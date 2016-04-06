Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    ГОЛЕАДОР Все блоги -

    Деле Алли, Кингсли Коман и другие крутые игроки 1996 года рождения.

    6 апреля 2016
    Выбираем лучшего атакующего игрока европейских чемпионатов 1996 года рождения.

    Предлагаю читателям Голеодора игроков европейских чемпионатов 1996 года рождения, которые уже сегодня начинают заявлять о себе в ведущих клубах, и, вполне вероятно, уже завтра станут суперзвездами мирового футбола.

    Сразу же предлагаю администраторам сайта сделать на основе этого поста рейтинг, чтобы читатели могли выбрать лучшего по их мнению игрока европейских чемпионатов 1996 года рождения. При том, что есть из кого выбирать. Поехали!

    21. Антонио Санабрия, Рома.

    Антонио является игроком Ромы, но в этом сезоне выступает на праве аренды ха хихонский Спортинг. И нужно признать, здорово выступает! С 11 забитыми мячами, Санабрия является лучшим бомбардиром своей команды.

    20. Адам Уна, Бордо.

    Уна дебютировал в этом году за основную команду Бордо и забил 6 голов в 19 матчах.

    19. Дани Себальос, Бетис.

    Даниэль начинал свою карьеру в «Севилье», однако, транзитом через «Утреру» оказался в стане её непримиримого соперника – клубе «Реал Бетис». Дани стал твёрдым игроком основы своего клуба и помог ему вернуться в Примеру.

    Дани выступает за юношескую и молодёжную сборные Испании. Он принимал участие на юношеском чемпионате Европы 2015.

    18. Эммилиано Буэндия, Хетафе.
    Буэндия — воспитанник испанского клуба «Хетафе». В 2015 году в составе молодёжной сборной Аргентины Эмилиано принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матчах против команд Панамы, Австрии и Ганы. В поединке против ганцев Буэндия забил гол.
    17. Адама Траоре, Астон Вилла.
    Адама начинал свою карьеру в «Оспиталете», а в 2004 году перебрался в «Барселону». В 2015 году Траоре был продан в Астон Виллу, за которую забил в этом сезоне 1 гол.
    Адама представляет Испанию на юношеском уровне. В составе юношеской сборной Испании до 19 лет он принимал участие на юношеском чемпионате Европы 2013, где испанцы завоевали бронзовые медали. 17 февраля 2014 года Адама и его старший брат дали согласие на выступление за национальную сборную Мали.
    16. Максвелл Корне, Лион.
    Корне — воспитанник клуба «Мец». В начале 2015 года Корне перешёл в «Лион», за который забил в этом сезоне 8 голов.
    15. Роберт Кенеди, Челси.
    Полузащитник английского клуба «Челси» и молодёжной сборной Бразилии, Роберт Кенеди, забил 7 голов за Флуминензе и Челси.
    Кенеди выступает за Бразилию на юношеском уровне. В составе сборной до 15 лет становился чемпионом Южной Америки. В составе сборной до 17 лет принимал участие на юношеском чемпионате Южной Америки 2013, где стал бронзовым призёром, забив шесть мячей в восьми играх. Принимал участие на финальном этапе юношеского чемпионата мира 2013.
    14. Норберт Балог, Палермо.
    Норберт способен закрывать сразу три позиции, обычно он играет чистого нападающего, но способен так же исполнить роль вингера, хотя предпочитает играть в оттяжке, искать позицию и пространство. К тому же, Норберт Балог достаточно быстр для своего роста (1,97 м.).
    13. Демарай Грей, Лестер.
    8 голов за Бирмингем Сити и переход в Лестер, возможно будущий чемпион Англии. Клаудио Раньери не мог ошибиться в выборе этого парня, он свое слово еще скажет.
    12. Матеус Перейра, Спортинг Лиссабон.
    Перейра забил 9 мячей за Спортинг, примечательно, что ни одного из них не было забито в высшем дивизионе чемпионата Португалии, между тем как молодой вингер трижды уже отличился в Лиге Европы.
    11. Сакссес Исаак, Гранада.
    В 2014 году талантливого молодого игрока подписал итальянский «Удинезе». В том же году он съездил в аренду во вторую команду «Гранады», а затем был ей выкуплен. В этом сезоне за Гранаду Сакссес забил 5 голов.
    В 2013 году молодой игрок принял участие на юношеском чемпионате мира по футболу. На турнире он провёл два матча, а его сборная добилась звания чемпиона мира. В обоих своих матчах он отметился забитыми голами.
    10. Махмуд Дауд, Боруссия Мёнхенгладбах.

