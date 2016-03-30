Кому забивают лучшие голеодоры Ла Лиги?

Миф о «мусорных» голах Роналду, кому забивает Лионель Месси?

Часто приходится слышать о том, что Роналду забивает голы исключительно только в ворота слабых команд. В свете этого, блог ГОЛЕОДОР предлагает разобраться, кому забивал Криштиану в Ла Лиге и сравнить его результаты с результатами единственного футболиста, с кем такое сравнение будет иметь смысл – с результатами Лионеля Месси. Для сравнения берется период с сезона 2009/2010 по сезон 2015/2016 (на 30.03.16), поскольку именно в этот период оба футболиста играли в Ла Лиге.

Предлагается вычленить из огромного списка голов обоих бомбардиров лишь те, которые были забиты в ворота топ-5 команд по итогам соответствующего сезона.

Сезон 2009/2010.

Первые 5 команд Ла Лиги по итогам сезона: 1) Барселона/Реал М., 2) Валенсия, 3) Севилья, 4) Мальорка, 5) Хетафе.

Месси в том сезоне забил в ворота:

1) Реала М. – 1

2) Валенсии – 3

3) Севильи – 3

4) Мальорки – 1

5) Хетафе – 2

ИТОГО: 10

Роналду в том сезоне забил в ворота:

1) Барселоны – 0

2) Валенсии – 1

3) Севильи – 1

4) Мальорки – 3

5) Хетафе – 3

ИТОГО: 8

Итого по итогам сезона 2009/2010 Месси забил 10 голов в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду - 8 голов.

Сезон 2010/2011.

Первые 5 команд Ла Лиги по итогам сезона: 1) Барселона/Реал М., 2) Валенсия, 3) Вильяреал, 4) Севилья, 5) Атлетик Бильбао.

Месси в том сезоне забил в ворота:

1) Реала М. – 1

2) Валенсии – 1

3) Вильяреала – 2

4) Севильи – 2

5) Атлетика Бильбао – 1

ИТОГО: 7

Роналду в том сезоне забил в ворота:

1) Барселоны – 1

2) Валенсии – 2

3) Вильяреала – 5

4) Севильи – 4

5) Атлетика Бильбао – 4

ИТОГО: 16

Итого по итогам сезона 2010/2011 Месси забил 7 голов в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду – 16 голов.

Сезон 2011/2012.

Первые 5 команд Ла Лиги по итогам сезона: 1) Барселона/Реал М., 2) Валенсия, 3) Малага, 4) Атлетико Мадрид, 5) Леванте

Месси в том сезоне забил в ворота:

1) Реала М. – 0

2) Валенсии – 4

3) Малаги – 6

4) Атлетико Мадрид – 4

5) Леванте – 3

ИТОГО: 17

Роналду в том сезоне забил в ворота:

1) Барселоны – 1

2) Валенсии – 1

3) Малаги – 3

4) Атлетико Мадрид – 5

5) Леванте – 3

ИТОГО: 13

Итого по итогам сезона 2011/2012 Месси забил 17 голов в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду - 13 голов.

Сезон 2012/2013.

Первые 5 команд Ла Лиги по итогам сезона: 1) Барселона/Реал М., 2) Атлетико Мадрид 3) Реал Сосьедад 4) Валенсия, 5) Малага

Месси в том сезоне забил в ворота:

1) Реала М. – 3

2) Атлетико Мадрид -2

3) Реала Сосьедад – 3

4) Валенсии – 1

5) Малаги – 1

ИТОГО: 10

Роналду в том сезоне забил в ворота:

1) Барселоны – 2

2) Атлетико Мадрид – 1

3) Реала Сосьедад – 2

4) Валенсии – 2

5) Малаги – 1

ИТОГО: 8

Итого по итогам сезона 2012/2013 Месси забил 10 голов в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду - 8 голов.

Сезон 2013/2014.

Первые 5 команд Ла Лиги по итогам сезона: 1) Атлетико Мадрид 2) Барселона/Реал М., 3) Атлетик Бильбао 4) Севилья, 5) Вильяреал

Месси в том сезоне забил в ворота:

1) Атлетико Мадрид – 0

2) Реала М. – 3

3) Атлетика Бильбао – 1

4) Севильи – 3

5) Вильяреала – 1

ИТОГО: 8

Роналду в том сезоне забил в ворота:

1) Атлетико Мадрид – 1

2) Барселоны – 1

3) Атлетика Бильбао – 1

4) Севильи – 4

5) Вильяреала – 1

ИТОГО: 8

Итого по итогам сезона 2013/2014 Месси забил 8 голов в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду - 8 голов.

Сезон 2014/2015.

Первые 5 команд Ла Лиги по итогам сезона: 1) Барселона/Реал М., 2) Атлетико Мадрид, 3) Валенсия, 4) Севилья, 5) Вильяреал

Месси в том сезоне забил в ворота:

1) Реала М. – 0

2) Атлетико Мадрид – 2

3) Валенсии – 1

4) Севильи – 4

5) Вильяреала – 1

ИТОГО: 8

Роналду в том сезоне забил в ворота:

1) Барселоны – 2

2) Атлетико Мадрид – 0

3) Валенсии – 1

4) Севильи – 3

5) Вильяреала – 2

ИТОГО: 8

Итого по итогам сезона 2014/2015 Месси забил 8 голов в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду - 8 голов.

Сезон 2015/2016.

Первые 5 команд Ла Лиги на 30.03.16: 1) Барселона/Реал М., 2) Атлетико Мадрид, 3) Вильяреал, 4) Севилья, 5) Сельта

Месси забил в ворота:

1) Реала М. – 0

2) Атлетико Мадрид – 2

3) Вильяреала – 0

4) Севильи – 1

5) Сельты – 1

ИТОГО: 4

Роналду забил в ворота:

1) Барселоны – 1

2) Атлетико Мадрид – 0

3) Вильяреала – 0 (еще 1 матч)

4) Севильи – 1

5) Сельты – 5

ИТОГО: 7

Итого в сезоне 2015/2016 на 30.03.16 Месси забил 4 гола в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду - 6 голов.

ИТОГО: Месси в период с сезона 2009/2010 по сезон 2015/2016 на 30.03.16 забил в ворота топ-5 команд Ла Лиги – 10+7+17+10+8+8+4=64 гола, Роналду – 8+16+13+8+8+8+7=68 голов.

В качестве вывода, хочу сказать следующее: настоящая статья ни в коем случае не принижает заслуг Лионеля Месси, результаты которого взяты просто в качестве лакмусовой бумажки для проверки величия результатов Криштиану. Разница в 4 мяча не может свидетельствовать о превосходстве одного над другим, а говорит просто о глобальном равенстве двух великих голеадоров.

Однако проведенное исследование может быть использовано в качестве весомого доказательства для развенчания мифа о том, что Роналду забивает только слабым командам «мусорные» голы.