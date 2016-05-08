Дайджест Голеодора. Выпуск 3 (апрель 2016).

Суарес круче Бобби Чарльтона, Тотти так же крут, как Индзаги, Неймар круче Оуэна, а также достижения Дзюбы и Кержакова.

В каждый игровой день происходят интересные события и, конечно, наиболее знаменательные события связаны с достижениями и успехами клубов, будь то победа над принципиальным соперником, победа в каком-нибудь турнире или просто набранные 3 очка.

Между тем, все указанные успехи клубов немыслимы без забитых голов. А голы эти являются результатом мастерства конкретных игроков. Футболистов, добившихся больших высот в этом умении забивать голы, принято называть бомбардирами или голеадорами. Именно им посвящен настоящий блог.

Акцент сделан на сравнении текущих успехов играющих форвардов с результатами игроков, завершивших карьеру. Это, на мой взгляд, позволит по-иному взглянуть на результаты как играющих игроков атаки (которые зачастую несправедливо принижаются), так и на успехи прежних бомбардиров (чьи результаты зачастую кажутся бОльшими, чем они являются).

Представляю читателям самую интересную информацию о достижениях ведущих играющих голеадорах по итогам апреля 2016 года.

10. Артем Дзюба забил 100 голов за карьеру, а Кержаков – 200 голов на клубном уровне.

Дзюба разменял сотню мячей, доведя за апрель число голов за карьеру до 102 голов. Напомним, что Артему 27 лет.

Александр Кержаков, возобновивший свою карьеру в Цюрихе, забил 200-ый мяч за клубы. Всего на счету лучшего бомбардира сборной России 230 голов за карьеру. Таким образом, Кержаков обошел выдающегося французского нападающего Жюста Фонтэна.

9. Неймар обогнал Оуэна по количеству голов за карьеру.

Неймар, доведя за апрель количество своих голов за карьеру до 265 голов, превзошел достижение Майкла Оуэна. Оуэну для этого понадобилось 17 сезонов, Неймару – 7.

8. Фернандо Торрес забил больше Марко Ди Вайо.

Торрес, подвинув в марте Салинаса, обошел теперь Марко Ди Вайо, забив 272 гола. Это достижение сделало Фернандо Торреса 10-ым испанским бомбардирам в истории по количеству забитых голов.

7. Марио Гомес обходит даль Томассона и догоняет Коллера.

Марио Гомес продолжает бить рекорды выдающихся форвардов прошлого. Немец забил 287 голов, что позволило ему повторить достижение самого забивного за всю историю Чехии/Словакии/Чехословакии форварда Яна Коллера.

6. Мирослав Клозе продолжает попытки войти в Клуб 300.

Мирослав Клозе забил 297 голов, превзойдя результат Кубильяса. Продолжайте делать ставки, друзья, доберется ли до 300?

5. Франческо Тотти догнал Филиппо Индзаги.

Император Рима забил 313 голов, что идентично показателю Пиппо. Таким образом, Франческо занял восьмую строчку в списке лучших итальянских бомбардиров в истории.

4. Писарро повторил достижение Бербатова.

Клаудио Писарро, обойдя в марте Роберто Баджо, Сантильяну и Роя Макаая, догнал в апреле Димитра Бербатова – 325 голов за карьеру.

3. Дидье Дрогба превзошел Дель Пьеро.

Дрогба, играющий в МЛС, продолжает забивать, как-будто ему не 38 лет. На счету Дрогба 343 гола,что на один больше,чем у Дель Пьеро.

2. Хунтелаар стал четвертым в списке лучших голландских бомбардиров.

Хунтелаар, имея 347 голов за карьеру, делит эту четвертую позицию с Вилли ван дер Куйленом. При этом, он оставил позади себя еще Диего Армандо Марадонну.

1. Луис Суарес: два покера подряд и обход Клинсмана, Бобби Чарльтона, Руменниге, Дель Пьеро.

Два покера Луиса Суареса и 344 гола в карьере позволили ему обойти достижения Клинсмана, Бобби Чарльтона, Руменниге, Дель Пьеро. Кроме того, они практически обеспечили ему Золотую бутсу 2015/2016.

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