    Дауд забил за 2 сезона 6 голов за Боруссию М., и теперь представить центр полузащиты мёнхенгладбахской команды представить просто невозможно. В качестве главного достоинства молодого футболиста многие отмечают его уникальное «виденье поля».

    9. Гонсало Гедеш, Бенфика.

    12 голов за Бенфику говорят сами за себя. Неудивительно, что Гонсало уже вызывается в национальную сборную Португалии.

    8. Тимо Вернер, Штуттгарт.

    Вернер забил 7 голов в Бундеслиге. Кроме того, он является самым молодым футболистом, сделавшим «дубль» в матче Бундеслиги.

    7. Ихеначо, Манчестер Сити.
    За Манчестер Сити Ихеначо забил 2 гола в Премьер-лиге и 4 мяча в английских кубках. В 2013 году молодой игрок принял участие на юношеском чемпионате мира по футболу. На турнире он провёл все матчи, а его сборная добилась звания чемпиона мира.
    6. Лерой Сане, Шальке 04.
    Сане начинал карьеру в академии клуба «Ваттеншайд 09», откуда отправился в «Шальке 04». В 2008 году он стал игроком юношеской команды «Байера», с которой в 2010 году стал чемпионом Западной Бундеслиги. В 2011 году Сане вернулся в «Шальке», где в составе юношеской команды до 17 лет в 2012 и 2013 годах дважды выиграл Кубок Вестфалии и однажды чемпионат Западной Германии.
    В марте 2014 года Сане подписал с «Шальке» профессиональный контракт. С тех пор Сане забил 10 голов за Шальке.
    13 ноября 2015 года Сане дебютировал за первую сборную Германии.
    5. Марко Асенсио, Реал Мадрид.

    Асенсио – воспитанник клуба «Мальорка». В декабре 2014 года Асенсио подписал контракт с мадридским «Реалом», по условиям которого футболист станет игроком «королевского клуба» летом 2015 года. В августе Марко для получения игровой практики был отдан «Реалом» в аренду в «Эспаньол».
    В 2015 году Ассенсио в составе юношеской сборной Испании выиграл юношеский чемпионат Европы в Греции. По итогам этого чемпионата Марко был отмечен наградой «Золотой игрок» (MVP турнира) Чемпионата Европы для игроков до 19 лет (2015).

    4. Ален Халилович, Барселона.

    Халилович начал свою карьеру на молодежном уровне за «Динамо» Загреб. Благодаря своей игре и 8 забитым мячам, Ален привлек внимание испанской «Барселоны», которая 27 марта 2014 года официально подписала с Аленом пятилетний контракт.

    В нынешнем сезоне Халилович выступает на правах аренды за хихонский Спортинг, за который забил 5 мячей.
    Также Халилович периодически вызывается в национальную сборную Хорватии.

    3. Юлиан Брандт, Байер.

    Юлиан забил 11 голов в Бундеслиге. Брандт выступал за различные юношеские сборные Германии. В составе сборной до 19 лет стал победителем юношеского чемпионата Европы 2014. Отмечался серебряной медалью Фрица Вальтера.

    2. Кингсли Коман, Ювентус.

    С 2005 по 2013 год Коман занимался в системе ПСЖ. В 2014 году Коман подписал пятилетний контракт с «Ювентусом» на правах свободного агента. После дебютного матча за Ювентус Массимилиано Аллегри отметил, что «молодой Коман играл как ветеран. Он обладает большим классом и серьезным характером. Он пока еще молодой парень, и нам нужно дать ему возможность расти, но уже сейчас видно, что у него есть настоящий талант».
    30 августа 2015 г. Коман перешел на правах аренды в «Баварию» со сроком на 2 года (до 30 мая 2017 г.) с возможностью последующего выкупа.
    За Баварию Коман забил 6 голов.
    Коман прошёл через все юношеские категории сборной Франции. 29 марта 2016 г. Коман забил свойдебютный гол за взрослую сборную Франции в матче против России.

    1. Делле Алли, Тоттенхэм.

    Лучший молодой игрок года футбольной лиги Англии 2015 года не нуждается в представлении.

