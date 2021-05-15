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Саутгемптон - Фулхэм
Саутгемптон - Фулхэм: обзор матча 15 мая 2021
Саутгемптон
15.05.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
3 : 1
Завершен
Фулхэм
27'
Ч. Адамс
60'
Н. Телла
82'
Т. Уолкотт
75'
Ф. Карвалью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Фулхэм
ГОЛ! 3:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Н. Телла
82'
Замена
И. Диалло
️️️️
С. Армстронг
78'
76'
Замена
Д. Майя
️️️️
Д. Онома
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Т. Минамино
76'
75'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Карвалью
Пас отдал
Б. Рид
63'
Замена
Д. Брайан
️️️️
Ф. Ангисса
63'
Замена
А. Лукман
️️️️
О. Эйна
ГОЛ! 2:0!
Н. Телла
Пас отдал
К. Уокер-Питерс
60'
Замена
Н. Телла
️️️️
Д. Ингс
58'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Адамс
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
27'
26'
Желтая карточка
Й. Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
4-2-2-2
29
МакКарти
23
Вестергор
5
Стивенс
22
Салису
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
27
Редмонд
18
Минамино
19
Адамс
28
Ингс
4-2-3-1
23
Ареоля
34
Эйна
2
Андерсен
4
Адарабиойо
2
Тете
99
Ангисса
6
Рид
8
Иван Кавалейру
14
Рид
17
Онома
14
Карвалью
17
Армстронг
27
Диалло
27
Диалло
17
Армстронг
18
Минамино
32
Уолкотт
32
Уолкотт
18
Минамино
28
Ингс
23
Телла
23
Телла
28
Ингс
34
Эйна
11
Лукман
11
Лукман
34
Эйна
99
Ангисса
23
Брайан
23
Брайан
99
Ангисса
17
Онома
9
Майя
9
Майя
17
Онома
Остались в запасе
Саутгемптон
Фулхэм
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
12
Мусса Дженепо
ЛВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Остались в запасе
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
12
Мусса Дженепо
ЛВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Саутгемптон - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
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