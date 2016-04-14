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    ГОЛЕАДОР Все блоги -

    Трансферная кампания лета 2015. Подводим итоги: Испания.

    14 апреля 2016
    Блог «Голеодор» представляет удачные и не очень трансферы Ла Лиги прошлого лета.

    О лучших трансферах Италии читайте здесь.

    1. Атлетико Мадрид

    Лучший трансфер: Ферейрра-Карраско (Монако)

    Удачные трансферы: Фелипе Луис (Челси), Вьетто (Вильярреал).

    Трудно оценить: Савич (Фиорентина)

    Плохие трансферы: Джексон Мартинес (Порту)

    2. Барселона

    Лучший трансфер: Туран (Атлетико)

    Удачные трансферы: -

    Трудно оценить: Видаль (Севилья)

    Плохие трансферы: -

    3. Сельта

    Лучший трансфер: Аспас (Севилья),

    Удачные трансферы: Гвидетти (свободный агент), Васс (Эвиан)

    Трудно оценить: -

    Плохие трансферы: -

    4. Реал Мадрид

    Лучший трансфер: -

    Удачные трансферы: -

    Трудно оценить: Васкес (Эспаньол), Асенсио (Мальорка), Касилья (Эспаньоль)

    Плохие трансферы: Данило (Порту), Ковачич (Интер)


    5. Севилья

    Лучший трансфер: Коноплянка (свободный агент)

    Удачные трансферы: Крон-Дели (свободный агент), Рами (Милан), Льоренте (Ювентус, Италия)

    Трудно оценить: Нзонзи (Сток Сити)

    Плохие трансферы: Эскудеро (Хетафе), Иммобиле (Боруссия Д, Германия, аренда), Мариано (Бордо).

    6. Вильяреал

    Лучший трансфер: Ареола (ПСЖ, в аренду)

    Удачные трансферы: Руис (Валенсия, выкуп прав), Кастильехо (Малага)

    Трудно оценить: Самуэль (Малага)

    Плохие трансферы: Сольдадо (Тоттенхэм, аренда)

    ЛУЧШИЙ ТРАНСФЕР ИСПАНИИ ЛЕТА 2015: ФЕРЕЙРА-КАРРАСКО из Монако в Атлетико Мадрид.

    О лучших трансферах Италии читайте здесь.

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