    24 гола в Первой футбольной лиге Англии за «Милтон Кинс Донс» и 7 голов за Тоттенхэм в этом сезоне.
    Также Алли отметился голом за национальную сборную Англии.
    Пишите в комментариях, кто по Вашему мнению, лучший из игроков 1996 года рождения.
    В ближайшем будущем выдут посты, посвященные игрокам 1994 и 1993 года рождения. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить.
    Также можете почитать:
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 7 апреля 2016, 13:33

      Админы, за 500 просмотров уже давно перевалило, а на главной странице я этого поста не вижу! Почему?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Schicko_008 7 апреля 2016, 14:19

      Потому что мы не любим читеров. А вы накрутили просмотры. Если еще раз такое повториться, мы вас исключим из участия в Блог-лиге в нынешнем сезоне. А пока данный пост не будет учитываться в вашем рейтинге.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > НИККО13 7 апреля 2016, 15:14

      1) Накручивание просмотров.
      Это ложь! Я не пользовался никакими средствами накручивания просмотров.

      2) Читерство.
      Это тоже не правда, ибо в моих действиях не было никакого нарушения правил участия в Блог-лиге. Читайте свой же пост: http://bombardir.ru/posts/371.
      "Блог-лига – соревнование между авторами. Вы заводите блог на «Бомбардире», создаете первый пост и автоматически попадаете в таблицу. Она составляется из общего количества просмотров ваших постов".
      Видите, из общего количества просмотров постов. Ничего в правилах не говориться о том, чьи это должны быть просмотры и когда они должны быть сделаны, правда ведь?
      Так в чем я не прав?

      3) Исключение из Блог-лиги.
      А эта санкция и основания для ее применения, простите, где прописана?

      4) Неучитывание моего поста в рейтинге.
      Аналогичный вопрос.

      5) Законодательство РФ.
      ст. 1057 ГК РФ
      "Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем"
      Таким образом, начав Блог-лигу, Вы объявили о публичном конкурсе, соответственно, на Вас распространяются положения ст.ст. 1057- 1061 ГК РФ. Если Ваши НЕЗАКОННЫЕ действия по проведению конкурса (необоснованные санкции в отношении меня) не будут устранены до конца этого месяца, можете смело ожидать иск в суде (и поверьте мне я его выиграю).
      Кроме того, можете также ожидать письмо в налоговую с просьбой провести проверку на предмет уплаты вами как налоговым агентом победителя НДФЛ.
      В связи с этим, давайте оставим понятия "любим-не любим" и будем действовать в рамках закона, ок?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +137

      serg30 > Schicko_008 7 апреля 2016, 15:53

      Все авторы периодически заходят в свои посты: поправить ошибку, посмотреть коммент, добавить актуальную ссылку и т.п., но не делают этого более 300 раз за полчаса. Есть масса веб-инструментов, которые с лёгкостью докажут ваше читерство.

      Какие у вас претензии к администрации? Администрация вчера буквально тащила вас за уши наверх, дважды поднимая предыдущий ваш пост по времени (во второй раз и вовсе выставив его на главный пост сайта на пару часов). Совестью иногда и пользоваться надо, если она у вас есть.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > serg30 7 апреля 2016, 16:09

      Еще раз, захождение в свой пост (сколько бы раз и когда бы это не произошло) не может быть читерством, поскольку не противоречит правилам проведения публичного конкурса (Блог-лиги).

      Претензия связана с нарушением моих прав:
      1) необоснованное исключение поста из рейтинга
      2) неопубликование поста на главной странице при достижении 500 просмотров (хотя, в правилах указывалось "После публикации, когда ваш текст набирает 500 просмотров, то автоматически попадает на главную страницу сайта").

      О какой совести вы мне говорите, если вы принимаете на себя правовые обязательства и не исполняете их? Я же, в отличие от Вас, действую исключительно в рамках правил, установленных законом, и правил участия в Блог-лиге.

      Действия Администрации, связанные с моим предыдущим постом, являются ее добровольным поведением.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > serg30 7 апреля 2016, 17:17

      А Вы, собственно, тоже имеете какое-то отношение к Администрации, судя по Вашему комментарию?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +137

      serg30 > Schicko_008 7 апреля 2016, 17:39

      Я не являюсь представителем сайта, если вы об этом. И не имею отношения к администрации. Я просто видел вчерашний неестественный рост рейтинга этого поста.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > serg30 7 апреля 2016, 17:55

      Ок, тогда третий абзац в предыдущем комментарии не Вам, он обращен к представителям Администрации)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      Редакция «Бомбардира» > Schicko_008 29 апреля 2016, 16:43

      Мы вернули к участию в рейтинге данный пост. Но в следующем месяце будут действовать новые правила (и об изменениях мы обязательно сообщим), которые не позволят вам добиваться успеха подобным путем. Благодарим за прецедент.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Редакция «Бомбардира» 4 мая 2016, 10:34

      Благодарю за конструктивный подход. С моей стороны просмотры собственных постов были сокращены до минимума еще с 7 апреля.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11