Деле Алли, Кингсли Коман и другие крутые игроки 1996 года рождения.

Админы, за 500 просмотров уже давно перевалило, а на главной странице я этого поста не вижу! Почему?
Предлагаю читателям Голеодора игроков европейских чемпионатов 1996 года рождения, которые уже сегодня начинают заявлять о себе в ведущих клубах, и, вполне вероятно, уже завтра станут суперзвездами мирового футбола.
Сразу же предлагаю администраторам сайта сделать на основе этого поста рейтинг, чтобы читатели могли выбрать лучшего по их мнению игрока европейских чемпионатов 1996 года рождения. При том, что есть из кого выбирать. Поехали!
21. Антонио Санабрия, Рома.
Антонио является игроком Ромы, но в этом сезоне выступает на праве аренды ха хихонский Спортинг. И нужно признать, здорово выступает! С 11 забитыми мячами, Санабрия является лучшим бомбардиром своей команды.
20. Адам Уна, Бордо.
Уна дебютировал в этом году за основную команду Бордо и забил 6 голов в 19 матчах.
19. Дани Себальос, Бетис.
Даниэль начинал свою карьеру в «Севилье», однако, транзитом через «Утреру» оказался в стане её непримиримого соперника – клубе «Реал Бетис». Дани стал твёрдым игроком основы своего клуба и помог ему вернуться в Примеру.
Дани выступает за юношескую и молодёжную сборные Испании. Он принимал участие на юношеском чемпионате Европы 2015.
Дауд забил за 2 сезона 6 голов за Боруссию М., и теперь представить центр полузащиты мёнхенгладбахской команды представить просто невозможно. В качестве главного достоинства молодого футболиста многие отмечают его уникальное «виденье поля».
9. Гонсало Гедеш, Бенфика.
8. Тимо Вернер, Штуттгарт.
Вернер забил 7 голов в Бундеслиге. Кроме того, он является самым молодым футболистом, сделавшим «дубль» в матче Бундеслиги.
В марте 2014 года Сане подписал с «Шальке» профессиональный контракт. С тех пор Сане забил 10 голов за Шальке.
13 ноября 2015 года Сане дебютировал за первую сборную Германии.
Асенсио – воспитанник клуба «Мальорка». В декабре 2014 года Асенсио подписал контракт с мадридским «Реалом», по условиям которого футболист станет игроком «королевского клуба» летом 2015 года. В августе Марко для получения игровой практики был отдан «Реалом» в аренду в «Эспаньол».
В 2015 году Ассенсио в составе юношеской сборной Испании выиграл юношеский чемпионат Европы в Греции. По итогам этого чемпионата Марко был отмечен наградой «Золотой игрок» (MVP турнира) Чемпионата Европы для игроков до 19 лет (2015).
4. Ален Халилович, Барселона.
Халилович начал свою карьеру на молодежном уровне за «Динамо» Загреб. Благодаря своей игре и 8 забитым мячам, Ален привлек внимание испанской «Барселоны», которая 27 марта 2014 года официально подписала с Аленом пятилетний контракт.
3. Юлиан Брандт, Байер.
Юлиан забил 11 голов в Бундеслиге. Брандт выступал за различные юношеские сборные Германии. В составе сборной до 19 лет стал победителем юношеского чемпионата Европы 2014. Отмечался серебряной медалью Фрица Вальтера.
2. Кингсли Коман, Ювентус.
1. Делле Алли, Тоттенхэм.
Лучший молодой игрок года футбольной лиги Англии 2015 года не нуждается в представлении.
Также Алли отметился голом за национальную сборную Англии.