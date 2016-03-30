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    ГОЛЕАДОР Все блоги -

    Кому забивают лучшие голеодоры Ла Лиги?

    30 марта 2016
    Миф о «мусорных» голах Роналду, кому забивает Лионель Месси?

    Часто приходится слышать о том, что Роналду забивает голы исключительно только в ворота слабых команд. В свете этого, блог ГОЛЕОДОР предлагает разобраться, кому забивал Криштиану в Ла Лиге и сравнить его результаты с результатами единственного футболиста, с кем такое сравнение будет иметь смысл – с результатами Лионеля Месси. Для сравнения берется период с сезона 2009/2010 по сезон 2015/2016 (на 30.03.16), поскольку именно в этот период оба футболиста играли в Ла Лиге.
    Предлагается вычленить из огромного списка голов обоих бомбардиров лишь те, которые были забиты в ворота топ-5 команд по итогам соответствующего сезона.

    Сезон 2009/2010.

    Первые 5 команд Ла Лиги по итогам сезона: 1) Барселона/Реал М., 2) Валенсия, 3) Севилья, 4) Мальорка, 5) Хетафе.

    Месси в том сезоне забил в ворота:

    1) Реала М. – 1

    2) Валенсии – 3

    3) Севильи – 3

    4) Мальорки – 1

    5) Хетафе – 2

    ИТОГО: 10

    Роналду в том сезоне забил в ворота:

    1) Барселоны – 0

    2) Валенсии – 1

    3) Севильи – 1

    4) Мальорки – 3

    5) Хетафе – 3

    ИТОГО: 8

    Итого по итогам сезона 2009/2010 Месси забил 10 голов в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду - 8 голов.

    Сезон 2010/2011.

    Первые 5 команд Ла Лиги по итогам сезона: 1) Барселона/Реал М., 2) Валенсия, 3) Вильяреал, 4) Севилья, 5) Атлетик Бильбао.

    Месси в том сезоне забил в ворота:

    1) Реала М. – 1

    2) Валенсии – 1

    3) Вильяреала – 2

    4) Севильи – 2

    5) Атлетика Бильбао – 1

    ИТОГО: 7

    Роналду в том сезоне забил в ворота:

    1) Барселоны – 1

    2) Валенсии – 2

    3) Вильяреала – 5

    4) Севильи – 4

    5) Атлетика Бильбао – 4

    ИТОГО: 16

    Итого по итогам сезона 2010/2011 Месси забил 7 голов в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду – 16 голов.

    Сезон 2011/2012.

    Первые 5 команд Ла Лиги по итогам сезона: 1) Барселона/Реал М., 2) Валенсия, 3) Малага, 4) Атлетико Мадрид, 5) Леванте

    Месси в том сезоне забил в ворота:

    1) Реала М. – 0

    2) Валенсии – 4

    3) Малаги – 6

    4) Атлетико Мадрид – 4

    5) Леванте – 3

    ИТОГО: 17

    Роналду в том сезоне забил в ворота:

    1) Барселоны – 1

    2) Валенсии – 1

    3) Малаги – 3

    4) Атлетико Мадрид – 5

    5) Леванте – 3

    ИТОГО: 13

    Итого по итогам сезона 2011/2012 Месси забил 17 голов в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду - 13 голов.

    Сезон 2012/2013.

    Первые 5 команд Ла Лиги по итогам сезона: 1) Барселона/Реал М., 2) Атлетико Мадрид 3) Реал Сосьедад 4) Валенсия, 5) Малага

    Месси в том сезоне забил в ворота:

    1) Реала М. – 3

    2) Атлетико Мадрид -2

    3) Реала Сосьедад – 3

    4) Валенсии – 1

    5) Малаги – 1

    ИТОГО: 10

    Роналду в том сезоне забил в ворота:

    1) Барселоны – 2

    2) Атлетико Мадрид – 1

    3) Реала Сосьедад – 2

    4) Валенсии – 2

    5) Малаги – 1

    ИТОГО: 8

    Итого по итогам сезона 2012/2013 Месси забил 10 голов в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду - 8 голов.

    Сезон 2013/2014.

    Первые 5 команд Ла Лиги по итогам сезона: 1) Атлетико Мадрид 2) Барселона/Реал М., 3) Атлетик Бильбао 4) Севилья, 5) Вильяреал

    Месси в том сезоне забил в ворота:

    1) Атлетико Мадрид – 0

    2) Реала М. – 3

    3) Атлетика Бильбао – 1

    4) Севильи – 3

    5) Вильяреала – 1

    ИТОГО: 8

    Роналду в том сезоне забил в ворота:

    1) Атлетико Мадрид – 1

    2) Барселоны – 1

    3) Атлетика Бильбао – 1

    4) Севильи – 4

    5) Вильяреала – 1

    ИТОГО: 8

    Итого по итогам сезона 2013/2014 Месси забил 8 голов в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду - 8 голов.

    Сезон 2014/2015.

    Первые 5 команд Ла Лиги по итогам сезона: 1) Барселона/Реал М., 2) Атлетико Мадрид, 3) Валенсия, 4) Севилья, 5) Вильяреал

    Месси в том сезоне забил в ворота:

    1) Реала М. – 0

    2) Атлетико Мадрид – 2

    3) Валенсии – 1

    4) Севильи – 4

    5) Вильяреала – 1

    ИТОГО: 8

    Роналду в том сезоне забил в ворота:

    1) Барселоны – 2

    2) Атлетико Мадрид – 0

    3) Валенсии – 1

    4) Севильи – 3

    5) Вильяреала – 2

    ИТОГО: 8

    Итого по итогам сезона 2014/2015 Месси забил 8 голов в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду - 8 голов.

    Сезон 2015/2016.

    Первые 5 команд Ла Лиги на 30.03.16: 1) Барселона/Реал М., 2) Атлетико Мадрид, 3) Вильяреал, 4) Севилья, 5) Сельта

    Месси забил в ворота:

    1) Реала М. – 0

    2) Атлетико Мадрид – 2

    3) Вильяреала – 0

    4) Севильи – 1

    5) Сельты – 1

    ИТОГО: 4

    Роналду забил в ворота:

    1) Барселоны – 1

    2) Атлетико Мадрид – 0

    3) Вильяреала – 0 (еще 1 матч)

    4) Севильи – 1

    5) Сельты – 5

    ИТОГО: 7

    Итого в сезоне 2015/2016 на 30.03.16 Месси забил 4 гола в ворота топ-5 команд Ла Лиги, Роналду - 6 голов.

    ИТОГО: Месси в период с сезона 2009/2010 по сезон 2015/2016 на 30.03.16 забил в ворота топ-5 команд Ла Лиги – 10+7+17+10+8+8+4=64 гола, Роналду – 8+16+13+8+8+8+7=68 голов.

    В качестве вывода, хочу сказать следующее: настоящая статья ни в коем случае не принижает заслуг Лионеля Месси, результаты которого взяты просто в качестве лакмусовой бумажки для проверки величия результатов Криштиану. Разница в 4 мяча не может свидетельствовать о превосходстве одного над другим, а говорит просто о глобальном равенстве двух великих голеадоров.
    Однако проведенное исследование может быть использовано в качестве весомого доказательства для развенчания мифа о том, что Роналду забивает только слабым командам «мусорные» голы.

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