Марсьяль, Ориги и молодежь «Барселоны» в топ-20 игроков 1995 года рождения

Блог «Голеодор» предлагает выбрать лучшего атакующего игрока европейских чемпионатов 1995 года рождения.

Блог «Голеодор» продолжает серию статей, посвященных лучшим атакующим футболистам.

Вы можете ознакомиться с лучшими игроками 1996 года рождения, а также с лучшими игроками 1994 года рождения.

Сегодня предлагаю читателям Голеодора лучших атакующих игроков европейских чемпионатов 1995 года рождения:

20. Юлиан Вайгль, «Боруссия Д»

Юлиан стал в нынешнем сезоне ключевым игроком «Боруссии Дортмунд», являясь связующим звеном всех атак дортмундцев. И несмотря на то, что на его счету нет ни одного гола, его вклад в успех команды трудно переоценить. Вайгль поражает количеством передач, процентом их точности и высоким умением обострить атаку одним пасом. Так что, прекрасный диспетчер «Боруссии» открывает список лучших атакующих игроков 1995 года рождения.

19. Ханни Мухтар, «Бенфика»

Немецкий футболист, полузащитник клуба «Бенфика», часто преподносится как молодое дарование, которое должно стать достойной заменой ныне играющим футболистам сборной Германии. Пока на его счету 9 голов.

18. Самуэль Кастильехо, «Вильяреал»

Кастильехо воспитанник футбольной академии клуба «Малага» из своего родного города. Зимой 2014 года им интересовался «Атлетико» Мадрид, но в июле 2015 года Кастильехо перешел в «Вильярреал».

17. Джордон Айб, «Ливерпуль»

Джордон Айб поиграл на правах аренды за «Дерби Каунти» и «Бирмингем Сити» и в этом году стал пробиваться в основу «Ливерпуля». Всего на счету молодого вингера 10 голов.

16. Карлос Кастро, «Спортинг Хихон»

Карлос играет за скромный «Спортинг Хихон», но забил 7 голов в этом сезоне, уступая лидерство в списке бомбардиров клуба только Антонио Санабрии. А всего на его счету 16 голов.

15. Стипе Перица, «Челси»

Стипе играет за «Удинезе» на правах аренды. Всего за карьеру хорватский нападающий отправил 21 гол в ворота соперников.

14. Бальде Кейта, «Лацио»

Бальде Кейта является игроком основы «Лацио». Игроком интересуются «Ливерпуль», «Арсенал» и другие клубы, но «Лацио» решил не отпускать игрока. И это неудивительно, ведь молодой парень забил уже 15 голов за «Лацио» в разных турнирах.

13. Леон Горецка, «Шальке 04»

Нападающий «Шальке-04» отметился 10 голами. Неудивительно, что он является одним из возможных кандидатов на место нападающего сборной Германии. Скорее всего, не на Евро-16, но парню все-таки только 21 год.

12. Дэви Зельке, «Лейпциг»

Лучший бомбардир и игрок юношеского чемпионата Европы-2014 сейчас выступает за «Лейпциг», играющей во второй Бундеслиге. Всего на его счету 19 голов.

11. Гастон Перейро, «ПСВ»

Перейро начал карьеру в клубе «Насьональ», с которым он стал чемпионом Уругвая, забив 11 голов. 5 июля 2015 года Гастон подписал пятилетний контракт с клубом «ПСВ». В этом сезоне Гастон отличился 10 раз.

10. Бертран Траоре, «Челси»

Еще один игрок «Челси», большую часть своей карьеры выступавший пока что на правах аренды только за «Витесс». 24 гола на счету Бертрана: 20 за «Витесс» и 4 за «Челси».

Кроме того, Траоре играет за сборную Буркина-Фасо, за которую уже забил 2 мяча.

9. Санти Минья, «Валенсия»

Санти обратил на себя внимание в прошлом сезоне, забив 9 мячей за «Сельту». В межсезонье перебравшись в «Валенсию», Санти отличился в дебютном матче против «Барселоны». Всего в этом сезоне Санти забил 7 мячей.

8. Макс Майер, «Шальке 04»

Атакующий полузащитник «Шальке-04» поражает, прежде всего, результативностью, несвойственной игрокам его позиции и возраста: он забил 19 голов.

