20 апреля на стадионе «Ростех Арена» состоится матч 29-го тура российской Первой лиги между Балтикой и Соколом. Балтика находится на первом месте в турнирной таблице и продолжает борьбу за выход в высшую лигу, в то время как Сокол сражается за выживание, находясь на 18-м месте.

«Балтика»

Балтика по праву занимает 1-е место в турнирной таблице с 62 очками после 28 туров. Команда демонстрирует отличную форму, одержав 5 побед подряд в последних матчах, включая важную победу 2:0 над Сочи. В последних 5 играх Балтика забила 15 голов, пропустив лишь 1. Это указывает на отличную атакующую мощь и стабильную оборону.

Балтика продолжает лидировать по количеству побед в турнире, имея 18 побед, а также лучшую разницу мячей (+30). Лучший бомбардир команды, Виталий Лисакович, забил 6 голов в 15 матчах. В атаке Балтика продолжает показывать отличные результаты, забивая в каждом из последних 5 матчей. Их игра на домашнем стадионе также остаeтся уверенной, что даeт дополнительное преимущество в предстоящем поединке.

«Сокол»

Сокол, в свою очередь, переживает трудный сезон, находясь на 18-м месте с 22 очками. Команда не может выиграть в последних 11 матчах, что значительно усложняет их борьбу за выживание. В последних 5 играх Сокол забил 4 гола, но пропустил 7, что подтверждает их проблемы как в атаке, так и в обороне.

Лучший бомбардир команды – Дмитрий Сасин, с 3 голами в 29 матчах. В последних играх Сокол забивает в среднем 0.8 гола за матч, а пропускает в среднем 1.4 гола. Команда продолжает бороться, но еe шансы в предстоящем поединке против лидера выглядят ограниченными, особенно на выезде, где Сокол не выигрывает в последних 6 матчах.

Факты о командах:

«Балтика»

62 очка после 28 туров, 1-е место.

В последних 5 играх забила 15 голов и пропустила 1.

Лучшая разница мячей в турнире (+30).

Побеждает в 5 последних матчах.

Забивает в среднем 3 гола за игру в последних 5 матчах.

«Сокол»

22 очка после 28 туров, 18-е место.

В последних 5 играх забил 4 гола и пропустил 7.

Пропускает в среднем 1.4 гола за игру в последних 5 матчах.

Не выигрывает в 11 последних матчах.

Забивает в среднем 0.8 гола за игру в последних 5 матчах.

Личные встречи 13% (1) 75% (6) 13% (1) 6 Забитых мячей 6 0.75 В среднем за матч 0.75 1:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 29 тур Балтика 1 : 1 Сокол Россия. Первая лига, 5 тур Сокол 1 : 1 Балтика Россия. ФНЛ, 37 тур Балтика 1 : 0 Сокол Россия. ФНЛ, 19 тур Сокол 1 : 0 Балтика Россия. ФНЛ, 25 тур Балтика 0 : 0 Сокол Россия. ФНЛ, 7 тур Сокол 1 : 1 Балтика Россия. ФНЛ, 29 тур Балтика 1 : 1 Сокол Россия. ФНЛ, 13 тур Сокол 1 : 1 Балтика

Прогноз на матч «Балтика» – «Сокол»

Балтика продолжает уверенно лидировать в турнире и показывает отличные результаты как в атаке, так и в обороне. Сокол, несмотря на усилия, не может стабильно набрать очки и страдает от проблем с обороной и атакой. В предстоящем матче Балтика будет явным фаворитом, и их победа выглядит почти неизбежной, особенно на своeм стадионе.

Предполагаемый исход: Победа Балтики.

Рекомендации по ставкам: