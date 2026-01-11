В 1/16 финала Кубка Франции состоится принципиальное парижское дерби, в котором «ПСЖ» примет «Париж». Несмотря на разницу в статусе и ресурсах команд, кубковый формат традиционно добавляет интриги, однако текущая форма соперников говорит в пользу фаворита. «ПСЖ» уверенно проходит начало 2026 года и стабильно добивается результата во всех турнирах, тогда как «Париж» пока остается нестабильным.

«ПСЖ»

Команда подходит к матчу на серии из пяти побед подряд. В этих встречах «ПСЖ» забил 12 мячей, подтверждая высокий атакующий потенциал, но при этом пропустил 6, что указывает на определенные огрехи в обороне. В Кубке Франции парижане уверенно разобрались с «Фонтене» со счетом 4:0, контролируя ход встречи с первых минут. В среднем за последние пять матчей «ПСЖ» забивает 2.40 гола за игру, что делает команду одним из самых результативных участников турнира.

«Париж»

Для гостей выход в 1/16 финала уже можно считать успехом. «Париж» также начал кубковый путь уверенно, обыграв «Раон» 3:0, однако уровень сопротивления в предстоящем матче будет несравнимо выше. В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 6, демонстрируя ограниченные атакующие возможности. В матчах против соперников более высокого класса «Париж» часто отдает инициативу и испытывает трудности при позиционной обороне.

Факты о командах

«ПСЖ»

Побеждает в 5 последних матчах

Забивает в каждом из последних 5 матчей

В среднем: 2.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Победа над «Фонтене» 4:0 в предыдущем раунде Кубка

«Париж»