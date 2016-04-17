Стерлинг, Депай и еще 18 будущих звезд 1994 года рождения

Блог «Голеодор» продолжает знакомить читателей с лучшими молодыми бомбардирами.

«Голеодор продолжает серию статей, посвященных лучшим атакующим футболистам. Вы можете ознакомиться с лучшими игроками 1996 года рождения, а также с лучшими игроками 1995 года рождения.

Сегодня предлагаю читателям «Голеодора» лучших атакующих игроков европейских чемпионатов 1994 года рождения:

20. Оливер Торрес, «Атлетико Мадрид»

Оливер присоединился к юношеской команде «Атлетико Мадрид» 2008 года в возрасте тринадцати лет. В апреле 2012 года игрок стал привлекаться к играм второй команды клуба. Оливер играл на правах аренды за «Вильярреал» и за «Порту». В 2014 году Оливер был номинирован на премию Golden Boy. Торрес играл в юношеских сборных Испании до 18 и до 19 лет. В составе сборной Испании (до 19 лет) он стал чемпионом Европы в возрастной категории до 19 лет 2012 года. Всего Оливер Торрес забил 9 голов.

19. Эрик Дайер, «Тоттенхэм»

Эрик воспитанник лиссабонского «Спортинга». 2 августа 2014 года перешел в английский клуб «Тоттенхэм Хотспур», заключив пятилетний контракт. Всего Дайер забил 9 голов. В начале ноября 2015 года впервые в карьере был вызван в национальную команду для участия в товарищеских матчах против Испании и Франции. В товарищеском матче против сборной Германии забил свой первый мяч за национальную сборную, оказавшийся победным в той встрече (3:2 в пользу Англии).

18. Маттео Ковачич, «Реал Мадрид»

Ковачич поиграл за «Динамо Загреб», «Интер» и «Реал Мадрид». Сумма трансфера Маттео в мадридский «Реал» составила 35 миллионов евро и этот трансфер нельзя признать самым удачным для королевского клуба. Между тем, на счету Ковачича 19 голов, один из которых он забил за сборную Хорватии.

17. Федерико Бернардски, «Фиорентина»

Бернардески – воспитанник футбольных школ клуба «Фиорентина». Всего на счету Федерико 19 голов. 24 марта 2016 года в товарищеском матче против сборной Испании Федерико дебютировал за сборную Италии.

16. Талиска, «Бенфика»

Талиска является воспитанником команды «Баия». В 2014 году он перешел в «Бенфику», за которую регулярно забивает, на его счету 29 голов. Последний гол – в ворота «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

15. Виктор Фишер, «Аякс»

Поиграв в юношеских командах «Орхуса» и «Мидтьюлланда» в его родной Дании, Виктор Фишер присоединился к молодёжной команде «Аякса». Там он поиграл за юношескую команду, подписав затем трехлетний контракт, который связал его с клубом до 30 июня 2014 года. Благодаря своим выступлениям за сборную Дании на чемпионате мира среди юношей до 17-ти лет он привлек внимание таких клубов, как «Челси», «Интер» и «Манчестер Сити», но вместо этого решил перейти в «Аякс», так как посчитал, что здесь у него будет больше шансов проявить себя. Фишер отметился 32 голами за «Аякс» и одним голом за сборную Дании.

14. Денис Суарес, «Вильяреал»

В свои 22 года Денис уже поиграл за «Манчестер Сити», «Сельту», «Барселону», «Севилью» и «Вильярреал», забив в общей сложности 18 голов.

13. Ньянг М’Байе, «Милан»

Ньянг является футболистом с трудным характером. Ссора с тренером молодежной команды сборной Франции, вождение без водительских прав, посещение ночного клуба перед матчем сборной – далеко не полный список «подвигов» молодого француза. Между тем, это не умаляет его футбольный талант и бомбардирские навыки: на счету Ньянга 12 голов.

