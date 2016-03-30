Кому забивают лучшие голеодоры Ла Лиги?

Часто приходится слышать о том, что Роналду забивает голы исключительно только в ворота слабых команд. В свете этого, блог ГОЛЕОДОР предлагает разобраться, кому забивал Криштиану в Ла Лиге и сравнить его результаты с результатами единственного футболиста, с кем такое сравнение будет иметь смысл – с результатами Лионеля Месси. Для сравнения берется период с сезона 2009/2010 по сезон 2015/2016 (на 30.03.16), поскольку именно в этот период оба футболиста играли в Ла Лиге.
Предлагается вычленить из огромного списка голов обоих бомбардиров лишь те, которые были забиты в ворота топ-5 команд по итогам соответствующего сезона.
Сезон 2009/2010.
Первые 5 команд Ла Лиги по итогам сезона: 1) Барселона/Реал М., 2) Валенсия, 3) Севилья, 4) Мальорка, 5) Хетафе.
Месси в том сезоне забил в ворота:
1) Реала М. – 1
2) Валенсии – 3
3) Севильи – 3
4) Мальорки – 1
5) Хетафе – 2
ИТОГО: 10
Роналду в том сезоне забил в ворота:
1) Барселоны – 0
2) Валенсии – 1
3) Севильи – 1
4) Мальорки – 3
5) Хетафе – 3
ИТОГО: 8
Итого по итогам сезона 2009/2010 Месси забил 10 голов в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду - 8 голов.
Сезон 2010/2011.
Первые 5 команд Ла Лиги по итогам сезона: 1) Барселона/Реал М., 2) Валенсия, 3) Вильяреал, 4) Севилья, 5) Атлетик Бильбао.
Месси в том сезоне забил в ворота:
1) Реала М. – 1
2) Валенсии – 1
3) Вильяреала – 2
4) Севильи – 2
5) Атлетика Бильбао – 1
ИТОГО: 7
Роналду в том сезоне забил в ворота:
1) Барселоны – 1
2) Валенсии – 2
3) Вильяреала – 5
4) Севильи – 4
5) Атлетика Бильбао – 4
ИТОГО: 16
Итого по итогам сезона 2010/2011 Месси забил 7 голов в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду – 16 голов.
Сезон 2011/2012.
Первые 5 команд Ла Лиги по итогам сезона: 1) Барселона/Реал М., 2) Валенсия, 3) Малага, 4) Атлетико Мадрид, 5) Леванте
Месси в том сезоне забил в ворота:
1) Реала М. – 0
2) Валенсии – 4
3) Малаги – 6
4) Атлетико Мадрид – 4
5) Леванте – 3
ИТОГО: 17
Роналду в том сезоне забил в ворота:
1) Барселоны – 1
2) Валенсии – 1
3) Малаги – 3
4) Атлетико Мадрид – 5
5) Леванте – 3
ИТОГО: 13
Итого по итогам сезона 2011/2012 Месси забил 17 голов в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду - 13 голов.
Сезон 2012/2013.
Первые 5 команд Ла Лиги по итогам сезона: 1) Барселона/Реал М., 2) Атлетико Мадрид 3) Реал Сосьедад 4) Валенсия, 5) Малага
Месси в том сезоне забил в ворота:
1) Реала М. – 3
2) Атлетико Мадрид -2
3) Реала Сосьедад – 3
4) Валенсии – 1
5) Малаги – 1
ИТОГО: 10
Роналду в том сезоне забил в ворота:
1) Барселоны – 2
2) Атлетико Мадрид – 1
3) Реала Сосьедад – 2
4) Валенсии – 2
5) Малаги – 1
ИТОГО: 8
Итого по итогам сезона 2012/2013 Месси забил 10 голов в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду - 8 голов.
Сезон 2013/2014.
Первые 5 команд Ла Лиги по итогам сезона: 1) Атлетико Мадрид 2) Барселона/Реал М., 3) Атлетик Бильбао 4) Севилья, 5) Вильяреал
Месси в том сезоне забил в ворота:
1) Атлетико Мадрид – 0
2) Реала М. – 3
3) Атлетика Бильбао – 1
4) Севильи – 3
5) Вильяреала – 1
ИТОГО: 8
Роналду в том сезоне забил в ворота:
1) Атлетико Мадрид – 1
2) Барселоны – 1
3) Атлетика Бильбао – 1
4) Севильи – 4
5) Вильяреала – 1
ИТОГО: 8
Итого по итогам сезона 2013/2014 Месси забил 8 голов в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду - 8 голов.
Сезон 2014/2015.
Первые 5 команд Ла Лиги по итогам сезона: 1) Барселона/Реал М., 2) Атлетико Мадрид, 3) Валенсия, 4) Севилья, 5) Вильяреал
Месси в том сезоне забил в ворота:
1) Реала М. – 0
2) Атлетико Мадрид – 2
3) Валенсии – 1
4) Севильи – 4
5) Вильяреала – 1
ИТОГО: 8
Роналду в том сезоне забил в ворота:
1) Барселоны – 2
2) Атлетико Мадрид – 0
3) Валенсии – 1
4) Севильи – 3
5) Вильяреала – 2
ИТОГО: 8
Итого по итогам сезона 2014/2015 Месси забил 8 голов в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду - 8 голов.
Сезон 2015/2016.
Первые 5 команд Ла Лиги на 30.03.16: 1) Барселона/Реал М., 2) Атлетико Мадрид, 3) Вильяреал, 4) Севилья, 5) Сельта
Месси забил в ворота:
1) Реала М. – 0
2) Атлетико Мадрид – 2
3) Вильяреала – 0
4) Севильи – 1
5) Сельты – 1
ИТОГО: 4
Роналду забил в ворота:
1) Барселоны – 1
2) Атлетико Мадрид – 0
3) Вильяреала – 0 (еще 1 матч)
4) Севильи – 1
5) Сельты – 5
ИТОГО: 7
Итого в сезоне 2015/2016 на 30.03.16 Месси забил 4 гола в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду - 6 голов.
ИТОГО: Месси в период с сезона 2009/2010 по сезон 2015/2016 на 30.03.16 забил в ворота топ-5 команд Ла Лиги – 10+7+17+10+8+8+4=64 гола, Роналду – 8+16+13+8+8+8+7=68 голов.
В качестве вывода, хочу сказать следующее: настоящая статья ни в коем случае не принижает заслуг Лионеля Месси, результаты которого взяты просто в качестве лакмусовой бумажки для проверки величия результатов Криштиану. Разница в 4 мяча не может свидетельствовать о превосходстве одного над другим, а говорит просто о глобальном равенстве двух великих голеадоров.
Однако проведенное исследование может быть использовано в качестве весомого доказательства для развенчания мифа о том, что Роналду забивает только слабым командам «мусорные» голы.