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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Сокол
Балтика - Сокол: обзор матча 20 апреля 2025
Балтика
20.04.2025, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Сокол
10'
Н. Гассама
49'
А. Молодцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Сокол
69'
Желтая карточка
С. Вукич
Замена
В. Лисакович
️️️️
Н. Титков
67'
Замена
О. Исаенко
️️️️
И. Петров
67'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
А. Мохаммад
67'
62'
Замена
И. Чуриков
️️️️
Д. Сасин
62'
Замена
И. Порохов
️️️️
В. Шпитальный
Желтая карточка
А. Мендель
51'
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Молодцов
46'
Замена
Р. Юзепчук
️️️️
А. Синяк
45'
+2
Желтая карточка
В. Ковачевич
Желтая карточка
С. Варатынов
39'
Желтая карточка
С. Пряхин
36'
32'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
И. Дэвид Ндука
22'
Желтая карточка
В. Шпитальный
Желтая карточка
К. Андраде
20'
19'
Желтая карточка
И. Дэвид Ндука
ГОЛ! 1:0!
Н. Гассама
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Стефан Вукич
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
11
Илья Порохов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
3-1-3-2-1
39
Бориско
25
Андраде
4
Гассама
2
Варатынов
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
18
Титков
17
Саусь
19
Пряхин
91
Хиль
3-3-1-1-2
1
Крайков
51
Синяк
18
Лепский
5
Ковачевич
27
Молодцов
8
Кантария
57
Бегун
18
Ндука
77
Сасин
9
Шпитальный
9
Вукич
10
Петров
44
Исаенко
44
Исаенко
10
Петров
96
Мохаммад
17
Ковалев
17
Ковалев
96
Мохаммад
18
Титков
99
Лисакович
99
Лисакович
18
Титков
77
Сасин
2
Чуриков
2
Чуриков
77
Сасин
51
Синяк
77
Юзепчук
77
Юзепчук
51
Синяк
18
Ндука
20
Полубояринов
20
Полубояринов
18
Ндука
9
Шпитальный
11
Порохов
11
Порохов
9
Шпитальный
Остались в запасе
Балтика
Сокол
44
Егор Любаков
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
27
Руслан Оздоев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
36
Михаил Левашов
ВР
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
27
Руслан Оздоев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Балтика - Сокол
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Стадион:
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