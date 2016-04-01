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    Аналитика футбола(события,матчи и т.д.) Все блоги -

    Прогнозы на матчи(02-04 апреля)

    1 апреля 2016
    Сегодня я попробую спрогнозировать матчи. Надеюсь, что все будет успешно. Пишите в комментариях свои мнения по поводу этих матчей)

    ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ 3-2

    Безусловно, эти команды любят атаковать, и поэтому 60%гарантия, что будет забито много мячей. Ливерпуль, после поражения от Сотона, будет играть сильнее, и дожмет ТТХ. Но мы знаем, что Тоттенхэм умеет играть в обороне, а в атаке у них Алли и Кейн(Бисты), поэтому они также без голов не уйдут. Но я прогнозирую на Ливер.

    ЛЕСТЕР СИТИ - САУТГЕМПТОН 1-2

    Я думаю, что Сотон победит Лис, потому что святоши находятся на пике(камбек после 0-2 с Ливером подтверждает мои слова). Но не забываем, что у Лестера есть Варди и Махрез, поэтому без гола не уйдут. Но, учитывая то, что у Сотона меньше сборников(след. у них больше сил), то их пик дожмет Будущих Чемпионов!

    БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД 3-1

    О! ЭЛЬ КЛАССИКО! САМАЯ ГРОМКАЯ ВЫВЕСКА УИКЕНДА! Но барса на классе обыграет Реал, учитывая, что MSN на пике, а BBC на мини-спаде, поэтому сила Энрике обыграет разваленность Зизу. #graciasyohan

    ЛАЦИО - РОМА 2-2

    Римское дерби-оно безумно, непредсказуемо и интересно. Трудно сказать, кто выиграет, несмотря на то, что Лацио провалил сезон, а Рома проводит его сильнее, ничего не решает. В дерби все игроки будут злы, и я думаю, они распилят мировую. Причем результативную!

    ЗЕНИТ - ЦСКА 1-1

    Я думаю, в этой паре оппонентов ничего не ясно. Но учитывая наш «результативный футбол» то команды забьют максимум 2 мяча. Думаю, что будет ничья, т.к. команды равные по форме.

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