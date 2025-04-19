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«Балтика» – «Сокол»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.50

19 апреля 2025 14:00
Балтика - Сокол
20 апр. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. Первая лига, 29 тур
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1.5
Победа «Балтики» – коэффициент 1.50
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20 апреля на стадионе «Ростех Арена» состоится матч 29-го тура российской Первой лиги между Балтикой и Соколом. Балтика находится на первом месте в турнирной таблице и продолжает борьбу за выход в высшую лигу, в то время как Сокол сражается за выживание, находясь на 18-м месте.

«Балтика»

Балтика по праву занимает 1-е место в турнирной таблице с 62 очками после 28 туров. Команда демонстрирует отличную форму, одержав 5 побед подряд в последних матчах, включая важную победу 2:0 над Сочи. В последних 5 играх Балтика забила 15 голов, пропустив лишь 1. Это указывает на отличную атакующую мощь и стабильную оборону.

Балтика продолжает лидировать по количеству побед в турнире, имея 18 побед, а также лучшую разницу мячей (+30). Лучший бомбардир команды, Виталий Лисакович, забил 6 голов в 15 матчах. В атаке Балтика продолжает показывать отличные результаты, забивая в каждом из последних 5 матчей. Их игра на домашнем стадионе также остаeтся уверенной, что даeт дополнительное преимущество в предстоящем поединке.

«Сокол»

Сокол, в свою очередь, переживает трудный сезон, находясь на 18-м месте с 22 очками. Команда не может выиграть в последних 11 матчах, что значительно усложняет их борьбу за выживание. В последних 5 играх Сокол забил 4 гола, но пропустил 7, что подтверждает их проблемы как в атаке, так и в обороне.

Лучший бомбардир команды – Дмитрий Сасин, с 3 голами в 29 матчах. В последних играх Сокол забивает в среднем 0.8 гола за матч, а пропускает в среднем 1.4 гола. Команда продолжает бороться, но еe шансы в предстоящем поединке против лидера выглядят ограниченными, особенно на выезде, где Сокол не выигрывает в последних 6 матчах.

Факты о командах:

«Балтика»

  • 62 очка после 28 туров, 1-е место.
  • В последних 5 играх забила 15 голов и пропустила 1.
  • Лучшая разница мячей в турнире (+30).
  • Побеждает в 5 последних матчах.
  • Забивает в среднем 3 гола за игру в последних 5 матчах.

«Сокол»

  • 22 очка после 28 туров, 18-е место.
  • В последних 5 играх забил 4 гола и пропустил 7.
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Не выигрывает в 11 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.8 гола за игру в последних 5 матчах.

Личные встречи
13% (1)
75% (6)
13% (1)
6
Забитых мячей
6
0.75
В среднем за матч
0.75
1:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 29 тур
Балтика
1 : 1
20.04.2025
Сокол
Россия. Первая лига, 5 тур
Сокол
1 : 1
10.08.2024
Балтика
Россия. ФНЛ, 37 тур
Балтика
1 : 0
14.05.2017
Сокол
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сокол
1 : 0
30.10.2016
Балтика
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 0
12.03.2016
Сокол
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сокол
1 : 1
17.08.2015
Балтика
Россия. ФНЛ, 29 тур
Балтика
1 : 1
25.04.2015
Сокол
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сокол
1 : 1
05.10.2014
Балтика
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Прогноз на матч «Балтика» – «Сокол»

Балтика продолжает уверенно лидировать в турнире и показывает отличные результаты как в атаке, так и в обороне. Сокол, несмотря на усилия, не может стабильно набрать очки и страдает от проблем с обороной и атакой. В предстоящем матче Балтика будет явным фаворитом, и их победа выглядит почти неизбежной, особенно на своeм стадионе.

Предполагаемый исход: Победа Балтики.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Балтики» – коэффициент 1.50
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Балтики» больше 2.5 – коэффициент 1.90
  • Оба забьют – Нет – коэффициент 2.30

1.5
Победа «Балтики» – коэффициент 1.50
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Автор: Миронов Николай
Россия. Первая лига
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