20 апреля 2025 года на стадионе Stadion Hirnyk состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» примет «Зарю». Обе команды имеют свои цели на оставшуюся часть сезона и постараются набрать важные очки для улучшения своей позиции в таблице.

«Кривбасс»

После 23 туров «Кривбасс» набрал 35 очков и занимает 6-е место в таблице. Несмотря на сильный старт, команда переживает спад в последние недели, проигрывая в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Кривбасс» забил всего 3 гола, что является довольно низким показателем для атакующего клуба, и пропустил 6 голов. Однако в атаке у команды есть ключевой игрок – лучший бомбардир Егор Твердохлиб, который забил 10 голов в 22 матчах.

В последние годы «Кривбасс» стабильно показывает неплохие результаты на домашнем стадионе, и в предстоящем матче у команды будет шанс вернуться в победный ритм, несмотря на недавнюю серию поражений.

«Заря»

«Заря» занимает 8-е место с 32 очками после 23 туров. В последних играх команда показывала нестабильные результаты, не выигрывая в 4 из последних 5 матчей. В этих матчах «Заря» забила всего 5 голов и пропустила 8, что подтверждает их проблемы в обороне. Лучший бомбардир «Зари» – Петар Мичин с 8 голами в 25 матчах.

Особенно стоит отметить, что «Заря» испытывает проблемы на выезде, не выигрывая в 7 последних гостевых матчах в Премьер-лиге. Их уязвимость в защите и проблемы с атакой могут стать решающим фактором в предстоящем поединке.

Факты о командах:

«Кривбасс»

35 очков после 23 туров, 6-е место.

В последних 5 играх забил 3 гола и пропустил 6.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает в 3 последних матчах.

«Заря»

32 очка после 23 туров, 8-е место.

В последних 5 играх забила 5 голов и пропустила 8.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.0 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.6 гола за игру в последних 5 матчах.

Не выигрывает в 7 последних выездных матчах.

Личные встречи 63% (12) 11% (2) 26% (5) 35 Забитых мячей 17 1.84 В среднем за матч 0.89 5:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 5:0 Самая крупная ничья: 2:2 Украина. Премьер-лига, 25 тур Кривбасс 4 : 0 Заря Украина. Премьер-лига, 10 тур Заря 0 : 1 Кривбасс Украина. Премьер-лига, 17 тур Кривбасс 2 : 2 Заря Украина. Премьер-лига, 2 тур Заря 1 : 3 Кривбасс Украина. Премьер-лига, 20 тур Кривбасс 1 : 0 Заря Украина. Премьер-лига, 5 тур Заря 2 : 2 Кривбасс Украина. Премьер-Лига, 20 тур Кривбасс 3 : 0 Заря Украина. Премьер-Лига, 5 тур Заря 0 : 1 Кривбасс Украина. Премьер-Лига, 23 тур Заря 2 : 0 Кривбасс Украина. Премьер-Лига, 8 тур Кривбасс 2 : 1 Заря Украина. Премьер-Лига, 29 тур Кривбасс 0 : 2 Заря Украина. Премьер-Лига, 14 тур Заря 1 : 0 Кривбасс Чемпионат Украины, 25 тур Заря 1 : 0 Кривбасс Чемпионат Украины, 10 тур Кривбасс 4 : 0 Заря Датагруп Кубок Украины, 1/16 финала Кривбасс 5 : 0 Заря Чемпионат Украины, 22 тур Кривбасс 2 : 1 Заря Чемпионат Украины, 7 тур Заря 1 : 2 Кривбасс Чемпионат Украины, 24 тур Заря 1 : 2 Кривбасс Чемпионат Украины, 9 тур Кривбасс 1 : 2 Заря

Прогноз на матч «Кривбасс» – «Заря»

«Кривбасс» находится в непростой ситуации, но команда имеет неплохие шансы на победу, учитывая их хорошую игру на домашнем стадионе. В то же время «Заря» продолжает испытывать трудности на выезде и имеет проблемы как в атаке, так и в обороне. Несмотря на неудачную серию, «Кривбасс» должен использовать преимущество своего поля для того, чтобы вернуться к победам.

Рекомендации по ставкам: