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Саутгемптон - Фулхэм
Саутгемптон - Фулхэм: обзор матча 07 октября 2012
Саутгемптон
07.10.2012, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Фулхэм
4'
Ж. Фонте
90+1'
Ж. Фонте
69'
Й. Хойвельд (АГ)
88'
К. Ричардсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Фулхэм
Желтая карточка
Ж. Фонте
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Ж. Фонте
Пас отдал
Д. Фокс
90'
+1
88'
ГОЛ! 1:2!
К. Ричардсон
Пас отдал
К. Ричардсон
70'
Замена
Г. Карагунис
️️️️
С. Сидуэлл
69'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Й. Хойвельд
Замена
Жули
️️️️
Р. Ламберт
67'
66'
Замена
К. Ричардсон
️️️️
А. Качаниклич
Желтая карточка
М. Йошида
65'
Замена
Р. Чаплоу
️️️️
Д. Панчеон
62'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
48'
Желтая карточка
Й. Хойвельд
24'
Замена
Й. Хойвельд
️️️️
Ф. Ричардсон
8'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фонте
Пас отдал
А. Лаллана
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
10
Бен Ривс
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Ричард Чаплоу
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
4-1-2-1-2
13
Газзанига
16
Ричардсон
13
Фокс
6
Фонте
4
Йошида
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
40
Панчеон
10
Лаллана
16
Родригес
17
Ламберт
3-2-3-2
32
Шварцер
3
Хьюз
22
Бэйрд
4
Хангеланд
27
Ритер
6
Риисе
16
Дафф
20
Качаниклич
14
Сидуэлл
22
Руис
23
Родальега
16
Ричардсон
26
Хойвельд
26
Хойвельд
16
Ричардсон
17
Ламберт
21
Жули
21
Жули
17
Ламберт
40
Панчеон
18
Чаплоу
18
Чаплоу
40
Панчеон
20
Качаниклич
15
Ричардсон
15
Ричардсон
20
Качаниклич
14
Сидуэлл
14
Карагунис
14
Карагунис
14
Сидуэлл
Остались в запасе
Саутгемптон
Фулхэм
10
Бен Ривс
ЦП
1
Келвин Дэвис
ВР
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
10
Бен Ривс
ЦП
1
Келвин Дэвис
ВР
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Статистика матча Саутгемптон - Фулхэм
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Сент-Мэри
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