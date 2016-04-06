Деле Алли, Кингсли Коман и другие крутые игроки 1996 года рождения.

Выбираем лучшего атакующего игрока европейских чемпионатов 1996 года рождения.

Предлагаю читателям Голеодора игроков европейских чемпионатов 1996 года рождения, которые уже сегодня начинают заявлять о себе в ведущих клубах, и, вполне вероятно, уже завтра станут суперзвездами мирового футбола.

Сразу же предлагаю администраторам сайта сделать на основе этого поста рейтинг, чтобы читатели могли выбрать лучшего по их мнению игрока европейских чемпионатов 1996 года рождения. При том, что есть из кого выбирать. Поехали!

21. Антонио Санабрия, Рома.

Антонио является игроком Ромы, но в этом сезоне выступает на праве аренды ха хихонский Спортинг. И нужно признать, здорово выступает! С 11 забитыми мячами, Санабрия является лучшим бомбардиром своей команды.

20. Адам Уна, Бордо.

Уна дебютировал в этом году за основную команду Бордо и забил 6 голов в 19 матчах.

19. Дани Себальос, Бетис.

Даниэль начинал свою карьеру в «Севилье», однако, транзитом через «Утреру» оказался в стане её непримиримого соперника – клубе «Реал Бетис». Дани стал твёрдым игроком основы своего клуба и помог ему вернуться в Примеру. Дани выступает за юношескую и молодёжную сборные Испании. Он принимал участие на юношеском чемпионате Европы 2015.

18. Эммилиано Буэндия, Хетафе.

Буэндия — воспитанник испанского клуба «Хетафе». В 2015 году в составе молодёжной сборной Аргентины Эмилиано принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матчах против команд Панамы, Австрии и Ганы. В поединке против ганцев Буэндия забил гол.

17. Адама Траоре, Астон Вилла.

Адама начинал свою карьеру в «Оспиталете», а в 2004 году перебрался в «Барселону». В 2015 году Траоре был продан в Астон Виллу, за которую забил в этом сезоне 1 гол.