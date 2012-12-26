Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Саутгемптон
Фулхэм - Саутгемптон: обзор матча 26 декабря 2012
Фулхэм
26.12.2012, среда, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
8'
Д. Бербатов
85'
Р. Ламберт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Саутгемптон
90'
+3
Замена
Жули
️️️️
Г. Рамирес
Желтая карточка
Ф. Сендерос
86'
85'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Ламберт
78'
Замена
Д. Родригес
️️️️
С. Дэвис
Замена
Г. Карагунис
️️️️
У. Родальега
78'
Желтая карточка
Й. Риисе
76'
Замена
К. Фрей
️️️️
А. Дежага
68'
Замена
Б. Руис
️️️️
А. Качаниклич
46'
Желтая карточка
Д. Бербатов
9'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
С. Ритер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Керим Фрей
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
3-2-3-2
32
Шварцер
14
Сендерос
22
Бэйрд
4
Хангеланд
6
Риисе
27
Ритер
20
Качаниклич
14
Сидуэлл
21
Дежага
10
Бербатов
23
Родальега
4-1-3-1-1
1
Дэвис
17
Клайн
6
Фонте
4
Йошида
23
Шоу
14
Шнейдерлен
40
Панчеон
4
Корк
10
Дэвис
11
Рамирес
17
Ламберт
21
Дежага
11
Фрей
11
Фрей
21
Дежага
23
Родальега
14
Карагунис
14
Карагунис
23
Родальега
20
Качаниклич
22
Руис
22
Руис
20
Качаниклич
11
Рамирес
21
Жули
21
Жули
11
Рамирес
10
Дэвис
16
Родригес
16
Родригес
10
Дэвис
Остались в запасе
Фулхэм
Саутгемптон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
1
Артур Боруц
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Статистика матча Фулхэм - Саутгемптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Саутгемптон
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+