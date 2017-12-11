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ГОЛЕАДОР
Интересная статистическая информация о лучших играющих бомбардирах.
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10
Голеадор
16
4.29
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Отмена
11 декабря 2017
Лучшие бомбардирские серии 2.0
Актуализируем информацию год спустя.
68
28 ноября 2016
Лучшие бомбардирские серии
Кто выдал лучшие два сезона подряд по количеству забитых голов? У кого получилась лучшая серия из 3, 4, 5 и т. д. сезонов кряду? Этот пост – дань уважения стабильности на высочайшем уровне.
396
3.7
8 июля 2016
Проклятое место финалиста Лиги чемпионов или почему у Гризманна проблемы
С 2006 года финалисты Лиги Чемпионов, проигравшие финал, не попадают в топ-10 лучших по итогам текущего сезона. Исключение – один единственный игрок! Невероятные факты в блоге «Голеодор».
1521
3.7
4
6 июля 2016
Смогут ли Роналду и Месси догнать Пеле?
Are Ronaldo and Messi able to catch Pelé?
488
5
8 мая 2016
Дайджест Голеодора. Выпуск 3 (апрель 2016).
Суарес круче Бобби Чарльтона, Тотти так же крут, как Индзаги, Неймар круче Оуэна, а также достижения Дзюбы и Кержакова.
53
3.5
20 апреля 2016
Лучшие испанские бомбардиры
Блог «Голеодор» продолжает объективный рейтинг. Лучшие нападающие в истории Испании по количеству голов в официальных матчах.
2300
5
17 апреля 2016
Стерлинг, Депай и еще 18 будущих звезд 1994 года рождения
Блог «Голеодор» продолжает знакомить читателей с лучшими молодыми бомбардирами.
5736
4.3
4
15 апреля 2016
Марсьяль, Ориги и молодежь «Барселоны» в топ-20 игроков 1995 года рождения
Блог «Голеодор» предлагает выбрать лучшего атакующего игрока европейских чемпионатов 1995 года рождения.
4928
5
14 апреля 2016
Трансферная кампания лета 2015. Подводим итоги: Италия.
Блог «Голеодор» представляет удачные и не очень трансферы Серии А прошлого лета.
87
4
14 апреля 2016
Трансферная кампания лета 2015. Подводим итоги: Испания.
Блог «Голеодор» представляет удачные и не очень трансферы Ла Лиги прошлого лета.
126
5
13 апреля 2016
Лучшие французские бомбардиры.
Блог «Голеодор» собрал исключительно объективный рейтинг. Лучшие нападающие в истории Франции по количеству голов в официальных матчах.
3235
4
1
6 апреля 2016
Роналду, Игуаин, Кейн и еще 7 претендентов на «Золотую бутсу»
Участник Блог-лиги «Голеодор» разбирает основных претендентов на «Золотую Бутсу».
10364
4.3
10
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