
Хименес
9
Муньис
10
Уилсон
95
Винисиус
95
Винисиус
10
Уилсон
28
Сугавара
14
Бри
14
Бри
28
Сугавара
18
Арибо
18
Угочукву
18
Угочукву
18
Арибо
10
Армстронг
30
Онуачу
30
Онуачу
10
Армстронг
20
Диблинг
9
Арчер
9
Арчер
20
Диблинг
Остались в запасе
Фулхэм
Саутгемптон
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Фулхэм - Саутгемптон
1
3
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
8
15
Офсайды
1
2
Количество передач
538
418
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.26
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
- : -
03.12.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 2
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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