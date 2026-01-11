Введите ваш ник на сайте
«ПСЖ» – «Париж»: прогноз и ставки на матч 12 января 2026 с коэффициентом 1.45

11 января 2026 10:20
ПСЖ - Париж
12 янв. 2026, понедельник 23:10 | Франция. Кубок, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
1.45
Победа «ПСЖ» и тотал меньше 3.5
Сделать ставку

В 1/16 финала Кубка Франции состоится принципиальное парижское дерби, в котором «ПСЖ» примет «Париж». Несмотря на разницу в статусе и ресурсах команд, кубковый формат традиционно добавляет интриги, однако текущая форма соперников говорит в пользу фаворита. «ПСЖ» уверенно проходит начало 2026 года и стабильно добивается результата во всех турнирах, тогда как «Париж» пока остается нестабильным.

«ПСЖ»

Команда подходит к матчу на серии из пяти побед подряд. В этих встречах «ПСЖ» забил 12 мячей, подтверждая высокий атакующий потенциал, но при этом пропустил 6, что указывает на определенные огрехи в обороне. В Кубке Франции парижане уверенно разобрались с «Фонтене» со счетом 4:0, контролируя ход встречи с первых минут. В среднем за последние пять матчей «ПСЖ» забивает 2.40 гола за игру, что делает команду одним из самых результативных участников турнира.

«Париж»

Для гостей выход в 1/16 финала уже можно считать успехом. «Париж» также начал кубковый путь уверенно, обыграв «Раон» 3:0, однако уровень сопротивления в предстоящем матче будет несравнимо выше. В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 6, демонстрируя ограниченные атакующие возможности. В матчах против соперников более высокого класса «Париж» часто отдает инициативу и испытывает трудности при позиционной обороне.

Факты о командах

«ПСЖ»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Забивает в каждом из последних 5 матчей
  • В среднем: 2.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа над «Фонтене» 4:0 в предыдущем раунде Кубка

«Париж»

  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • Победа 3:0 над «Раоном» в предыдущем раунде Кубка

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:1
Франция. Кубок, 1/16 финала
ПСЖ
0 : 1
12.01.2026
Париж
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
2 : 1
04.01.2026
Париж

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Париж»

Разница в классе, глубине состава и опыте выступлений в кубковых матчах очевидна. «ПСЖ» способен контролировать темп и создавать моменты на протяжении всей встречи, тогда как «Париж» вряд ли сможет долго сдерживать давление фаворита. При этом оборона хозяев не всегда действует безошибочно, что оставляет гостям минимальные шансы на гол.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «ПСЖ» и тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.45
  • Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2.0 – коэффициент 1.60

1.45
Победа «ПСЖ» и тотал меньше 3.5
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Франция. Кубок Париж ПСЖ
18+