7. Анхель Корреа, «Атлетико Мадрид»

Корреа является воспитанником футбольной школы «Сан-Лоренсо». В сезоне-2013/14 Анхель Корреа стал твердым игроком основного состава. Корреа помог своей команде стать чемпионом Аргентины (2013) и заработать путевку в розыгрыш Кубка Либертадорес-2014. В 2014 году игрок подписал контракт с мадридским «Атлетико», сумма перехода составила 7,5 млн евро.

Корреа пришлось пропустить весь сезон-2014/15, так как у него диагностировали кардиальную опухоль. Тем не менее, после тяжелой операции на сердце, которая могла поставить крест на его дальнейшей карьере, Корреа смог полностью восстановиться и вернуться на футбольное поле. В сезоне-2015/16 он забил 6 голов за «Атлетико Мадрид». В сентябре 2015 году Корреа забил дебютный гол за сборную Аргентины.

6. Анвар Эль-Гази, «Аякс»

В апреле 2013 года Эль-Гази подписал трехлетний контракт с амстердамским «Аяксом». Анвар стал выступать за юношескую команду «Аякс A1», в которой играл на позиции правого крайнего нападающего и позже как центрфорвард — в 20 матчах он забил 14 голов в чемпионате, а также отметился дублем в матче Юношеской Лиги УЕФА.

С 2014 года Анвар играет за основной состав «Аякса», за который забил 21 гол. В 2015 году был удостоен звания «Талант года» в «Аяксе».

5. Адриан Рабьо, «ПСЖ»

Адриан, можно сказать, уже является звездой. Полузащитник «ПСЖ» твердо вошел в основной состав клуба и заставляет говорить о себе, как об одном из наиболее талантливых молодых игроков Франции. На счету Рабьо 12 голов.

4. Мунир Эль-Хаддади, «Барселона»

Мунир начинал свою карьеру в школах скромных испанских клубов, а в академию «Барселоны» перебрался в 2011 году в возрасте 16 лет. В первом сезоне он забил за вторую юношескую команду клуба 22 гола, чем помог ей выиграть свою лигу. В следующей же кампании «Барселона» не без помощи Эль-Хаддади защитила чемпионский титул. Во второй половине сезона-2013/14 Мунир был переведен во вторую команду клуба — «Барселону B» и здорово себя там показал, забив четыре гола в 11 матчах.

В январе Эль-Хаддади подписал с клубом новое соглашение, срок которого рассчитан до июня 2017 года, а в конце сезона выиграл юношескую Лигу УЕФА и стал лучшим бомбардиром турнира. В следующем сезоне Мунир дебютировал за первую команду «Барселоны», за которую к настоящему моменту забил 9 мячей.

3. Сандро Рамирес, «Барселона»

Скоростной, мощный, взрывной нападающий, имеющий хороший удар с обеих ног и здорово действующий в ситуациях один на один. К этим навыкам можно добавить его прекрасное видение поля и великолепное умение быть непредсказуемым

Сандро начинал свою карьеру в системе «Лас-Пальмаса», затем короткое время провел в «Эспаньоле», а в 2009 году перебрался в «Барселону». В сезоне-2013/14 Сандро был переведен во вторую команду клуба — «Барселону Б» и забил семь голов. В следующем сезоне состоялся его дебют за первую команду «Барселоны», за которую он забил 7 голов.

Всего Сандро забил 22 мяча в ворота соперников.

2. Дивок Ориги, «Ливерпуль»

В 2014 году Ориги был удостоен премии «Самый многообещающий спортсмен года в Бельгии». В этом сезоне Ориги – один из лидеров атаки «Ливерпуля». Как и положено нападающему, Ориги забивает и много, и очень важные мячи. В общем итоге на его счету уже 29 голов (лучший результат среди игроков 1995 года рождения). Из них 3 гола за сборную Бельгии. Поистине отличный центрофорвард.

1. Антони Марсьяль, «Манчестер Юнайтед»

Премия Golden Boy 2015, самый дорогой трансфер игрока, не достигшего 20 лет, 28 голов в карьере и 13 из них – в этом сезоне. Пожалуй, здесь комментарии будут лишними.

Пишите в комментариях, кто по Вашему мнению, лучший из игроков 1995 года рождения.

В ближайшем будущем выйдут посты, посвященные игрокам 1993 и 1992 годов рождения. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить.