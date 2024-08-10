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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Балтика
Сокол - Балтика: обзор матча 10 августа 2024
Сокол
10.08.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
90+1'
И. Чуриков
70'
А. Эльдарушев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Балтика
Желтая карточка
И. Чуриков
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
И. Чуриков
90'
+1
88'
Замена
К. Маляров
️️️️
А. Мохаммад
78'
Желтая карточка
С. Пряхин
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Р. Чобанов
76'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Эльдарушев
Замена
Ш. Саадуев
️️️️
Д. Полубояринов
67'
66'
Замена
И. Стефанович
️️️️
Д. Терентьев
Замена
И. Чуриков
️️️️
Д. Сасин
62'
56'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
К. Никишин
46'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Осипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
8
Александр Гуз
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
10
Алекс Фернандес
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
3-2-3-2
13
Косаревский
51
Синяк
13
Иванов
8
Дудиев
22
Чобанов
8
Гуз
28
Забелин
20
Полубояринов
69
Ермолин
77
Сасин
9
Максименко
3-2-1-3-1
39
Бориско
43
Терентьев
4
Гассама
25
Андраде
59
Аванесян
5
Осипов
96
Мохаммад
19
Пряхин
10
Фернандес
19
Глушков
28
Никишин
77
Сасин
2
Чуриков
2
Чуриков
77
Сасин
20
Полубояринов
10
Саадуев
10
Саадуев
20
Полубояринов
22
Чобанов
9
Шпитальный
9
Шпитальный
22
Чобанов
96
Мохаммад
7
Маляров
7
Маляров
96
Мохаммад
5
Осипов
10
Петров
10
Петров
5
Осипов
28
Никишин
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
28
Никишин
43
Терентьев
23
Стефанович
23
Стефанович
43
Терентьев
Остались в запасе
Сокол
Балтика
1
Тимур Крайков
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Александр Грищенко
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Александр Грищенко
Статистика матча Сокол - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Помощники судьи:
Станислав Попков (Петрозаводск)
Игорь Золотарев (Брянск)
Резервный судья:
Кирилл Силантьев (Самара)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Зарайск)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
Локомотив
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