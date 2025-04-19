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«Кривбасс» – «Заря»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

19 апреля 2025 15:58
Кривбасс - Заря
20 апр. 2025, воскресенье 13:00 | Украина. Премьер-лига, 25 тур
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2.1
Победа «Кривбасс» – коэффициент 2.10
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20 апреля 2025 года на стадионе Stadion Hirnyk состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» примет «Зарю». Обе команды имеют свои цели на оставшуюся часть сезона и постараются набрать важные очки для улучшения своей позиции в таблице.

«Кривбасс»

После 23 туров «Кривбасс» набрал 35 очков и занимает 6-е место в таблице. Несмотря на сильный старт, команда переживает спад в последние недели, проигрывая в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Кривбасс» забил всего 3 гола, что является довольно низким показателем для атакующего клуба, и пропустил 6 голов. Однако в атаке у команды есть ключевой игрок – лучший бомбардир Егор Твердохлиб, который забил 10 голов в 22 матчах.

В последние годы «Кривбасс» стабильно показывает неплохие результаты на домашнем стадионе, и в предстоящем матче у команды будет шанс вернуться в победный ритм, несмотря на недавнюю серию поражений.

«Заря»

«Заря» занимает 8-е место с 32 очками после 23 туров. В последних играх команда показывала нестабильные результаты, не выигрывая в 4 из последних 5 матчей. В этих матчах «Заря» забила всего 5 голов и пропустила 8, что подтверждает их проблемы в обороне. Лучший бомбардир «Зари» – Петар Мичин с 8 голами в 25 матчах.

Особенно стоит отметить, что «Заря» испытывает проблемы на выезде, не выигрывая в 7 последних гостевых матчах в Премьер-лиге. Их уязвимость в защите и проблемы с атакой могут стать решающим фактором в предстоящем поединке.

Факты о командах:

«Кривбасс»

  • 35 очков после 23 туров, 6-е место.
  • В последних 5 играх забил 3 гола и пропустил 6.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в 3 последних матчах.

«Заря»

  • 32 очка после 23 туров, 8-е место.
  • В последних 5 играх забила 5 голов и пропустила 8.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.0 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Не выигрывает в 7 последних выездных матчах.

Личные встречи
63% (12)
11% (2)
26% (5)
35
Забитых мячей
17
1.84
В среднем за матч
0.89
5:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Кривбасс
4 : 0
20.04.2025
Заря
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Заря
0 : 1
20.10.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Кривбасс
2 : 2
09.12.2023
Заря
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Заря
1 : 3
06.08.2023
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Кривбасс
1 : 0
08.04.2023
Заря
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Заря
2 : 2
02.10.2022
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Кривбасс
3 : 0
09.03.2013
Заря
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Заря
0 : 1
11.08.2012
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Заря
2 : 0
16.03.2012
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Кривбасс
2 : 1
27.08.2011
Заря
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Кривбасс
0 : 2
15.05.2011
Заря
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Заря
1 : 0
23.10.2010
Кривбасс
Чемпионат Украины, 25 тур
Заря
1 : 0
15.04.2010
Кривбасс
Чемпионат Украины, 10 тур
Кривбасс
4 : 0
17.10.2009
Заря
Датагруп Кубок Украины, 1/16 финала
Кривбасс
5 : 0
15.08.2009
Заря
Чемпионат Украины, 22 тур
Кривбасс
2 : 1
04.04.2009
Заря
Чемпионат Украины, 7 тур
Заря
1 : 2
31.08.2008
Кривбасс
Чемпионат Украины, 24 тур
Заря
1 : 2
05.04.2008
Кривбасс
Чемпионат Украины, 9 тур
Кривбасс
1 : 2
16.09.2007
Заря
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Прогноз на матч «Кривбасс» – «Заря»

«Кривбасс» находится в непростой ситуации, но команда имеет неплохие шансы на победу, учитывая их хорошую игру на домашнем стадионе. В то же время «Заря» продолжает испытывать трудности на выезде и имеет проблемы как в атаке, так и в обороне. Несмотря на неудачную серию, «Кривбасс» должен использовать преимущество своего поля для того, чтобы вернуться к победам.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Кривбасс» – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал «Кривбасс» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Оба забьют – Да – коэффициент 2.05

2.1
Победа «Кривбасс» – коэффициент 2.10
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Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Заря Кривбасс
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