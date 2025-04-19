20 апреля на стадионе «Ростех Арена» состоится матч 29-го тура российской Первой лиги между Балтикой и Соколом. Балтика находится на первом месте в турнирной таблице и продолжает борьбу за выход в высшую лигу, в то время как Сокол сражается за выживание, находясь на 18-м месте.
«Балтика»
Балтика по праву занимает 1-е место в турнирной таблице с 62 очками после 28 туров. Команда демонстрирует отличную форму, одержав 5 побед подряд в последних матчах, включая важную победу 2:0 над Сочи. В последних 5 играх Балтика забила 15 голов, пропустив лишь 1. Это указывает на отличную атакующую мощь и стабильную оборону.
Балтика продолжает лидировать по количеству побед в турнире, имея 18 побед, а также лучшую разницу мячей (+30). Лучший бомбардир команды, Виталий Лисакович, забил 6 голов в 15 матчах. В атаке Балтика продолжает показывать отличные результаты, забивая в каждом из последних 5 матчей. Их игра на домашнем стадионе также остаeтся уверенной, что даeт дополнительное преимущество в предстоящем поединке.
«Сокол»
Сокол, в свою очередь, переживает трудный сезон, находясь на 18-м месте с 22 очками. Команда не может выиграть в последних 11 матчах, что значительно усложняет их борьбу за выживание. В последних 5 играх Сокол забил 4 гола, но пропустил 7, что подтверждает их проблемы как в атаке, так и в обороне.
Лучший бомбардир команды – Дмитрий Сасин, с 3 голами в 29 матчах. В последних играх Сокол забивает в среднем 0.8 гола за матч, а пропускает в среднем 1.4 гола. Команда продолжает бороться, но еe шансы в предстоящем поединке против лидера выглядят ограниченными, особенно на выезде, где Сокол не выигрывает в последних 6 матчах.
Факты о командах:
«Балтика»
- 62 очка после 28 туров, 1-е место.
- В последних 5 играх забила 15 голов и пропустила 1.
- Лучшая разница мячей в турнире (+30).
- Побеждает в 5 последних матчах.
- Забивает в среднем 3 гола за игру в последних 5 матчах.
«Сокол»
- 22 очка после 28 туров, 18-е место.
- В последних 5 играх забил 4 гола и пропустил 7.
- Пропускает в среднем 1.4 гола за игру в последних 5 матчах.
- Не выигрывает в 11 последних матчах.
- Забивает в среднем 0.8 гола за игру в последних 5 матчах.
Прогноз на матч «Балтика» – «Сокол»
Балтика продолжает уверенно лидировать в турнире и показывает отличные результаты как в атаке, так и в обороне. Сокол, несмотря на усилия, не может стабильно набрать очки и страдает от проблем с обороной и атакой. В предстоящем матче Балтика будет явным фаворитом, и их победа выглядит почти неизбежной, особенно на своeм стадионе.
Предполагаемый исход: Победа Балтики.
Рекомендации по ставкам:
- Победа «Балтики» – коэффициент 1.50
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Балтики» больше 2.5 – коэффициент 1.90
- Оба забьют – Нет – коэффициент 2.30