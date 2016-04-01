Прогнозы на матчи(02-04 апреля)

Сегодня я попробую спрогнозировать матчи. Надеюсь, что все будет успешно. Пишите в комментариях свои мнения по поводу этих матчей)

ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ 3-2

Безусловно, эти команды любят атаковать, и поэтому 60%гарантия, что будет забито много мячей. Ливерпуль, после поражения от Сотона, будет играть сильнее, и дожмет ТТХ. Но мы знаем, что Тоттенхэм умеет играть в обороне, а в атаке у них Алли и Кейн(Бисты), поэтому они также без голов не уйдут. Но я прогнозирую на Ливер.

ЛЕСТЕР СИТИ - САУТГЕМПТОН 1-2 Я думаю, что Сотон победит Лис, потому что святоши находятся на пике(камбек после 0-2 с Ливером подтверждает мои слова). Но не забываем, что у Лестера есть Варди и Махрез, поэтому без гола не уйдут. Но, учитывая то, что у Сотона меньше сборников(след. у них больше сил), то их пик дожмет Будущих Чемпионов!

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД 3-1

О! ЭЛЬ КЛАССИКО! САМАЯ ГРОМКАЯ ВЫВЕСКА УИКЕНДА! Но барса на классе обыграет Реал, учитывая, что MSN на пике, а BBC на мини-спаде, поэтому сила Энрике обыграет разваленность Зизу. #graciasyohan

ЛАЦИО - РОМА 2-2 Римское дерби-оно безумно, непредсказуемо и интересно. Трудно сказать, кто выиграет, несмотря на то, что Лацио провалил сезон, а Рома проводит его сильнее, ничего не решает. В дерби все игроки будут злы, и я думаю, они распилят мировую. Причем результативную!