12. Дэви Клаассен, «Аякс»

Дэви обладатель премии «Футбольный талант года в Нидерландах: 2014». А это, как мы знаем, дорого стоит, ведь голландкий футбол не иссякаем на таланты, а Дэви – один из лучших. На счету Клаассена 34 гола за «Аякс» и один гол за сборную Нидерландов.

11. Хакан Чалханоглу, «Байер»

Хакан является важнейшим игроком полузащиты «Байера» и сборной Турции. Помимо основных функций распасовщика, ему удается еще и много забивать: сейчас у него 49 голов за клубы и пять мячей за сборную.

10. Эмре Джан, «Ливерпуль»

Эмре не является игроком атакующего плана, по своей сути он опорник. Однако его уровень настолько высок, что прекрасно справляясь с разрушением атак соперников, Джан успешно участвует и в атаках своей команды. На его счету 8 голов за «Баварию», «Байер» и «Ливерпуль». Один только список клубов Эмре впечатляет.

9. Иньяки Уильямс, «Атлетик Бильбао»

Талант молодого форварда давно уже отметили все футбольные эксперты. Кроме того, за него говорят и цифры – 37 голов.

8. Доменико Берарди, «Сассуоло»

Берарди не раз характеризовали как «несомненную звезду фланга Сассуоло». На его счету 48 мячей в Серии А! Будет очень странно, если в межсезонье парень все еще останется в скромном итальянском клубе.

7. Александр Митрович, «Ньюкасл»

Трансфер 19-летнего Митровича стал самым дорогим в истории «Андерлехта». Сербский футболист обошелся «Андерлехту» в 5 млн евро. Между тем, этот трансфер полностью себя оправдал: Митрович забил 44 мяча за два сезона и затем перешел в «Ньюкасл Юнайтед» за 20 млн евро. Всего на счету Александра 77 голов, два из которых за национальную сборную Сербии.

6. Сауль Ньигес, «Атлетико Мадрид»

Сауль попал в «Атлетико» из системы «Реала» в четырнадцатилетнем возрасте. А теперь «Реал», скорее всего, кусает локти, поскольку Сауль является одним из самых талантливых полузащитников своего поколения. Кроме того, он регулярно огорчает соперников забитыми голами – на его счету уже 21 гол. В составе сборной Испании (до 19 лет) Сауль стал чемпионом Европы в возрастной категории до 19 лет 2012 года.

5. Аркадиуш Милик, «Аякс»

Лидер «Аякса» этого сезона, Милик, успешно играет еще и за национальную сборную Польши, за которую забил уже 10 голов! А всего на его счету – 68 мячей.

4. Винсент Янссен, «АЗ»

В этом сезоне Винсент возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Голландии (21 гол), а всего на его счету 58 мячей.

3. Жерар Деулофеу, «Эвертон»

С 9 лет (с 2003 года) Деулофеу тренировался в академии футбольного клуба «Барселона», La Masia, и играл за «Барселону Б». Принимал участие во всех международных соревнованиях младшей категории, вплоть до юношеской сборной до 17 лет. В связи с успехами в «Барсе Б», на него обратили свой взгляд такие клубы, как «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур», которые не прочь были заполучить игрока на постоянной основе. Однако «Барса» ясно дала понять им, что готова рассмотреть только арендное соглашение сроком на один год без права выкупа контракта у каталонцев. В итоге Деулофеу был отдан в аренду «Эвертону», а в 2015 году подписал с английским клубом постоянный контракт. Всего Деулофеу отметился 38 голами.

2. Мемфис Депай, «Манчестер Юнайтед»

Мемфис провел очень неважный сезон в Манчестере, но его прежние заслуги позволяют нам надеяться, что Депай сможет вернуть свою былую игру.

1. Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити»

Обладатель премии Golden Boy: 2014, Рахим Стерлинг, поиграл за «КПР», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Ах если бы не эти чертовы травмы, мы могли бы увидеть куда больше голов в его исполнении, а пока – 34.

Пишите в комментариях, кто по Вашему мнению, лучший из игроков 1994 года рождения.

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