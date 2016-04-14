Трансферная кампания лета 2015. Подводим итоги: Испания.

О лучших трансферах Италии читайте здесь.
1. Атлетико Мадрид
Лучший трансфер: Ферейрра-Карраско (Монако)
Удачные трансферы: Фелипе Луис (Челси), Вьетто (Вильярреал).
Трудно оценить: Савич (Фиорентина)
Плохие трансферы: Джексон Мартинес (Порту)
2. Барселона
Лучший трансфер: Туран (Атлетико)
Удачные трансферы: -
Трудно оценить: Видаль (Севилья)
Плохие трансферы: -
3. Сельта
Лучший трансфер: Аспас (Севилья),
Удачные трансферы: Гвидетти (свободный агент), Васс (Эвиан)
Трудно оценить: -
Плохие трансферы: -
4. Реал Мадрид
Лучший трансфер: -
Удачные трансферы: -
Трудно оценить: Васкес (Эспаньол), Асенсио (Мальорка), Касилья (Эспаньоль)
Плохие трансферы: Данило (Порту), Ковачич (Интер)
5. Севилья
Лучший трансфер: Коноплянка (свободный агент)
Удачные трансферы: Крон-Дели (свободный агент), Рами (Милан), Льоренте (Ювентус, Италия)
Трудно оценить: Нзонзи (Сток Сити)
Плохие трансферы: Эскудеро (Хетафе), Иммобиле (Боруссия Д, Германия, аренда), Мариано (Бордо).
6. Вильяреал
Лучший трансфер: Ареола (ПСЖ, в аренду)
Удачные трансферы: Руис (Валенсия, выкуп прав), Кастильехо (Малага)
Трудно оценить: Самуэль (Малага)
Плохие трансферы: Сольдадо (Тоттенхэм, аренда)
ЛУЧШИЙ ТРАНСФЕР ИСПАНИИ ЛЕТА 2015: ФЕРЕЙРА-КАРРАСКО из Монако в Атлетико Мадрид.
О лучших трансферах Италии читайте здесь.
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