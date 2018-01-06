Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Фулхэм - Саутгемптон
Фулхэм - Саутгемптон: обзор матча 06 января 2018
Фулхэм
06.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
29'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фулхэм - Саутгемптон
Желтая карточка
К. МакДональд
50'
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уорд-Проус
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Фулхэм
20
Марсело Джалу
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-2-3-1-1
27
Баттон
2
Фредерикс
3
Рим
26
Калас
30
Сессеньон
3
Одои
10
Норвуд
29
МакДональд
10
Йохансен
12
Пиазон
17
Фонте
3-4-1-1
29
МакКарти
5
Стивенс
4
Йошида
5
Бертранд
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
23
Хейбьерг
17
Буфал
7
Лонг
Остались в запасе
Фулхэм
Саутгемптон
92
Нискенс Кебану
ЛВ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Фулхэм - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Саутгемптон
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+