Роналду, Игуаин, Кейн и еще 7 претендентов на «Золотую бутсу»

Участник Блог-лиги «Голеодор» разбирает основных претендентов на «Золотую Бутсу».

«Золотая бутса» — приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

В текущем розыгрыше 2015/2016 установлены следующие коэффициенты европейских чемпионатов:

1. Испания, Англия, Германия, Италия и Португалия – 2,0

2. Франция, Россия, Украина, Голландия, Бельгия, Швейцария, Турция, Греция, Чехия, Румыния, Австрия, Хорватия, Кипр, Польша, Израиль, Белоруссия и Дания – 1,5.

3. Остальные страны – 1,0.

10. Неймар (42 балла)

Бразилец в этом сезоне отличился 21 раз Примере, и у него осталось еще семь матчей. В прошлом сезоне Неймар забил в испанском чемпионате 22 гола, так что этот сезон нельзя назвать не только провальным, но и очевидно, что «будущее футбола» прогрессирует (в том, что Неймар пару-тройку мячей в оставшихся семи матчах забьет, думаю, никто не сомневается).

9. Карим Бензема (42 балла)

Бензема, похоже, все его разборки с законом только помогают. Француз выдает свой лучший сезон: 21 гол в Примере и семь матчей в запасе. Лидеров ему не догнать, но личный рекорд – это тоже весомое достижение.

8. Гарри Кейн (44 балла)

Лидер бомбардиров английской Премьер-лиги Гарри Кейн на настоящий момент забил 22 гола. До конца сезона осталось шесть матчей. Конечно, до лидеров этого явно недостаточно, однако не стоит принижать достижение молодого форварда, поскольку английский чемпионат традиционно является турниром, в котором забивают сравнительно мало (и это при том, что в Премьер-лиге играют 20 команд – максимальное количество).

Если посмотреть на историю, то мы увидим, что лучшие результаты Премьер-лиги следующие:

1. Энди Коул (сезон 93/94) – 34 мяча

Алан Ширер (сезон 94/95) – 34 мяча

2. Алан Ширер (сезон 95/96) – 31 мяч

Криштиану Роналду (сезон 07/08) – 31 мяч

Луис Суарез (сезон 13/14) – 31 мяч

3. Кевин Филлиппс (сезон 99/00) – 30 мячей

Тьерри Анри (сезон 03/04) – 30 мячей

Робин ван Перси (сезон 11/12) – 30 мячей

4. Дидье Дрогба (сезон 06/07) – 29 мячей

5. Тьерри Анри (сезон 05/06) – 27 мячей

Так что, если Гарри поднажмет и выдаст убедительную концовку сезона, то может подвинуть результат Анри сезона-05/06 и показать, таким образом, один из лучших результатов Премьер-лиги.

7. Лионель Месси (44 балла)

Месси пропустил несколько матчей в Примере осенью из-за травмы. Однако такое же количество пропущенных матчей в сезоне-12/13 не помешало ему забить 46 мячей в испанском чемпионате.

Этот сезон по количеству голов в национальном первенстве можно смело назвать одним из самых слабых для Лионеля: сейчас на его счету 22 гола и семь матчей впереди.



6. Пьер-Эмерик Обамеянг (46 баллов)

Обамеянга можно смело назвать главным открытием сезона наряду разве что с Джейми Варди. У габонца 23 гола и шесть матчей в запасе. При этом нужно отметить, что в Бундеслиге играют не 20, а 18 команд, соответственно общее количество матчей не 38, а 34. Таким образом представители Бундеслиги имеют на четыре матча меньше в борьбе за золотую бутсу, причем 4 матча с не самыми сильными соперниками.

5. Роберт Левандовски (50 баллов)

Роберт лидирует в этом сезоне Бундеслиги, имеет 25 голов и шесть матчей впереди. Предлагаем взглянуть на лучшие результаты в истории Бундеслиги:

1. Герд Мюллер (сезон 71/72) – 40 мячей

2. Герд Мюллер (сезон 69/70) – 38 мячей

3. Герд Мюллер (сезон 72/73) – 36 мячей

4. Дитер Мюллер (сезон 76/77) – 34 мяча

5. Лотар Эммерих (сезон 65/66) – 31 мяч

Как видно, лучшие результаты в Бундеслиге показывают люди с фамилией Мюллер, поэтому новых рекордов нужно ждать скорее от одноклубника Левандовски, Томаса.

Если же серьезно, то думается, что поляку вполне под силу забить шесть мячей до конца сезона и повторить достижение Лотара Эммериха.

4. Луис Суарес (52 балла)

Луис Суарес отметился 26 голами и имеет семь матчей впереди. Принимая во внимание бомбардирские качества уругвайца, можно заявлять, что он один из реальных претендентов на Золотую бутсу в этом сезоне. В последнее время в его игре, правда, наступило некоторое голевое затишье, однако будем надеяться, что он сможет снова включиться в эту гонку.

3. Криштиану Роналду (58 баллов)

Пожалуй, главным претендентом является Роналду, забивший в Примере 29 раз и имеющий еще семь попыток. При результативности португальца практически один гол в одном матче. Учитывая отличную форму Роналду, он вполне может забить 35 голов и больше, показав результат, который остальным претендентам достичь будет все же очень трудно.

Самое время обратиться к лучшим результатам Примеры в истории:

1. Лионель Месси (сезон 11/12) – 50 мячей

2. Криштиану Роналду (сезон 14/15) – 48 мячей

3. Криштиану Роналду (сезон 11/12) – 46 мячей

Лионель Месси (сезон 12/13) – 46 мячей

4. Лионель Месси (сезон 14/15) – 43 мяча

5. Криштиану Роналду (сезон 10/11) – 40 мячей

Как видно, два символа современного футбола оккупировали весь список лучших результатов Примеры. Более того, эти результаты (первые три) являются лучшими и в истории Европы.

2. Гонсало Игуаин (60 баллов)

Игуаин выдает однозначно лучший сезон в карьере: 30 голов, семь матчей впереди. Однако удаление в последнем матче и четырехматчевая дисквалификация серьезно подрывают его победный марш. Скорее всего, даже без этого удаления Игуаин не смог бы потягаться с Криштиану, а теперь его шансы стали еще меньше.

Гонсало при этом имеет шансы войти в список лучших достижений Серии А в истории, который сейчас выглядит так:

1. Россетти (сезон 28/29) – 36 мячей

2. Гуннар Нордаль (сезон 49/50) – 35 мячей

3. Гуннар Нордаль (сезон 50/51) – 34 мяча

4. Анхелио (сезон 58/59) – 33 мяча

5. Лука Тони (сезон 05/06) – 31 мяч

1. Жонас (60 баллов)

Пока что лидером гонки вместе с Игуаином является бразилец Жонас из «Бенфики": 30 голов и шесть матчей в запасе. При этом его положение вызывает много вопросов: с одной стороны чемпионат Португалии намного слабее всех остальных, с другой стороны, в нем играют не 20, а 18 команд. В любом случае, будет интересно посмотреть на концовку сезона и соперничество Роналду (напомню, 29 голов и семь матчей осталось) и Жонаса (30 голов и шесть матчей осталось). Может быть, смогут еще потягаться Суарес и Игуаин.



А теперь назревает вопрос: где же Златан Ибрагимович, который проводит лучший сезон в карьере в свои-то 35 лет (имеет 30 голов, да шесть матчей еще)? А для ответа на этот вопрос нужно перечитать начало статьи: французский чемпионат имеет коэффициент 1,5, а не 2. Поэтому Златан не в этом списке, и это обидно.

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Фото: globallookpress.com