Дайджест Голеодора. Выпуск 1 (январь - февраль 2016).

Ван Перси догнал Протасова, Агуэро - Шукера, Клозе превзошел результат Форлана, а Тони - результат Роберто Баджо. Месси забил больше 500 голов.

В каждый игровой день происходят интересные события и, конечно, наиболее знаменательные события связаны с достижениями и успехами клубов, будь то победа над принципиальным соперником, победа в каком-нибудь турнире или просто набранные 3 очка.

Между тем, все указанные успехи клубов немыслимы без забитых голов. А голы эти являются результатом мастерства конкретных игроков. Футболистов, добившихся больших высот в этом умении забивать голы, принято называть бомбардирами или голеодорами. Именно им посвящен настоящий блог.

Акцент сделан на сравнении текущих успехов играющих форвардов с результатами игроков, завершивших карьеру. Это, на мой взгляд, позволит по-иному взглянуть на результаты как играющих игроков атаки (которые зачастую несправедливо принижаются), так и на успехи прежних бомбардиров (чьи результаты хачастую кажутся бОльшими, чем они являются).

Представляю читателям самую интересную информацию о достижениях ведущих играющих голеодорах по итогам января-февраля 2016 года.

9-10. Сивен Нейсмит и Антуан Гризманн забили по 100 мячей каждый.

Стивен Нейсмит, нападающий Норвич Сити и сборной Шотландии отметился сотым голом в карьере в недавнем противостоянии с Ливерпулем, завершившемся поражением команды Нейсмита со счетом 4-5. Завтра Стивену играть против Лестера.



Также сотню разменял форвард Атлетико Мадрид Антуан Гризманн, забив победный гол в ворота Сельты, а позже оформил дубль в ворота Лас-Пальмаса. Таким образом, у Гризманна 102 мяча на счету и предстоящий матч против мадридского Реала.

8. Родриго Паласио преодолел отметку в 200 голов на клубном уровне.

Нападающему Интера покорилась отметка в 200 голов на клубном уровне в матче кубка Италии против Кальяри. Кроме того, в матче Серии А против Карпи аргентинец забил 201 гол и, похоже, что не собирается останавливаться на достигнутом.

7. Джеко встал в один ряд с Морьентесом.

Дубль Джеко в последнем туре Серии А в ворота Палермо позволил ему достичь результата Фернандо Морьентеса по количеству голос за карьеру - 235 мячей!

6. Альберто Джилардино догнал Рууда Гуллита, обойдя Патрика Клюйверта.

Форвард Палермо отметился голом в ворота Торино, забив таким образом 241 гол в карьере (222 гола на клубном уровне и 19 за сборную Италию). Такой же результат был у голландского нападающего Рууда Гуллита. А вот Патрик Клюйверт с 240 голами в карьере вынужден был подвинуться в списке лучших бомбардиров в истории.

5. Робин ван Перси догоняет Олега Протасова, Джанлуку Виалли и Пьера ван Хойдонка.

Форвард Фенербахче забил с пенальти в ворота клуба Касымпаша, этот гол стал 275 в карьере голландца. По этому показателю Робин сравнялся со своим соотечественником Пьером ван Хойдонком, а также итальянским нападающим Джанлукой Виалли и форвардом СССР Олегом Протасовым.



4. Серхио Агуэро сравнялся с Давором Шукером.

Серхио Агуэро в Лиге Чемпионов забил киевскому Динамо и сравнялся с Давором Шукером по количеству мячей в карьере. Теперь у него 280 мячей, из них 248 - за клубы и 32 за сборную Аргентины.

3. Мирослав Клозе превзошел результат Диего Форлана.

Нападающий Лацио отличился в еврокубковом противостоянии с Галатасараем. Этот гол стал 222 голом немецкого форварда на клубном уровне и 293 голом в карьере (за сборную Германии Миро Клозе забил 71 мяч, что является абсолютным рекордом сборной Германии).

Таким образом Мирослав Клозе превзошел результат выдающегося уругвайского нападающего Диего Форлана по количеству голов за карьеру во всех турнирах в официальных матчах. Диего Форлан провел 18 сезонов в своей взрослой карьере и отличился 256 раз на клубном уровне и 36 раз за сборную своей страны. Для Миро текущий сезон является также 18-ым.

2. Лука Тони в свои 38 лет продолжает забивать, превосходя достижение Роберто Баджо.

Лука Тони в матче его Вероны против Кьево имел две великолепные возможности превзойти результат Роберто Баджо в 318 мячей за карьеру - два пенальти. Одной из них он воспользовался. В настоящее время, как и в прошлом сезоне, 38-летний нападающий является лучшим форвардом Вероны.

1. Лионель Месси разменял 500 голов за карьеру.

Месси забил дважды в ворота Арсенала, эти голы стали 500 и 501 в его взрослой карьере. Достижение невероятное и восхитительное, но не стоит превозносить Лионеля преждевременно на высшую ступень подиума лучших бомбардиров. В списке игроков, забивших больше всего мячей, еще достаточно футболистов выше Месси: Пеле, Герд Мюллер, Ромарио, Эйсебио, Пейротеу, Пушкаш, Зико, Криштиану Роналду, Ди Стефано, Кранкль, Уго Санчес. При этом отметим, что время обойти и этих футболистов у аргентинца есть!