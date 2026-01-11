В 1/16 финала Кубка Франции состоится принципиальное парижское дерби, в котором «ПСЖ» примет «Париж». Несмотря на разницу в статусе и ресурсах команд, кубковый формат традиционно добавляет интриги, однако текущая форма соперников говорит в пользу фаворита. «ПСЖ» уверенно проходит начало 2026 года и стабильно добивается результата во всех турнирах, тогда как «Париж» пока остается нестабильным.
«ПСЖ»
Команда подходит к матчу на серии из пяти побед подряд. В этих встречах «ПСЖ» забил 12 мячей, подтверждая высокий атакующий потенциал, но при этом пропустил 6, что указывает на определенные огрехи в обороне. В Кубке Франции парижане уверенно разобрались с «Фонтене» со счетом 4:0, контролируя ход встречи с первых минут. В среднем за последние пять матчей «ПСЖ» забивает 2.40 гола за игру, что делает команду одним из самых результативных участников турнира.
«Париж»
Для гостей выход в 1/16 финала уже можно считать успехом. «Париж» также начал кубковый путь уверенно, обыграв «Раон» 3:0, однако уровень сопротивления в предстоящем матче будет несравнимо выше. В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 6, демонстрируя ограниченные атакующие возможности. В матчах против соперников более высокого класса «Париж» часто отдает инициативу и испытывает трудности при позиционной обороне.
Факты о командах
«ПСЖ»
- Побеждает в 5 последних матчах
- Забивает в каждом из последних 5 матчей
- В среднем: 2.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
- Победа над «Фонтене» 4:0 в предыдущем раунде Кубка
«Париж»
- В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
- Пропускает в 4 из 5 последних матчей
- Победа 3:0 над «Раоном» в предыдущем раунде Кубка