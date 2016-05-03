Головная боль Гвардиолы

Любовь, или ненависть болельщиков «Сити»?

Для Гвардиолы сейчас наступает наверное самый сложный период работы в «Баварии». С одной стороны чемпионство в Бундеслиге дело почти решенное, с другой в полуфинале Лиги Чемпионов положение крайне тяжелое. Вроде и преимущество «Атлетико» в один мяч не является катастрофичным, но все мы прекрасно помним как тяжко было «Барсе» в ответном матче, где она просто не смогла подобрать ключи к автобусу команды Симеоне.

Но сейчас я хотел бы немного пофантазировать. Давайте представим, что «Бавария» всё же прошла «Атлетико», а «Сити» выбил из борьбы за титул «Реал». Тогда в финале у нас получается противостояние нынешней, и будущей команды Гвардиолы, и вот тут уже не позавидуешь ни самому Хосепу, ни болельщикам «Сити». Казалось бы выиграть с «Баварией» титул очень почетно, но как отнесутся к этому болельщики «горожан», для которых это первый и, возможно, единственный шанс за долгое время завоевать самый престижный клубный трофей старого света.

Психологически очень сложно выдержать такое давление, но испанец не раз доказывал, что является настоящим профи своего дела, и я уверен, что и в этот раз Гвардиола всё сделает правильно. Ну а нам остается только наблюдать со стороны и наслаждаться всем этим действом, ведь нет ничего прекрасней, чем футбол и Лига Чемпионов.