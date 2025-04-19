20 апреля 2025 года на стадионе Stadion Hirnyk состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» примет «Зарю». Обе команды имеют свои цели на оставшуюся часть сезона и постараются набрать важные очки для улучшения своей позиции в таблице.
«Кривбасс»
После 23 туров «Кривбасс» набрал 35 очков и занимает 6-е место в таблице. Несмотря на сильный старт, команда переживает спад в последние недели, проигрывая в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Кривбасс» забил всего 3 гола, что является довольно низким показателем для атакующего клуба, и пропустил 6 голов. Однако в атаке у команды есть ключевой игрок – лучший бомбардир Егор Твердохлиб, который забил 10 голов в 22 матчах.
В последние годы «Кривбасс» стабильно показывает неплохие результаты на домашнем стадионе, и в предстоящем матче у команды будет шанс вернуться в победный ритм, несмотря на недавнюю серию поражений.
«Заря»
«Заря» занимает 8-е место с 32 очками после 23 туров. В последних играх команда показывала нестабильные результаты, не выигрывая в 4 из последних 5 матчей. В этих матчах «Заря» забила всего 5 голов и пропустила 8, что подтверждает их проблемы в обороне. Лучший бомбардир «Зари» – Петар Мичин с 8 голами в 25 матчах.
Особенно стоит отметить, что «Заря» испытывает проблемы на выезде, не выигрывая в 7 последних гостевых матчах в Премьер-лиге. Их уязвимость в защите и проблемы с атакой могут стать решающим фактором в предстоящем поединке.
Факты о командах:
«Кривбасс»
- 35 очков после 23 туров, 6-е место.
- В последних 5 играх забил 3 гола и пропустил 6.
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах.
- Пропускает в 3 последних матчах.
«Заря»
- 32 очка после 23 туров, 8-е место.
- В последних 5 играх забила 5 голов и пропустила 8.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.0 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1.6 гола за игру в последних 5 матчах.
- Не выигрывает в 7 последних выездных матчах.
Прогноз на матч «Кривбасс» – «Заря»
«Кривбасс» находится в непростой ситуации, но команда имеет неплохие шансы на победу, учитывая их хорошую игру на домашнем стадионе. В то же время «Заря» продолжает испытывать трудности на выезде и имеет проблемы как в атаке, так и в обороне. Несмотря на неудачную серию, «Кривбасс» должен использовать преимущество своего поля для того, чтобы вернуться к победам.
Рекомендации по ставкам:
- Победа «Кривбасс» – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30
- Индивидуальный тотал «Кривбасс» больше 1.5 – коэффициент 1.90
- Оба забьют – Да – коэффициент 2.05