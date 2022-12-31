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Фулхэм - Саутгемптон
Фулхэм - Саутгемптон: обзор матча 31 декабря 2022
Фулхэм
31.12.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
32'
Д. Уорд-Проус (АГ)
88'
Ж. Палинья
56'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Саутгемптон
Замена
Т. Адарабиойо
️️️️
А. Перейра
90'
+8
Пенальти не реализован!
А. Митрович
90'
+6
90'
Замена
Р. Лавиа
️️️️
М. Салису
90'
Замена
А. Армстронг
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
90'
Замена
С. Мара
️️️️
М. Эльюнусси
ГОЛ! 2:1!
Ж. Палинья
Пас отдал
К. Тете
88'
77'
Замена
Р. Перро
️️️️
С. Эдози
70'
Желтая карточка
М. Эльюнусси
67'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Д. Арибо
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Рид
62'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Б. Рид
62'
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уорд-Проус
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Уорд-Проус
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
8
Райан Финниган
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
6
Диоп
3
Рим
2
Тете
36
Палинья
6
Рид
10
Виллиан
8
Перейра
14
Рид
9
Митрович
4-3-2-1
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
13
Лянко
22
Салису
17
Белла Кочап
2
Мэйтленд-Найлс
30
Уорд-Проус
18
Арибо
10
Эльюнусси
23
Эдози
19
Адамс
14
Рид
7
Джеймс
7
Джеймс
14
Рид
8
Перейра
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
8
Перейра
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
23
Эдози
15
Перро
15
Перро
23
Эдози
22
Салису
45
Лавиа
45
Лавиа
22
Салису
18
Арибо
17
Армстронг
17
Армстронг
18
Арибо
10
Эльюнусси
14
Мара
14
Мара
10
Эльюнусси
2
Мэйтленд-Найлс
10
Армстронг
10
Армстронг
2
Мэйтленд-Найлс
Остались в запасе
Фулхэм
Саутгемптон
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
13
Люк Харрис
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
8
Райан Финниган
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
13
Люк Харрис
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
8
Райан Финниган
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Фулхэм - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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